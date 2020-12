Il 24 dicembre tutta Italia diventerà zona rossa, entreranno in vigore misure più restrittive di contrasto alla pandemia di Covid-19 e torneranno forti limitazioni alla mobilità dei cittadini. Secondo quanto stabilito dal Governo con il decreto Natale, il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, tutto il territorio nazionale entrerà in zona rossa. Stop agli spostamenti se non per comprovate esigenze di tipo lavorativo, di salute o necessità. Negozi, bar e ristoranti chiusi, così come la maggior parte delle altre attività. Ma si potrà effettuare servizio d'asporto e consegne a domicilio. Mentre il 28, 20, 30 dicembre e 4 gennaio l'Italia sarà zona arancione, quindi riapriranno i negozi e ci si potrà spostare liberamente all'interno del proprio Comune. Ci sono delle eccezioni, delle deroghe: quali sono i negozi e le attività che resteranno aperti comunque, anche nei giorni in cui l'Italia sarà rossa?

Nei giorni in cui l'Italia sarà in zona rossa, festivi e prefestivi, i negozi saranno chiusi, ma con delle eccezioni. Queste riguardano le attività che svolgono una funzione essenziale, che poi, di fatto, vendono ciò che rientra nella motivazione di necessità dell'autocertificazione. E non sono solo supermercati, farmacie, edicole e tabacchi, barbieri e parrucchieri. L'elenco completo riporta 35 differenti attività che resteranno aperte anche nei giorni rossi: si tratta degli allegati 23 e 24 al Dpcm che il 6 novembre ha diviso l'Italia in tre zone colorate, predisponendo anche le attività che, a prescindere, possono tirar su la serranda. Ecco l'elenco completo:

Allegato 23. Commercio al dettaglio

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24. Servizi per la persona

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

• Attività delle lavanderie industriali

• Altre lavanderie, tintorie

• Servizi di pompe funebri e attività connesse

• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.