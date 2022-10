Meloni: “Dopo aver eletto presidenti delle Camere saremo pronti con la squadra di governo” “La situazione è tranquillissima, puntiamo a chiudere velocemente”: lo ha assicurato Giorgia Meloni arrivando alla Camera questa mattina. Per poi affermare che presto il centrodestra sarà pronto anche con la squadra di governo.

A cura di Annalisa Girardi

Camera e Senato si sono riuniti oggi nella loro nuova composizione, quella emersa dalle urne lo scorso 25 settembre. E devono ora eleggere i rispettivi presidenti. Il centrodestra avrebbe raggiunto un accordo sui vertici di Montecitorio e Palazzo Madama, anche se nella mattinata non sono mancate le indiscrezioni su tensioni all'interno della coalizione. "La situazione è tranquillissima, puntiamo a chiudere velocemente", ha detto questa mattina Giorgia Meloni arrivando alla Camera. Intercettata dai giornalisti, la leader di Fratelli d'Italia, ha assicurato che una volta elette la seconda e terza carica dello Stato sarà pronta anche la squadra di governo. "Saremo pronti anche come squadra di governo", ha detto confermando l'accordo tra le forze di centrodestra sui nomi di Ignazio La Russa per il Senato e Riccardo Molinari alla Camera.

Nessuna tensione, quindi, all'interno della maggioranza, secondo quanto fa trasparire Meloni. Che sottolinea anche che la convergenza finale su La Russa e il conseguente passo indietro del leghista Roberto Calderoli "dimostri che al di là delle normalissime interlocuzioni la maggioranza lavora per rimanere sempre compatta e per andare veloce".

Qualche nome sulla squadra di governo continua a trasparire, ma per il momento Meloni non vuole commentare. "Per parlare di squadra di governo bisogna avere un incarico", ha tagliato corto Meloni. Che questa mattina ha avuto un lungo colloquio a Montecitorio con il leghista Giancarlo Giorgetti, il cui nome è stato fatto per il ministero dell'Economia. Sempre stamattina Meloni ha anche visto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

La leader FdI questa mattina ha anche incrociato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. "Come stai?", gli ha chiesto. E lui ha risposto: "Un bijoux".