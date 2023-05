La ministra Calderone dice che aumenterà i flussi di lavoratori migranti per agricoltura e turismo La ministra del Lavoro, intervenendo al question time, ha promesso nuove “quote aggiuntive” di lavoratori stranieri per i settori di turismo e agricoltura. Le richieste sono decine di migliaia in più rispetto ai posti disponibili.

A cura di Tommaso Coluzzi

Arriveranno nuovi lavoratori migranti per compensare le richieste del turismo e dell'agricoltura. La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, l'ha spiegato chiaramente oggi pomeriggio al question time in Senato: "A seguito delle segnalazioni pervenute sull'insufficienza delle quote di ingresso assegnate per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori dell'agricoltura e turistico-alberghiero, il ministero ha posto in essere gli adempimenti necessari per l'assegnazione di quote aggiuntive di lavoro stagionale/pluriennale nei settori interessati".

Al ministero dell'Interno, secondo quanto riportato da Calderone, sono arrivate 286.946 istanze, di cui 168.288 per lavoro stagionale, alla data del 15 maggio 2023. Le quote per l'anno sono meno di un terzo. Poi ha aggiunto: "Stiamo valutando diverse soluzioni volte a sopperire alla strutturale difficoltà di reperimento del personale, nell'ambito delle attività di lavoro stagionale del comparto turistico-alberghiero".

La ministra Calderone ha poi anche parlato della nuova piattaforma informatica prevista dal decreto Lavoro, per incrociare domanda e offerta, che sarà operativa nei tempi previsti: "Il ministero sta già coordinando le attività con i diversi attori istituzionali chiamati ad interagire nel complesso processo previsto dalle nuove misure – ha detto Calderone – i lavori procedono in modo serrato e sono orientati a fornire, nei tempi previsti, un sistema informativo efficace, che possa consentire l'attivazione di percorsi autonomi di ricerca di lavoro e favorire il rafforzamento delle competenze, grazie soprattutto all'integrazione delle informazioni delle banche dati già nelle disponibilità di tutti soggetti coinvolti nell'attuazione delle nuove misure". Infine, ha concluso la ministra, "la linea del governo è molto chiara": "Aiutare chi ha bisogno favorendo l'attivazione delle persone sul mercato del lavoro".