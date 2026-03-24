L’ex direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, indagato per crimini contro l’umanità e tortura

Per anni la gestione delle frontiere europee è rimasta sospesa in una zona grigia: politicamente centrale, operativamente opaca, giuridicamente sfuggente. È lì, in quel preciso spazio dove le decisioni amministrative si intrecciano con conseguenze umane irreversibili, che oggi interviene la magistratura francese. Per la prima volta, infatti, un ex vertice dell'agenzia europea di controllo delle frontiere viene chiamato a rispondere non solo di scelte politiche, ma di possibili responsabilità penali legate alla tragedia migratoria nel Mediterraneo. Al centro dell'inchiesta c'è Fabrice Leggeri, già direttore di Frontex tra il 2015 e il 2022 e oggi eurodeputato del Rassemblement National. La giustizia francese ha deciso di aprire un'indagine nei suoi confronti per complicità in crimini contro l'umanità e tortura, accogliendo una denuncia presentata dalla Ligue des droits de l'homme insieme ad altre associazioni.

La decisione della Corte d'appello di Parigi segna un punto di svolta: non si tratta più soltanto di valutare l'operato di singoli agenti o di stati membri, ma di interrogarsi sulla responsabilità di chi ha guidato l'infrastruttura europea dei controlli alle frontiere. Secondo i ricorrenti, durante la direzione Leggeri, Frontex avrebbe contribuito, direttamente o indirettamente, a pratiche sistematiche di respingimento illegale, i cosiddetti pushback, spesso documentati da ONG e organismi internazionali. L'accusa è pesante, si tratterebbe di una "linea politica consapevole volta a impedire l'ingresso dei migranti "a qualunque costo", anche in termini di vite umane". L'apertura dell'inchiesta implica ora la nomina di un giudice istruttore, che dovrà stabilire se esistano elementi sufficienti per configurare una responsabilità penale individuale.

Il nodo dei respingimenti e la rotta libica

Uno dei punti più controversi riguarda il ruolo di Frontex nel coordinamento delle operazioni nel Mediterraneo centrale. Negli anni, l'agenzia ha progressivamente ridotto la propria presenza navale diretta, privilegiando strumenti di sorveglianza aerea. Questo cambiamento ha avuto conseguenze concrete: le imbarcazioni dei migranti vengono individuate sempre più precocemente e le loro posizioni vengono segnalate alle autorità competenti, spesso ai cosiddetti guardacoste libici. Secondo numerose ONG, questa modalità operativa avrebbe favorito intercettazioni che riportano le persone in Libia, luogo in cui sono ampiamente documentate detenzioni arbitrarie, violenze e torture. È proprio su questo punto che si concentrerebbe gran parte della denuncia: l'idea, cioè, che non intervenire direttamente nei soccorsi, pur disponendo delle informazioni necessarie per farlo, possa configurare una forma di corresponsabilità rispetto ai rischi e alle violenze che i migranti affrontano.

Un'agenzia cresciuta nell'ombra delle crisi

Per comprendere la portata della vicenda, bisogna però guardare all'evoluzione di Frontex. Nata nel 2004 come struttura di coordinamento, l'agenzia ha visto un'espansione costante di poteri, risorse e autonomia, soprattutto dopo la crisi migratoria del 2015. Nel tempo, si è trasformata in un vero attore operativo, con mezzi propri, personale armato e un ruolo sempre più centrale nelle politiche europee di controllo delle frontiere. Parallelamente, sono cresciute però anche le accuse: violazioni dei diritti fondamentali, mancanza di trasparenza, difficoltà nei meccanismi di controllo interno. Le indagini dell'OLAF, l'ufficio antifrode europeo, avevano già evidenziato criticità nella gestione dell'agenzia, contribuendo alle dimissioni di Leggeri nel 2022.

Ma il contesto va oltre la gestione interna dell'agenzia: si tratta di una tragedia che si protrae da oltre un decennio. Dal 2014, centinaia di migliaia di persone sono morte o risultano disperse lungo le rotte migratorie, in particolare nel Mediterraneo centrale, considerato il tratto più letale al mondo. E secondo molte organizzazioni internazionali, i dati ufficiali sottostimano la reale portata della crisi. Dietro le statistiche si nascondono naufragi invisibili, detenzioni arbitrarie e violenze sistematiche nei Paesi di transito. È in questo scenario che si colloca la domanda centrale dell'inchiesta: fino a che punto le politiche di controllo delle frontiere possono spingersi senza violare il diritto internazionale e senza diventare corresponsabili di tragedie umane?

È proprio in questo contesto di decisioni strategiche con impatti umani diretti che si inserisce il percorso successivo di Leggeri: dalle responsabilità alla guida dell'agenzia alla scelta di entrare direttamente in politica.

Dalla tecnocrazia alla politica

In questo quadro, il passaggio di Leggeri dalla guida tecnica di Frontex all'arena politica non appare come una semplice traiettoria personale, ma come il segno di una trasformazione più profonda: quella, cioè, di un modello di gestione delle frontiere che, da ambito apparentemente neutrale e amministrativo, si è progressivamente caricato di un peso ideologico sempre più esplicito. Dopo le dimissioni nel 2022, Leggeri ha infatti scelto di entrare direttamente nel confronto pubblico candidandosi con il Rassemblement National guidato da Marine Le Pen, portando in Parlamento europeo una visione che rivendica il primato della sicurezza e della chiusura delle frontiere. Questo non è un passaggio secondario, ma piuttosto il punto in cui la tecnocrazia si scopre politica, e in cui decisioni presentate per anni come operative mostrano tutta la loro natura di scelte, con conseguenze che oggi la giustizia è chiamata, per la prima volta, a valutare.