Governo Meloni, Tajani assicura: “Niente voto anticipato”. Al via l’esame della legge elettorale in Parlamento: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia e le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. La premier punta ad archiviare rapidamente la sconfitta al referendum e ricucire lo strappo con gli elettori. Il caso Delmastro-Caroccia però, continua a pesare. Secondo i pm la società di cui era azionista anche l'ex sottosegretario, riciclava i proventi del clan camorristico Senese. Per la segretaria del Pd Elly Schlein è "inaccettabile il silenzio in cui Meloni si è trincerata, ritenendo chiusa la questione con le dimissioni. Il quadro, anche alla luce di quanto emerge in queste ore, si fa sempre più grave. Delmastro, che fino a pochi giorni fa era sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap, deteneva quote in una società legata ad ambienti mafiosi: una circostanza preoccupante e allarmante che mina la credibilità dell'intero governo".
Intanto dal governo smentiscono le ipotesi di un voto anticipato. "Nessuno ci pensa", ha assicurato Tajani. Il focus è sulla legge elettorale. Oggi parte in commissione Affari Costituzionali alla Camera l'esame. La proposta del centrodestra prevede: sistema proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 40% (con eventuale ballottaggio tra le due coalizioni che raggiungono il 35%), liste bloccate, soglia di sbarramento al 3% e indicazione del candidato premier sul programma elettorale. La maggioranza cercherà l'intesa con il centrosinistra, ma le opposizioni per il momento fanno muro. "Hanno fatto un premio che è una supertruffa, non scherziamo", ha commentato il leader M5s Giuseppe Conte.
Renzi: "Destra sotto botta, subito le regole per le primarie"
Prosegue il pressing di Matteo Renzi per le primarie nel centrosinistra. "Giorgia Meloni è evidentemente sotto botta. Con la sconfitta al referendum, che non si aspettava, ha subìto un triplo colpo. Per il centrosinistra è un'occasione d'oro: non sprechiamola", ha dichiarato il leader di Iv a Repubblica. Primarie sì o no? "Sì. Bisognerebbe fare due cose: scegliere sin d'ora il periodo in cui farle e mettere subito a lavorare un gruppo di persone sulle regole. Poi, se ci fosse un'intesa fra Schlein e Conte su un ‘papa straniero', ce lo faranno sapere. Ma contestare le primarie è un errore politico: il centrosinistra – conclude – deve viverle come una festa di popolo, affermando il principio che ci vince ha il consenso di chi ha perso"
Resta l'ipotesi rimpasto
Resta l'ipotesi rimpasto. Il primo nodo da sciogliere è l'interim al Turismo. Meloni potrebbe cederlo, anche prima di Pasqua. In pole position ci sarebbero la presidente dell'Enit Alessandra Priante e il deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Caramanna, responsabile del settore turistico. Si vocifera anche un trasferimento del ministro delle Imprese e del Made in Itali, Adolfo Urso, ma per ora da Palazzo Chigi non confermano.
Il governo rassicura: "Nessun voto anticipato"
Il governo esclude l'ipotesi di un voto anticipato. "Piena fiducia in tutta la squadra di governo", ha ribadito ieri il vicepremier Matteo Salvini. "Nessuno pensa alle elezioni anticipate", ha rassicurato il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. L'intenzione dunque, è quella di blindare la maggioranza e andare avanti fino alla fine della legislatura.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè
Dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè, il governo accelera sulla legge elettorale. Oggi parte l'iter in Parlamento. La bozza presentata dal centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che supera il 40%, eventuale ballottaggio tra le due coalizioni che raggiungeranno il 35%, indicazione del candidato premier nel programma, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. La maggioranza cerca l'intesa con il centrosinistra ma le trattative partono in salita.