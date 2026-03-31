Governo Meloni, Tajani assicura: “Niente voto anticipato”. Al via l’esame della legge elettorale in Parlamento: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia e le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. La premier punta ad archiviare rapidamente la sconfitta al referendum e ricucire lo strappo con gli elettori. Il caso Delmastro-Caroccia però, continua a pesare. Secondo i pm la società di cui era azionista anche l'ex sottosegretario, riciclava i proventi del clan camorristico Senese. Per la segretaria del Pd Elly Schlein è "inaccettabile il silenzio in cui Meloni si è trincerata, ritenendo chiusa la questione con le dimissioni. Il quadro, anche alla luce di quanto emerge in queste ore, si fa sempre più grave. Delmastro, che fino a pochi giorni fa era sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap, deteneva quote in una società legata ad ambienti mafiosi: una circostanza preoccupante e allarmante che mina la credibilità dell'intero governo".

Intanto dal governo smentiscono le ipotesi di un voto anticipato. "Nessuno ci pensa", ha assicurato Tajani. Il focus è sulla legge elettorale. Oggi parte in commissione Affari Costituzionali alla Camera l'esame. La proposta del centrodestra prevede: sistema proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 40% (con eventuale ballottaggio tra le due coalizioni che raggiungono il 35%), liste bloccate, soglia di sbarramento al 3% e indicazione del candidato premier sul programma elettorale. La maggioranza cercherà l'intesa con il centrosinistra, ma le opposizioni per il momento fanno muro. "Hanno fatto un premio che è una supertruffa, non scherziamo", ha commentato il leader M5s Giuseppe Conte.