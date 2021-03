Giorgia Meloni ha presentato il piano vaccinale di Fratelli d'Italia in conferenza stampa, prima di consegnarlo al ministro della Salute Roberto Speranza e al nuovo commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. La deputata romana si è detta contenta "per la scelta di Draghi di bloccare alcune partite di vaccini per altre nazioni". Il riferimento è alla vicenda delle dosi di AstraZeneca dirette verso l'Australia. "Io condivido la scelta e sorrido perché so che se lo avesse fatto il centrodestra ci avrebbero tacciato di sovranismo". Tanti i punti toccati dalla leader di Fratelli d'Italia, ma in generale le critiche più forti sono state contro l'Unione europea e il governo Conte due. Meloni ha esposto il suo parere e quello del suo partito sui diversi vaccini, ma anche sul passaporto verde che propone la Commissione Ue per tornare a viaggiare.

"Speranza si assuma la responsabilità di dirci entro i prossimi giorni quali sono i vaccini sicuri da utilizzare e poi tratti con le case farmaceutiche per avere nuove dosi di vaccini", spiega Meloni in conferenza stampa. Nello specifico, si parla del vaccino russo Sputnik V. "Speranza e il governo italiano possono a oggi, in base ad evidenze scientifiche, derogare alla burocrazia e procedere. Si può fare in sicurezza, velocemente, e a norma di legge". Secondo la leader di Fratelli d'Italia "la possibilità di assicurarsi nuove dosi passa per i vaccini che non sono oggetto di trattative con l'Ue". E sul vaccino russo aggiunge: "Io non so se lo Sputnik è sicuro o meno, ma il governo italiano questi dati ce li ha e può decidere di derogare alla burocrazia".

"Noi siamo contrari ad obblighi diretti o indiretti", mette in chiaro Meloni sul passaporto verde che la Commissione europea vorrebbe utilizzare per far riprendere i viaggi nel continente in sicurezza. Per Fratelli d'Italia il ritardo nella campagna di vaccinazione sta tutta "nell'incapacità del governo Conte due di programmare e anticipare le mosse dell'emergenza". Per Meloni sarebbe stato meglio poter acquistare i vaccini sul libero mercato e non vincolandosi all'Unione europea.