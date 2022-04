Ita, l’interpellanza M5s: “Governo dica no a vecchie formule, portarono a 4 fallimenti consecutivi” “Se il governo riproporrà le vecchie formule, che hanno portato a quattro fallimenti consecutivi di questa compagnia aerea, rischia di compromettere il buon lavoro di questi mesi iniziali”: l’interpellanza del Movimento Cinque Stelle sulla strategia del governo per rilanciare Ita Airways.

A cura di Annalisa Girardi

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un'interpellanza urgente sullo stato della compagnia aerea ITA. Il deputato Luciano Cantone, che oggi ha presentato l'interpellanza a Montecitorio, ha chiesto quali siano le intenzioni del ministero dell'Economia e del governo nel suo insieme sulla strategia di crescita e sviluppo della compagnia aerea, viste le vicende turbolente che hanno portato, nonostante il notevole esborso pubblico, alla fine di Alitalia. E soprattutto, alla luce delle dimissioni di sei consiglieri di amministrazione su nove di Ita Airways, che secondo alcuni sarebbero legate alla duplicazione delle spese sostenute per i consulenti: non solo la compagnia aerea si era dotata a gennaio di un team di consulenti, ma anche il ministero dell'Economia aveva chiamato i suoi al tavolo.

Insomma, c'è chi crede che il Consiglio di amministrazione si sia preoccupato dell'opinione della Corte dei conti per questo surplus di spesa in consulenza. Non è esattamente una partenza favorevole e la preoccupazione che traspare dall'interpellanza del deputato Cinque Stelle è che si possano verificare nuovamente le fibrillazioni che hanno portato al superamento di Alitalia e alla creazione della nuova compagnia.

Cantone, parlando all'Aula di Montecitorio, si è detto "fortemente preoccupato" sia per il fatto che né il governo né la Ita Airways abbiano chiarito che tipo di strategia si intenda intraprendere sulle alleanze nazionali e intercontinentali, sia per "il contesto geopolitico internazionale". La guerra in Ucraina, infatti, ha fatto cancellare nel breve termine i voli da e per la Russia, a cui si aggiungono gli altissimi costi dell'energia che rischiano di compromettere il rilancio della compagnia.

"Per noi il governo non deve assolutamente abbandonare i lavoratori, che devono essere tutelati nel rispetto delle clausole sociali. Al tempo stesso bisogna sostenere il nuovo vettore, con una base solida che garantisca un futuro all'altezza delle professionalità che vi sono all'interno. Se il governo riproporrà le vecchie formule, che hanno portato a quattro fallimenti consecutivi di questa compagnia aerea, rischia di compromettere il buon lavoro di questi mesi iniziali", ha aggiunto il deputato. Per poi concludere sottolineando l'importanza di agire in discontinuità con quanto fatto in passato, come richiesto del resto anche dalla Commissione europea.

Pubblichiamo qui di seguito l'interpellanza in formato integrale: