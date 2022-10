Meloni incontra Macron: “Collaboreremo sulle sfide comuni, a partire dal sostegno all’Ucraina” Giorgia Meloni ha incontrato Emmanuel Macron questa sera a Roma: “Colloquio cordiale, servono risposte comuni su energia, guerra in Ucraina e crisi economica”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nel giorno dell'insediamento a Palazzo Chigi, del passaggio di testimone con Mario Draghi e del primo Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni incontra anche il primo capo di Stato straniero come presidente del Consiglio italiana. Emmanuel Macron, infatti, ha raggiunto la leader di Fratelli d'Italia per un incontro serale, visto che si trovava a Roma per l'evento di Sant'Egidio sulla pace. "Cordiale e proficuo confronto, di oltre un'ora, tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron – fanno sapere da Palazzo Chigi con una nota diffusa in serata – Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei".

I temi su cui si è concentrata la discussione sono "la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori", spiegano ancora da Chigi. "I presidenti di Italia e Francia hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali".

È stato molto positivo anche il commento del presidente francese, affidato al suo profilo Twitter: "È in quanto europei, Paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso – scrive Macron – Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, Giorgia Meloni, va in questa direzione".

Si tratta, dicevamo, del primo incontro internazionale per Meloni con il ruolo di presidente del Consiglio. La neopremier ha ricevuto diverse telefonate, anche dai vertici dell'Unione europea, ma quello con Macron è il primo colloquio personale. Nelle prossime settimane, in ogni caso, Meloni incontrerà tutti i pari grado agli appuntamenti europei, che saranno fondamentali per uscire dalla crisi economica ed energetica in cui versa l'Europa.