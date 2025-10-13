Trump dice che Meloni è una bella donna e che negli Usa una frase così ti rovina la carriera politica

Donald Trump ha salutato Giorgia Meloni al summit di Sharm el-Sheikh per la pace a Gaza, e nel farlo l’ha introdotta come “una donna giovane e bella”. Poi ha aggiunto che negli Stati Uniti “se descrivi una donna come ‘bella’ è la fine della tua carriera politica”, nonostante negli anni abbia detto ben di peggio.

"Dall'Italia abbiamo una donna, una giovane donna che è…non posso dirlo perché solitamente è la fine della tua carriera politica se lo dici: è una donna giovane e bella". Queste le parole con cui Donald Trump ha salutato Giorgia Meloni, alla conferenza stampa a Sharm el-Sheikh per la firma del cosiddetto accordo di pace tra Hamas e Israele. Un'uscita che ha suscitato una risata più o meno imbarazzata da parte degli altri leader presenti.

Trump negli Stati Uniti e nel mondo è noto per uscite ben più pesanti di questa, anche (più di una volta) nei confronti delle donne. Tra i tanti episodi, c'era stato l'audio emerso già durante la sua prima campagna presidenziale in cui disse che se sei famoso le donne puoi "afferrarle dalla f*ca", o "grab them by the p*ssy". Nessuna di queste affermazioni, negli anni ha mai fatto calare particolarmente i suoi consensi, e tantomeno ha "rovinato" la sua carriera politica. Lo stesso, peraltro, si può dire per le sue condanne sul piano penale e in buona parte anche sul rapporto personale con Jeffrey Epstein.

Nonostante questo, Trump ha fatto passare i complimenti a Meloni – l'unica donna presente al summit, e l'unica leader che è stata salutata con un'osservazione sul suo aspetto fisico – come una mossa rischiosa. "Ora, negli Stati Uniti se usi la parola ‘bella' per parlare di una donna è la fine della tua carriera politica, ma correrò il rischio", ha affermato, seguito da una risata diffusa dei presenti. A conferma che gli effetti sulla sua carriera non saranno particolarmente pesanti.

"Dov'è? Eccola", ha poi detto, girandosi e trovando Meloni alle sue spalle, nella fila di leader presenti alla cerimonia. "Non ti dispiace essere chiamata bella, no? Perché lo sei", ha detto. La reazione della presidente del Consiglio è stata minima: una risata, un sorriso, la testa scossa leggermente per rispondere "no" alla domanda, poi un ringraziamento.

Trump ha concluso il saluto ringraziando la premier italiana per la sua presenza al summit: "Lo apprezziamo. Ha voluto essere qui, ed è incredibile". E ha concluso con dei complimenti che, questa volta, non riguardavano l'aspetto esteriore di Meloni: "È molto rispettata in Italia, è una politica di successo".