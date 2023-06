Morte di Berlusconi, Elly Schlein: “Siamo sempre stati avversari, ma rimane un grande rispetto” La segretaria del Pd ha rinviato la direzione nazionale in programma per oggi dopo la morte di Berlusconi: “Partecipiamo al cordoglio della sua famiglia, dei suoi cari, di tutta Forza Italia”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Parole di cordoglio, quelle della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, dopo la morte di Silvio Berlusconi. La leader dem ha fatto sapere in mattinata di voler rimandare la direzione nazionale del partito prevista per oggi, in segno di rispetto per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio. Già alcune ore fa, Schlein ha inviato un comunicato: "Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al governo e alle forze di maggioranza", ha scritto la segretaria dem in una nota.

"Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca – ha aggiunto – Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico".

Poi, prima di pranzo, ha convocato un punto stampa per una dichiarazione al Nazareno. I concetti espressi da Schlein sono stati sostanzialmente gli stessi: "Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca – ha sottolineato ancora la segretaria del Pd – partecipiamo al cordoglio della sua famiglia, dei suoi cari, di tutta Forza Italia e delle altre forze di maggioranza e del governo".

"Siamo stati sempre avversari – ha ricordato Schlein – ma in questo momento rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia politica di questo Paese". Poi l'annuncio del rinvio della riunione di direzione del Pd: "Per questo motivo abbiamo deciso, in segno di rispetto per il momento di dolore, di rinviare la direzione nazionale che il Partito Democratico doveva svolgere questo pomeriggio". Come Schlein, anche gli altri principali esponenti politici del Paese hanno ricordato Berlusconi.