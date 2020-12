Oggi, 25 dicembre, in tutta Italia è ancora zona rossa, e le misure restrittive saranno valide fino al prossimo 27 dicembre. La zona rossa prevede in tutte le Regioni regole stringenti: si può uscire di casa solo per validi motivi, di necessità, salute o lavoro. Non è possibile chiaramente allontanarsi dalla Regione in cui ci si trova dallo scorso 21 dicembre, e fino al prossimo 6 gennaio, a meno che non si debba far ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Per uscire in ogni caso si deve sempre avere con sé l'autocertificazione per giustificare lo spostamento. Oppure saranno le forze dell'ordine a fornire il modello da compilare, in caso di controlli. Sono previste alcune eccezioni, che riguardano le visite in casa da parenti o amici: è possibile infatti uscire una sola volta al giorno per recarsi presso un'altra abitazione, ma possono farlo massimo due persone, accompagnate da minori di 14 anni, da soggetti disabili o fragili. In questo caso nell'autocertificazione non è necessario inserire i riferimenti, nome e cognome, della persona che si intende raggiungere, basta l'indirizzo di destinazione.

Consentiti, secondo il decreto del 18 dicembre, anche gli spostamenti tra Comuni con massimo 5mila abitanti, nel raggio di 30 km. Esclusi comunque i movimenti verso i Comuni capoluogo. In ogni caso dopo le 22 scatta il coprifuoco, con il divieto di circolazione fino alle 5. Ci si può spostare anche per recarsi a messa nella chiesa più vicina a casa propria, rispettando le regole e gli ingressi contingentati.

Non si possono invece raggiungere le seconde case, anche se si trovano all’interno dello stesso comune. L’unica deroga è per un'emergenza improvvisa: crolli, effrazioni, danneggiamenti. Ma si può rimanere solo per il tempo strettamente necessario a risolvere l'eventuale guasto.

Quali negozi restano aperti

I negozi restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi in tutto il periodo natalizio, e cioè dal 24 al 27 dicembre, e poi dal 31 dicembre fino al 3 gennaio, e ancora il 5 e 6 gennaio. Saranno invece zona arancione i giorni dal 28 dicembre al 30 dicembre, e poi il 4 gennaio. Ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie sono chiusi sia in zona arancione sia in zona rossa: offrono però il servizio a domicilio e l'asporto fino alle 22.

I negozi restano chiusi nei giorni rossi, ad eccezione però di supermercati, alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, lavanderie, parrucchieri, barbieri, negozi di giocattoli, negozi di elettronica ed elettrodomestici, benzinai, ferramenta, librerie e cartolerie, negozi che vendono articoli igienico-sanitari, prodotti per l'agricoltura, calzature per neonati e bambini, biancheria, ottici, concessionari di auto e moto, articoli sportivi, biancheria, fiorai. Questi negozi saranno aperti fino alle 21. Non saranno aperti invece i negozi di abbigliamento per adulti e i centri commerciali.

Attività sportiva

Nella zona rossa è consentita l'attività motoria solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone, e naturalmente bisogna indossare la mascherina. L’attività sportiva all'aperto, come la corsa o una passeggiata in bici, è consentita solo in forma individuale e può essere svolta mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno due metri dalle altre persone, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Si può svolgere l'attività sportiva in uno spazio aperto anche lontano dalla propria abitazione. Vietata invece l'attività sportiva nei luoghi chiusi.