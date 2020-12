Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha appena terminato la conferenza stampa di presentazione del decreto Natale, con il quale vengono introdotte nuove misure restrittive in tutta Italia nel periodo natalizio per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Tutte le regioni saranno zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, zona arancione in quelli lavorativi. "Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. È possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. È una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo", ha specificato Conte dopo l'approvazione del testo da parte del Cdm.

Cosa resta chiuso nei giorni festivi e prefestivi

Nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa, e dunque il 24, 25, 26 e 27 dicembre e il 31, l'1, il 2, il 5 e il 6 gennaio, saranno in vigore tutte le misure previste per questo colore. Dunque, saranno chiusi i "centri estetici, bar e ristoranti (ma saranno consentite le consegne a domicilio senza restrizioni e asporto fino alle 22), e resteranno invece aperti supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri". Saranno consentiti gli spostamenti solo in caso di motivi di lavoro, necessità e salute, ma anche l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella sportiva se in forma individuale.

Cosa si può fare nei giorni lavorativi

L'Italia sarà invece zona arancione per 4 giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021). In questo periodo di tempo, ha spiegato Conte, "ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21″.