Gaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: “La guerra è finita”, ultime notizie

Le notizie di oggi 13 ottobre da Gaza e Israele: liberati i primi sette ostaggi dopo il cessate il fuoco tra Hamas e Israele e l’accordo di tregua voluto da Trump. I primi ad essere rilasciati alle 7 sono stati i gemelli Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal, tutti consegnati alla Croce Rossa. Gli altri 13 saranno rilasciati nel sud di Gaza alle 9. Migliaia in piazza in Israele per accogliere i prigionieri."Finito un incubo" hanno dichiarato i familiari. In Israele oggi anche Donald Trump che parlerà in Parlamento e poi volerà in Egitto per la firma ufficiale dell’accordo. "La guerra è finita, vorrei andare a Gaza" ha detto il Presidente Usa. Folle di palestinesi di sono radunate invece nel sud di Gaza per incontrare i prigionieri che Israele libererà oggi. Centinaia torneranno già oggi, in tutto saranno 2mila i detenuti palestinesi liberati per l'accordo.