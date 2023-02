Ong, morto uno dei migranti salvati da Sea Eye: era stato evacuato per problemi di salute La nave Ong Sea Eye 4 domani arriverà al porto di Napoli. Intanto è deceduto in ospedale uno dei migranti che era stato evacuato d’urgenza dalla nave per motivi di salute.

È morto uno dei naufraghi soccorsi nel Mediterraneo dalle nave ‘Sea Eye 4'. La notizia è stata data dalla stessa Ong, la quale spiega che la salute di due migranti a bordo era peggiorata così gravemente che si era resa necessaria un'evacuazione medica dalla nave. Ma uno dei due naufraghi non ce l'ha fatta, ed è morto in ospedale.

Dopo le due evacuazioni, al momento si trovano ancora a bordo 105 sopravvissuti e i cadaveri di due migranti, i cui corpi erano stati recuperati in mare durante i soccorsi. Domani mattina, i 105 profughi messi in salvo dalla ong tedesca sbarcheranno al porto di Napoli. Inizialmente il Viminale aveva assegnato il porto di Pesaro. Successivamente è arrivata l'indicazione di Napoli, proprio in considerazione delle difficili condizioni meteo e della difficile situazione a bordo, con varie persone bisognose di cure mediche.

Questa mattinasi è tenuto in prefettura a Napoli un vertice per la messa a punto del piano di accoglienza: erano presenti il prefetto Claudio Palomba, il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco Gaetano Manfredi, con i vertici della protezione civile regionale e della Asl Napoli 1.

Il personale sanitario della Asl e dell'Usmaf, l'ufficio di sanità marittima e di frontiera, effettuerà i controlli medici sui migranti, cominciando dai tamponi Covid. Gli adulti e i minori accompagnati saranno ospitati dalla Regione nell'ex residence Covid dell'ospedale del Mare, già utilizzato per i profughi in arrivo dall'Ucraina, in attesa della loro ricollocazione. I minori non accompagnati, una ventina, verranno accolti in una struttura del Comune di Napoli, a Miano.

"Abbiamo un tema sanitario e uno di accoglienza, soprattutto delle situazioni più delicate e fragili", ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a conclusione della cabina di regia in prefettura. "Questi 100 migranti vengono da Sudan, Nigeria e Costa D'Avorio – ha spiegato il primo cittadino – una varietà di provenienza richiede una particolare articolazione del nostro intervento anche da un punto di vista della mediazione culturale".

"Faremo in modo che queste persone che vengono da un'esperienza drammatica possano ricevere un'accoglienza che i principi di umanità rendono obbligatoria", ha sottolineato. Lo scorso 23 dicembre dalla ‘Sea Eye 4' erano sbarcati nel porto di Livorno 108 migranti soccorsi in mare.