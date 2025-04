video suggerito

Quando si fa la dichiarazione dei redditi 2025 e quando scade il termine per presentare il modello 730 Dal 30 aprile sul sito dell'Agenzia delle Entrate saranno disponibili i modelli precompilati – tra cui il 730 semplificato per pensionati e dipendenti – con cui fare la dichiarazione dei redditi 2025. Per compilarli ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025, ma i termini si allungano per le partite Iva a regime forfettario. Ecco cosa c'è da sapere su detrazioni, crediti e spese.

A cura di Giulia Casula

Foto Mauro Scrobogna /LaPresse

Si avvicina la scadenza per fare la dichiarazione dei redditi 2025. Il 30 aprile l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i modelli precompilati con i dati già in possesso del Fisco, tra cui il modello 730 semplificato per dipendenti e pensionati, che permette di effettuare la dichiarazione in maniera più intuitiva e rapida.

Quest'anno inoltre, sono stante introdotte importanti novità al modello 730 tra cui l’inclusione di redditi a tassazione separata, quelli derivanti da affitti brevi, le plusvalenze collegate al Superbonus e il "bonus tredicesima" da 100 euro previsto per alcune categorie di lavoratori dipendenti. Ecco cosa c'è da sapere.

Quando si inizia a fare la dichiarazione dei redditi 2025

Come di consueto, a partire dal 30 aprile di quest'anno sarà possibile, accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate, prendere visione dei modelli precompilati per effettuare la dichiarazione dei redditi. Parliamo del modello 730 semplificato, il modello 730 ordinario e il modello Redditi Persone Fisiche (per le partite Iva). In questa prima fase sarà possibile solamente consultarli e verificare tutte le informazioni raccolte dall'Agenzia.

Quando sarà disponibile il 730 precompilato e come accedere al modello

Il modello 730 precompilato sarà disponibile già dal pomeriggio di mercoledì prossimo, ma il documento potrà essere integrato con le informazioni necessarie per effettuare la dichiarazione dei redditi di quest'anno solo a partire dal 15 maggio, quando sarà possibile modificare e inviare la propria dichiarazione. Per completare la procedura comunque, ci sarà tempo fino a settembre e i tempi si allungano nel caso del modello Redditi persone fisiche.

Cos'è il modello 730 semplificato per dipendenti e pensionati

Partito nel 2024 come una sperimentazione, il modello 730 semplificato per dipendenti e pensionati è stato confermato anche nel 2025 e consente di effettuare la dichiarazione dei redditi in maniera più agevole. I dati infatti, vengono presentati all'interno di un'interfaccia più intuitiva, grazie all'uso di termini semplici e a una chiara divisione per sezioni (ad esempio: "famiglia", "casa", "proprietà" eccetera). Il modello contiene già al suo interno le informazioni relative al dichiarante che dovrà limitarsi a confermarle o a modificarle nel caso in cui non fossero corrette.

Come presentare il modello 730 e quali documenti servono

Il modello 730 può essere presentato autonomamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato. In questo secondo caso bisognerà però presentare il modello 730-1, ovvero la delega per l’accesso al modello, rigorosamente in busta chiusa e con all'interno le scelte relative ai destinatari dell’8, 5 o 2 per mille dell’Irpef e i propri dati anagrafici.

Quando scade il termine per la dichiarazione dei redditi 2025

Come gli scorsi anni, la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi 2025 è fissata al 30 settembre di quest'anno. Ma il termine non è lo stesso per tutti. Chi compila il Reddito persone fisiche, ovvero i titolari di partita Iva che rientrano nel regime fiscale forfettario, avranno un mese in più di tempo, ovvero fino al 31 ottobre 2025.

Quando arrivano i rimborsi del 730 nel 2025

I rimborsi Irpef 2025, che spettano ai contribuenti che risultano avere un credito d’imposta, verranno erogati solo una volta effettuata la dichiarazione dei redditi di quest'anno. Il meccanismo è lo stesso degli anni precedenti: prima la si presenta, prima si riceveranno i rimborsi. Di conseguenza, chi avrà fatto la dichiarazione dei redditi entro maggio potrebbe ricevere le somme dovute già durante l'estate.