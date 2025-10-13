Gaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: “La guerra è finita”, ultime notizie

Le notizie di oggi 13 ottobre da Gaza e Israele: liberati i primi sette ostaggi dopo il cessate il fuoco tra Hamas e Israele e l’accordo di tregua voluto da Trump. I primi ad essere rilasciati alle 7 sono stati i gemelli Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal, tutti consegnati alla Croce Rossa. Gli altri 13 saranno rilasciati nel sud di Gaza alle 9. Migliaia in piazza in Israele per accogliere i prigionieri."Finito un incubo" hanno dichiarato i familiari. In Israele oggi anche Donald Trump che parlerà in Parlamento e poi volerà in Egitto per la firma ufficiale dell’accordo. "La guerra è finita, vorrei andare a Gaza" ha detto il Presidente Usa. Folle di palestinesi di sono radunate invece nel sud di Gaza per incontrare i prigionieri che Israele libererà oggi. Centinaia torneranno già oggi, in tutto saranno 2mila i detenuti palestinesi liberati per l'accordo.
Israele rilascerà circa 2mila detenuti palestinesi
Israele rilascerà circa 2mila detenuti palestinesi nel'ambito dell'accordo tregua e cessate il fuoco con Hamas a Gaza. Tra loro ci sono 1.700 palestinesi di Gaza. Altri 250 sono detenuti che stanno scontando pene detentive all'ergastolo o a lungo termine. Di questi, 135 saranno deportati a Gaza o esiliati all'estero, 100 dovrebbero essere inviati nella Cisgiordania occupata e 15 saranno rilasciati nella Gerusalemme Est occupata.
Folla di palestinesi nel sud di Gaza per salutare i prigionieri liberati da Israele
Grandi folle si sono radunate a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, dove si prevede che centinaia di palestinesi liberati da Israele arriveranno in queste ore. Sul posto è già arrivato un autobus della Croce Rossa e diversi altri veicoli di emergenze che accompagneranno i palestinesi liberati verso il complesso medico Nasser.
Per ostaggi liberati kit di accoglienza e biglietto di Netanyahu: "Ti aspettavamo"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno allegato un biglietto personale per gli ostaggi che stanno tornando, insieme al kit di accoglienza preparato per loro e che troveranno nella stanza di ospedale che li accoglierà. Sul biglietto c'è scritto: "A nome di tutto il popolo di Israele, bentornato! Ti abbiamo aspettato, ti abbracciamo. Sara e Benjamin Netanyahu". Lo rende noto l'ufficio del primo ministro. Il kit include, tra le altre cose, abbigliamento e oggetti personali, un computer portatile, un telefono cellulare e un tablet.
Il Padre di un ostaggio liberato: "Incubo finito, ora tutto sembra più bello"
“Incubo finalmente è finito”, lo ha detto Ilan Gilboa Dalal, il padre di Guy uno degli ostaggi rilasciati oggi da Hamas. "Svegliarsi in un nuovo mattino, tutto sembra più bello, tutto sembra migliore, i colori nell'aria", ha detto l’uomo spiegando che la famiglia è stata informata subito dopo il rilascio.
Ostaggi israeliani nelle mani dell’Idf: sottoposti a visite
I primi sette ostaggi liberati da Hamas sono stati consegnati dalla Croce Rossa all’esercito israeliano. I sette saranno ora portao in Israele e sottoposti a visita medica prima di poter riabbracciare le loro famiglie.
Hamas dopo rilascio degli ostaggi: "Israele non è riuscita a prenderli con la forza, ora rispetti l'accordo"
"Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti". Lo afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani. "L'accordo raggiunto è il risultato della tenacia del nostro popolo e della resilienza dei suoi combattenti della resistenza. La resistenza era ansiosa di porre fine alla guerra di sterminio, ma il nemico ha vanificato tutti gli sforzi. Nonostante la superiorità delle sue informazioni e la sua forza, il nemico non è riuscito a recuperare i prigionieri attraverso la pressione militare.I l nemico si sottomette e recupera i suoi prigionieri attraverso uno scambio, come la resistenza aveva promesso fin dall'inizio" recita il messaggio
Trump: “la Guerra è finita, vorrei mettere piede a Gaza”
"La guerra è finita!", lo ha detto Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force One in vista del suo arrivo in Israele nel giorno del cessate il fuoco e dello scambio degli ostaggi con Hamas. "Mi piacerebbe mettere piede a Gaza" ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti è che oggi è atteso anche in Egitto per il vertice con altri leader mondiali per la pace a Gaza.
Hamas: “Gli altri ostaggi saranno consegnati alle 9 nel sud di Gaza”
Saranno consegnati tra circa due ore gli altri ostaggi israeliani tenuti prigionieri a Gaza. Lo ha annunciato Hamas dopo la liberazione dei primi sette. Una fonte del movimento di resistenza islamico ha spiegato ad al Jazeera che i restanti 13 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza.
Migliaia in piazza in Israele per attendere gli ostaggi libertai da Hamas
Migliaia in piazza in Israele per attendere gli ostaggi liberati da Hamas. Mackevit Meyer, zia dei gemelli rapite Gali e Ziv Berman, libertao eusta mattina, ha raccontato di essere "sul punto di svenire per l'emozione" in vista del loro rilascio. "Questa tensione: il cuore si apre, il respiro si fa più intenso. La vigilanza, l'attesa. Quanto desidero che siano nelle mani di Tali (la loro madre, ndr) e che escano da questo inferno. Quante persone le stanno aspettando e le amano. Il mio cuore è anche con le famiglie i cui cari arriveranno oggi per la sepoltura, e con le famiglie i cui cari non arriveranno. Saremo con loro fino all'ultimo rapito", ha detto
Hamas libera i primi sette ostaggi: consegnati alla croce rossa
Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi israeliani come prevede l'accordo di tregua per Gaza. “Sono tutti in piedi”, riportano i media. Si tratta dei gemelli Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Miglia in piazza in Israele per attendere il loro arrivo. "Questa è una mattina di grande speranza e di grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo". Lo ha dichiarato il presidente di Israele, Isaac Herzog.