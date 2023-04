L’Olanda dice sì all’eutanasia per i bambini incurabili sotto i 12 anni L’Olanda autorizza l’eutanasia anche per i bambini incurabili sotto i 12 anni. Nel Paese il diritto a morire era già assicurato ai neonati malati terminali fino al compimento del primo anno di vita e per i bambini di età superiore ai 12 anni.

A cura di Annalisa Cangemi

L'Olanda dice sì all'eutanasia per i bambini incurabili sotto i 12 anni. Il Consiglio dei ministri ha deciso il via libera alla pratica, che prevede l'atto di procurare intenzionalmente e in modo indolore la morte di una persona cosciente. Quest'opzione sarà comunque possibile solo quando sarà l'unica possibile per porre fine alle sofferenze dei piccoli. L'eutanasia nel nostro Paese è illegale (articolo 579, omicidio del consenziente). L'Olanda invece è stato il primo Paese al mondo a legalizzare l'eutanasia nel 2002.

L'ok è stato esteso ai bambini affetti da malattie incurabili nell'età compresa tra uno e dodici anni, sanando così un vuoto normativo che, secondo i medici olandesi, stava creando ingiustizie e dolore ampiamente evitabili ai piccoli pazienti e ai genitori. Le nuove misure sono in linea con le proposte pubblicate l'anno scorso dal ministro della Salute Ernst Kuipers. È stato proprio il membro del governo, nel corso di un colloquio con i parlamentari, ad annunciare che intende "estendere e rivedere" il protocollo, valido finora solo per i neonati, per coprire anche i bambini di età non superiore ai 12 anni che soffrono in modo insopportabile per una malattia mortale, che non hanno speranze di miglioramento e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi. Una condizione tremenda che, secondo il ministero, colpisce tra i 5 e i 10 bambini all'anno. "Si tratta di una questione particolarmente complessa che riguarda situazioni molto dolorose", ha dichiarato il ministro, ripreso da DutchNews.

"Per questo gruppo, l'interruzione della vita è l'unica alternativa ragionevole per porre fine alle sofferenze disperate e insopportabili del bambino", ha dichiarato il ministero della Salute in un comunicato. Da anni i medici chiedono una regolamentazione che copra i bambini di età compresa tra uno e 12 anni: esistono già delle linee guida per i neonati, mentre gli over 12 rientrano nella legge generale sull'eutanasia. La legge quindi prevedeva già la possibilità di praticare l'eutanasia per i neonati malati terminali fino al compimento del primo anno di vita e per i bambini di età superiore ai 12 anni.

In base alle regole olandesi, tutti i casi devono essere sottoposti a board medici. Il Guardian sottolinea che l'Olanda non sarà il primo Paese a consentire ai medici di prestare assistenza alla morte di bambini di tutte le età, perché il Belgio lo consente dal 2014. Secondo i dati delle commissioni regionali di revisione, citati sempre dal Guardian, nel 2022 in Olanda è stato segnalato un solo caso di eutanasia per un minorenne di età compresa tra 12 e 16 anni.

In quali casi potrà autorizzare l'eutanasia per i bambini

Si potrà ricorrere all'eutanasia solo quando i medici saranno certi che la sofferenza del bambino sia insopportabile e che non vi sia alcuna possibilità di cura o di trattamento per alleviare il dolore. La possibilità dell'eutanasia deve poi essere discussa con i genitori ed entrambi devono dare il loro consenso. I medici dovranno infine consultare almeno un dottore terzo, slegato dal paziente in questione, che valuterà se tutti i criteri sono stati soddisfatti prima di dare il via libera.

Un sondaggio condotto su 72 medici ha indicato che la stragrande maggioranza ritiene accettabile porre fine alla vita di bambini sotto i dodici anni in condizioni di sofferenza acuta, su richiesta dei genitori, e che una nuova legge dovrebbe consentirlo.