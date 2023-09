La procreazione medicalmente assistita sarà disponibile in qualsiasi Regione pagando un ticket Lo ha annunciato il ministro della Salute Schillaci durante un convegno sulla natalità: si potrà accedere alle tecniche di Pma in ogni regione. Poi, ha parlato anche di Covid, dei nuovi vaccini e del Pnrr.

A cura di Andrea Miniutti

Ogni donna, in qualsiasi Regione, potrà ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (Pma) pagando un ticket: questo è stato l'annuncio di Orazio Schillaci, ministro della Salute, durante il convegno "Natalità: work in progress" promosso dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). Infatti, fino ad oggi – come recita il sito del Ministero – le "prestazioni di PMA erano erogate solo in regime di ricovero".

Durante la conferenza, tenuta alla Camera dei deputati, Schillaci ha ricordato "quanto sia stata determinante l'approvazione del decreto tariffe che ha reso applicabili i nuovi Livelli essenziali di assistenza", un provvedimento che ha reso più accessibile la fecondazione eterologa: il ticket costerà intorno ai 1500 euro, un prezzo ben lontano da quello proposto nelle cliniche private (dove spesso erano costrette a rivolgersi moltissime coppie a causa delle lunghe liste d'attesa) che può arrivare anche a 9000 euro. Secondo il ministro, il governo ha "intrapreso la strada giusta per sostenere le donne che dinanzi a difficoltà nel concepire scelgono la Procreazione medicalmente assistita".

Più risorse per gli screening e assistenza domiciliare

Infatti, tenendo comunque conto che nel 2020 i dati sono stati più contenuti a causa della pandemia, nel 2021 c'è stata una ripresa nella richiesta di tecniche di Pma, con un aumento del 36% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la natalità si registra un aumento nel numero di gravidanze (+50%) ed è cresciuto il numero di persone che si affida ai centri pubblici e ai privati convenzionati, naturalmente a scapito di quelli privati.

Il ministro Schillaci ha voluto ribadire l'impegno del governo nell'implementare tutte le misure "necessarie a un adeguato screening prenatale materno e fetale; rendendo sempre più sicuri, ma sempre più a misura di ‘coppia', i punti nascita, offrendo parto-analgesia a chi lo richiede; generalizzando la pratica del rooming-in e introducendo l'assistenza domiciliare nel puerperio in maniera più estesa e omogenea".

Covid: vaccini nuovi e ritorno a scuola

Durante il convegno si è parlato anche di Covid. Schillaci ha detto che sull'eventualità di una nuova campagna di vaccinazione di massa "ancora non ci abbiamo ragionato, ma tra 15 giorni avremo i vaccini nuovi". Infatti, Moderna ha annunciato che presto sarà disponibile un unico vaccino contro Covid-19 e influenza stagionale.

Per quanto riguarda il rientro a scuola, che ha preoccupato molti, il Ministero in una circolare ha emanato precise indicazioni: Schillaci ha confermato che sta "lavorando con il ministero dell' Istruzione per tranquillizzare tutti", anche perché ci sarebbe "stato un allarmismo forse esagerato su questo argomento".

Sul Pnrr Schillaci rassicura: tutti i progetti saranno realizzati

Il ministro Schillaci è anche intervenuto durante il Question time al Senato. Ha assicurato che la costruzione e l'attivazione delle case e ospedali di comunità – progetti previsti dal Pnrr – sarà completata entro il 30 giugno 2026. Inoltre, ha sottolineato che "la proposta di revisione e aggiornamento per la Missione 6 Salute non modifica la dotazione finanziaria complessiva": anzi, consentirebbe "un uso più efficace ed efficiente delle risorse destinate all'edilizia sanitaria", soprattutto visto che "a fronte di uno stanziamento pari a 24 miliardi di euro per gli adempimenti correlati all'edilizia sanitaria, risultano programmati solo 14 miliardi circa". In sostanza, la promessa del ministro è che questo intervento garantirà la realizzazione di tutti i progetti previsti.