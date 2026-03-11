Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerra

Questa mattina al Senato cominceranno alle 9.30 le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia sulla crisi nel Medioriente, sia sui temi del Consiglio europeo del 19-20 marzo. Secondo quanto definito nella riunione dei capigruppo, il voto finale potrebbe essere all'ora di pranzo, presumibilmente tra le 13.30 e le 14. In particolare, dopo il suo intervento, la premier si sposterà alla Camera per consegnare lì il suo testo (e dove interverrà alle 16). Poi si passerà alla discussione. Seguirà l'eventuale replica della premier, stimata intorno a mezzogiorno, e quindi le dichiarazioni di voto. Per quest'ultime, ogni gruppo parlamentare avrà a disposizione 10 minuti per un tempo totale stimato in un'ora e 40 minuti. Ultimo passaggio, il voto sulle risoluzioni che saranno proposte.

Ieri l'Aula di Palazzo Madama ha bocciato la richiesta delle opposizioni di limitare all'Iran le comunicazioni della premier: i no sono stati 84 e i sì 53. La questione diviso maggioranza e opposizioni. Per il centrodestra, quel che conta è la presenza e disponibilità della presidente del Consiglio a riferire in Aula, come era stato chiesto dalle minoranze e viste le emergenze in corso. Per Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, "anticipare la presenza della premier (a domani, invece del 18 marzo, ndr) per farsi dare un mandato chiaro dal Parlamento, consentirà al governo di poter interloquire a livello internazionale con un mandato forte anziché aspettare all'ultimo". Secondo le opposizioni, invece, la mancanza di un ordine del giorno aggiornato sul prossimo Consiglio Ue rischia di rendere inutile la discussione.