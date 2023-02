Morti tre migranti in mare vicino a Lesbo, ci sono dispersi: è il secondo naufragio in una settimana Tre migranti sono morti in mare e circa una ventina sarebbero i dispersi, a seguito di un naufragio che si è verificato vicino all’isola greca di Lesbo: è il secondo naufragio nell’ultima settimana.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo naufragio nel Mediterraneo in una settimana. Tre migranti, due donne e un uomo, sono morti e altri 16 sono stati soccorsi martedì al largo dell'isola greca di Lesbo, dopo che il gommone che li trasportava dalla vicina costa turca ha urtato contro gli scogli a causa del forte vento e ha iniziato a imbarcare acqua.

Due motovedette, un elicottero e squadre di terra sono entrati in azione per le operazioni di soccorso e per cercare eventuali dispersi. Non si conosce con precisione il numero delle persone scomparse, secondo l'Ansa sarebbero una ventina. Nessuno dei naufraghi a bordo del gommone indossava giubbotti di salvataggio. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", cinque persone sono state trasferite in ospedale con un principio di ipotermia. La tragedia nel Mar Egeo orientale si è verificata due giorni dopo la morte di quattro bambini e di una donna, deceduti dopo che un'imbarcazione che trasportava più di 40 migranti si è schiantata contro gli scogli dell'isola di Leros.

L'accusa di Sea Eye al governo: "Complica i soccorsi"

L'Ong Sea Eye, che ha portato ieri a Napoli 105 sopravvissuti e i cadaveri di due migranti recuperati in mare, ha attaccato il governo italiano: "È cinico parlare di concessione nell'assegnazione del porto di Napoli solo perché il porto di Pesaro, inizialmente assegnato, era ancora più lontano. I porti della Sicilia meridionale potevano essere raggiunti in molto meno tempo. Il governo italiano deve smettere di rendere più difficile il lavoro di soccorso in mare delle Ong e con ciò prolungando anche la sofferenza delle persone in cerca di protezione. Tutte le risorse governative e civili disponibili devono essere utilizzate per prevenire il maggior numero possibile di morti. È in atto un crimine in contro l'umanità", ha dichiarato Gorden Isler, presidente di Sea-Eye, intervenuto dopo l'attracco della Sea Eye 4.

Isler ha contestato il fatto che le autorità italiane abbiamo assegnato Napoli come porto, a oltre 480 km di distanza dal punto in cui la Sea Eye 4 aveva soccorso i migranti in mare. Per Sea-Eye "un porto siciliano sarebbe stato molto più veloce da raggiungere e le persone avrebbero avuto un accesso molto più rapido alle cure mediche di cui avevano bisogno".