Modello 730/2025, quali spese scolastiche si possono detrarre e fino a che importo

Le spese d’istruzione, per scuola e università, possono essere detratte fino al 19% nel modello 730. La legge di bilancio ha alzato la soglia dell’importo massimo detraibile a 1000 euro. Vediamo nel dettaglio di quali spese si tratta, quali restano escluse e come fare per detrarle.

Foto Mauro Scrobogna /LaPresse

Entro il 30 settembre i contribuenti sono tenuti ad inviare il modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi 2025. L'ultima legge di bilancio ha introdotto importanti novità sulle detrazioni rispetto agli anni scorsi. Una di queste riguarda le spese d'istruzione, per scuola e università, che potranno essere detratte fino a mille euro. La soglia quindi, è aumentata e nel calcolo delle spese detraibili possono essere inserite voci diverse: dalle rette alle tasse d'iscrizione, fino alle spese per mense, trasporti, gite e attività extracurriculari. Vediamo nel dettaglio di quali spese si tratta, a quanto ammonta la detrazione e come fare per ottenerla.

Tutte le spese scolastiche detraibili e quelle escluse

Le spese per l'istruzione dei propri figli, sia quelli iscritti alle scuole d'infanzia e secondarie di secondo grado, che quelli iscritti a università, corsi di specializzazione, dottorati o master, sono detraibili. Queste comprendono:

le tasse di iscrizione e frequenza;

i contributi versati per i corsi e laboratori di lingue, teatro, musica e altre attività (a condizione che siano organizzati dalle scuole in cui risultano iscritti);

il trasporto scolastico (anche se fornito da aziende esterne alla scuola);

le gite scolastiche, le attività culturali e ricreative extracurriculari;

la mensa (indipendentemente dal soggetto erogatore del servizio, che può essere la scuola, il Comune o altri).

Restano escluse dalla detrazione le spese per l’acquisto di materiale scolastico come libri di testo, dispositivi tecnologici, cancelleria eccetera.

A quanto ammontano le detrazioni

Si può detrarre fino al 19% della spesa scolastica totale sostenuta nel corso dell’anno d’imposta considerato. L'ultima legge di bilancio alzato la soglia massima detraibile fino a mille euro. Questo significa, ad esempio, che su una spesa totale di mille euro si potranno detrarre fino a 190 euro. Ad ogni modo, il tetto varia a seconda del tipo di istituto, come chiarisce il ministero dell'Istruzione, che fornisce una serie di esempi a tal proposito. Per capirci, per quanto riguarda gli asili nido il limite massimo dell’importo detraibile è di 632 euro per figlio quindi la detrazione massima, dato che è del 19%, non potrà superare i 120 euro l'anno. Per le università pubbliche non è previsto un tetto massimo quindi la detrazione al 19% può essere calcolata sull'intera somma spesa per quell'anno.

Come detrarre le spese per scuola e università nel modello 730

Nel modello 730/2025 le spese d'istruzione vanno indicate nel Quadro E. Per quelle universitarie andrà indicato il "codice 13" nei righi E8 e E10, mentre per quelle scolastiche occorrerà riportare il "codice 12" (sempre negli stessi righi).