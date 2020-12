Strappo tra governo e Regioni sul Natale. I governatori esprimono la "stupore e rammarico" per le modalità con cui da Roma si è approvato il decreto che stabilisce le regole anti-coronavirus in vigore durante il periodo delle feste, tra cui è incluso anche il divieto degli spostamenti tra Regioni. La Conferenza delle Regioni rimarca che le "forti limitazioni" imposte proprio agli spostamenti e relazioni sociali" dal prossimo 21 dicembre fino al 6 gennaio rendono "di fatto pleonastico il pronunciamento su parti essenziali del Dpcm". Le autorità locali accusano il governo di non averle coinvolte nel processo decisionale, parlando di un "mancato confronto istituzionale" e ribadendo come nei provvedimenti inseriti nel nuovo decreto non si faccia "riferimento alcuno" ai ristori promessi dall'esecutivo per le attività penalizzate da restrizioni e chiusure.

Le accuse dei governatori delle Regioni

Già nelle ultime ore dalle Regioni era arrivato l'avvertimento. "Se quello che sento sul Dpcm è vero, prevedo una notte e mattinata davvero difficili. Chiudere gli spostamenti tra Regioni e Comuni e tenere aperti alberghi e ristoranti di montagna non ha alcun senso, non avranno clienti. Con i Comuni chiusi non si può fare nulla", aveva detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, intervenendo a ‘Stasera Italia'.

Dichiarazioni a cui si era aggiunto anche il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ospite alla stessa trasmissione, chiedendo al governo più chiarezza per le misure in vigore "in un periodo di vitale importanza". Emiliano aveva quindi aggiunto: "Il governo fa a modo suo, ma le regioni hanno esigenze diverse. C'è il serio rischio di fare cosa sbagliate durante il Natale".

Le norme anti-Covid per il Natale

Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che entrerà in vigore per il periodo natalizio, dal 21 dicembre fino al prossimo 6 gennaio, prevede appunto il divieto di spostarsi tra le Regioni, anche in zona gialla. Una misura scelta dal governo per scongiurare che si ripeta una situazione come quella di quest'estate, quando il via libera generale alla mobilità comportò un nuovo aumento dei casi di Covid-19, che portò poi alla seconda ondata che sta vivendo il Paese.

In questo periodo si potrà quindi uscire dalla Regioni in cui ci si trova solamente per ragioni di lavoro, salute o necessità. Inoltre, per le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio sarà anche vietato lasciare il proprio Comune. In questo modo non ci saranno pranzi di Natale allargati a molti amici e parenti o veglioni di Capodanno che, in questo momento, sarebbero particolarmente rischiosi.