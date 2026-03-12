Politica
video suggerito
video suggerito
Opinioni

La guerra in Iran farà malissimo all’economia italiana, ma Meloni è ancora l’ultima dei trumpiani

Nel dibattito in Parlamento, Giorgia Meloni ancora una volta non riesce a condannare la guerra di Usa e Israele all’Iran. Ma le bombe su Teheran rischiano di mandare al tappeto proprio la nostra economia. Forse è il caso di smetterla di dire sempre sì a Donald Trump.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Francesco Cancellato
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sapete cos’è la sindrome di Stoccolma, no?

Quella condizione psicologica in cui le vittime finiscono per provare affetto verso il proprio carnefice.

Ecco, forse dopo questa guerra finiremo per ribattezzarla sindrome di Roma, o sindrome di Giorgia Meloni, per definire il livello di subalternità e sostegno acritico del nostro governo, nei confronti di chi, come Donald Trump, ha iniziato una guerra con l’Iran che rischia di fare malissimo alla nostra economia.

Leggi altro di questo autore
Francesco
Cancellato
Meloni, Salvini, patrioti: dite qualcosa contro Trump e la guerra in Iran, almeno oggi
Francesco
Cancellato
"Votate Sì e ci liberiamo della magistratura": ora finalmente il governo dice le cose come stanno
Francesco
Cancellato
La storia surreale della famiglia nel bosco spiega perfettamente cosa sia il governo Meloni

Perché mentre la presidente del consiglio, alla Camera e al Senato, per non dire mezza parola contro Trump, deve arrampicarsi sugli specchi delle "contromanovre" dell’Italia, mentre sostiene senza opporre alcuna critica sia il Board of Peace sia questa guerra a Teheran, altrove si fanno i conti di quanto potrebbe costarci questo scherzetto. E non sono belle notizie.

Secondo Oxford Economics, in uno studio ripreso dal Financial Times, l’Italia è uno tra i grandi Paesi che pagheranno un’eventualecrisi energetica molto più degli altri, a causa della nostra dipendenza endemica dal petrolio e dal gas altrui, acuita dal fatto che ormai da anni gli investimenti sulle energie rinnovabili sono al palo, anche perché chi sta al governo li ha liquidati  – forse un pochino improvvidamente – come “follie green”.

Prezzi dell’energia che crescono, vuol dire anche aumento dei prezzi e del costo della vita, in un contesto in cui il potere d’acquisto delle famiglie che si stava riprendendo a fatica dopo anni passati a dover fare i conti con un'altra crisi energetica, legata a un'altra guerra e ai combustibili fossili da cui dipendiamo.

Aumento del carovita vuol dire anche calo dei consumi interni. Rimarrebbero le esportazioni, ma siccome le disgrazie non vengono mai da sole, c’è quella piccola incognita chiamata "dazi di Trump".

Tocca alla mano pubblica sostenere l’economia? Forse no. Perché proprio quest’anno, il 31 agosto per la precisione, devono terminare tutti i lavori legati al Pnrr, il cui impatto è stimato attorno al punto percentuale di prodotti interno lordo. E perché – grazie Trump, di nuovo – ci toccherà investire in armi (americane) quel po’ di denaro che raggranelleremo dalle entrate fiscali, che difficilmente aumenteranno.

Tutto questo condurrà l’Italia in recessione? Difficile dirlo ora, ma il futuro cui dovremmo lavorare è quello di una crisi che si risolve in fretta, con lo stretto di Hormuz che si sblocca definitivamente e con una pacificazione complessiva del quadro internazionale, che faccia ripartire l’economia.

Ecco: magari, visto che siamo così amici di Trump e così abili a contromanovrare, non sarebbe male dirglielo, fargli capire che questa guerra rischia di non liberare i giovani e le donne iraniane e di mandare la nostra economia al tappeto. In un mondo di "cattive opzioni" come le chiama Giorgia Meloni, la peggiore è fare come Sal Da Vinci e dire sempre sì a Donald Trump.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Francesco Cancellato
Francesco Cancellato è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it e membro del board of directors dell'European Journalism Centre. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di “Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione” (UBE, 2016), “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia” (Egea, 2018) e “Il Muro.15 storie dalla fine della guerra fredda” (Egea, 2019) e"Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa" (Rizzoli, 2024). Il suo ultimo libro è "Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell'Italia di Giorgia Meloni" (Rizzoli, 2025)
Immagine
Live
attacco
all'iran
Missile colpisce la base italiana in Iraq, nessun ferito. Torna a salire il prezzo del petrolio
Nei paesi del Golfo la risorsa più preziosa non è il petrolio, è l'acqua
"Gravi impatti sui Paesi del Golfo se la guerra in Iran dura più di 6 settimane": l'analisi di Costantini
L'UE torna a parlare di nucleare per la sicurezza energetica, Von der Leyen: "Un errore abbandonarlo"
Ue, in arrivo misure di emergenza su bollette e rinnovabili a causa della guerra: cosa cambia
Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views