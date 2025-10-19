Meloni: “Cultura woke cerca di dividerci, Columbus day non si cancella”. E Trump la elogia

La premier Giorgia Meloni in un video messaggio inviato per il gala della Fondazione nazionale Italia America, ha detto che “Ci sono forze che cercano di dividerci, la chiamano cultura ‘Woke'”. Meloni quindi ha ringraziato Trump per aver ripristinato le celebrazioni per il Columbus Day. E Trump posta un video di 21 secondi di Meloni su Truth per elogiarla.

In un videomessaggio inviato in occasione del gala per i 50 anni della Niaf, la Fondazione nazionale Italia America, Meloni ha dichiarato che "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura woke. Queste forze cercano di cancellare la nostra cultura", ha detto la presidente del Consiglio, in riferimento alle polemiche che negli anni precedenti hanno caratterizzato in America il Columbus Day.

Il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo, – ha spiegato – "è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell'arazzo di questa nazione. Non glielo permetteremo. Il Columbus Day è qui per restare".

Quindi, dopo i ringraziamenti a Trump per la proclamazione della scorsa settimana che ha ripristinato le celebrazioni per Colombo, ha sottolineato: "Per mezzo secolo, la Niaf è stata la voce incrollabile, il cuore pulsante e la spina dorsale della comunità italoamericana".

Leggi anche Giorgia Meloni attacca Landini per il suo “cortigiana", ma sorride al maschilismo di Trump

"Siamo qui per celebrare una tradizione forgiata nei quartieri più difficili, costruita con un lavoro onesto e sostenuta da una fede incrollabile nella famiglia, nella religione e nel futuro. I vostri antenati non sono semplicemente arrivati in America. Hanno contribuito a costruire e plasmare l'America di oggi e questa tradizione di eccellenza continua brillantemente", ha detto ancora Meloni sottolineando che "una parte significativa del Pil italiano è proprio lì a Washington".

"Insieme, gli Stati Uniti e l'Italia non sono solo alleati. Siamo i due pilastri del mondo libero", ha sottolineato ancora Meloni nel suo video-messaggio.

Poco dopo sono arrivati gli elogi di Trump sul social del presidente americano Truth. Il tycoon ha condiviso un video di 21 secondi, in cui mette in risalto il ruolo della presidente del Consiglio italiana sulla scena internazionale, e ha riportato un tweet di un'utente del movimento MAGA LynneP in cui la premier viene lodata. "Giorgia Meloni sfida l'Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump. Ben fatto Meloni. È una mossa brillante", è il post di LynneP accompagnato da un altro filmato.

Proprio pochi giorni fa Trump, durante il summit a Sharm el Sheik per la firma dell'accordo di pace su Gaza, ha rivolto a Meloni altri complimenti, in quel caso concentrandosi sull'aspetto fisico. Un modo irrituale da parte del presidente Usa per rivolgersi a un capo di Stato. "Dall'Italia abbiamo una donna, una giovane donna che è… non posso dirlo perché solitamente è la fine della tua carriera politica negli Stati Uniti, se lo dici, ma io lo dico lo stesso perché è vero, è una donna giovane e bella. Non ti dispiace se dico che sei bella, vero? Perché lo sei". Meloni, che era presente, ha risposto accennando una smorfia, visibilmente imbarazzata. Trump ha poi aggiunto che è "una leader incredibile e molto rispettata".