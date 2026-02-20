Luigi Di Maio diventa professore onorario al King’s College di Londra: cosa farà nell’ateneo britannico

Di Maio sale in cattedra. Il rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo ed ex leader Movimento 5 Stelle è stato nominato professore onorario del Dipartimento Di Studi sulla Difesa del King’s College Di Londra. L’ateneo britannico è uno dei più prestigiosi al mondo.

"Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo Di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione", ha scritto l'ex ministro degli Esteri italiano sul proprio profilo LinkedIn.

Cosa farà di Maio al King's College

Di Maio si appresta a ricoprire un altro incarico prestigioso. Questa volta però, non dovrà vestire i panni del politico, ma quelli di docente universitario, e salire sulla cattedra di uno dei più importanti atenei del mondo. Il King's College infatti, è la quarta più antica università britannica. Tra i suoi studenti vanta personalità di spicco in vari ambiti (umanistico, scientifico, politico), come ad esempio letterati del calibro di Virginia Woolf, Thomas Hardy e John Keats. Inoltre, dodici, tra alunni e accademici dell'università, sono stati insigniti del premio Nobel.

Va detto, il titolo di professore onorario è differente rispetto al ruolo di docente ordinario. Ha un valore simbolico, celebrativo e comporta minori obblighi dal punto di vista didattico. Consente a chi ne viene investito di mantenere un legame con l'università, perseguendo attività di ricerca e offrendo il proprio contributo scientifico all'ateneo.

La carriera di Di Maio: le origini con il M5s, l'ascesa politica e poi l'Ue

Di Maio è stato nominato primo Rappresentante Speciale dell'Ue per la regione del Golfo il 15 maggio 2023, su proposta dell'allora Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, e ha assunto le sue funzioni il 1° giugno, con un mandato iniziale di 21 mesi. L'incarico è arrivato dopo la fine del lungo sodalizio con il M5s, avvenuta nel 2022.

Il suo ingresso nel Movimento coincide con le origini del partito, fondato nel 2009 e in cui Di Maio realizzerà la sua ascesa politica. Dal 2017 al 2020 guiderà i pentastellati, ricoprendo parallelamente il ruolo di vicepremier nel governo Conte I e di ministro degli Esteri nei governi Conte II e Draghi.

Poi il divorzio dai 5S e la breve parentesi con Impegno Civico, conclusasi dopo il flop elettorale alle elezioni politiche del settembre 2022. Attualmente, lavora per le istituzioni europee in qualità di Rappresentante speciale per la regione del Golfo.

Lo scorso anno, su proposta dell'Alta rappresentante Kaja Kallas, è stato riconfermato come inviato speciale Ue per altri due anni, fino al 28 febbraio 2027 con ulteriore possibilità di rinnovo.