L'Ufficio di presidenza del Senato ha deciso di sospendere la revoca del vitalizio a Ottaviano Del Turco, ma solo per un mese, che servirà a decidere se rendere la sospensione definitiva – e reintegrare la pensione da parlamentare – oppure no. In queste settimane si è tornato a parlare dell'ex senatore, ministro dell'Economia e presidente della Regione Abruzzo, perché Palazzo Madama aveva deciso di revocargli il vitalizio per la condanna dell'ottobre 2018 a 3 anni e 11 mesi per induzione indebita. La Corte di Cassazione si era pronunciata in ultimo grado sulle vicende della Sanitopoli Abruzzese, scoppiate nel 2008. Ma lo stop alla pensione da ex parlamentare è arrivata nel periodo peggiore per Del Turco, "è malato di tumore e affetto da Alzheimer e Parkinson da più di un anno, è segregato in casa in stato di incoscienza", aveva spiegato l'ex ministro Claudio Martelli.

Ora è arrivato il dietrofront – momentaneo – dell'Ufficio di presidenza di Palazzo Madama. La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha reso noto che "il Consiglio di Presidenza, convocato su sua iniziativa per vagliare la questione Del Turco, ha deliberato la sospensione temporanea per un mese della delibera del 24/11 u.s., che aveva privato il Senatore del suo vitalizio". Ma Casellati ha spiegato anche che "la temporaneità della sospensione è stata decisa per acquisire documentazione non disponibile per l’urgenza della trattazione".

"Ringrazio la presidente Casellati per quanto sta facendo nei confronti di mio padre, e ringrazio quanti, e sono davvero tanti, stanno dimostrando il loro affetto nei confronti di un uomo dello Stato, che in questo momento sta soffrendo e non è in grado di comprendere quel che gli sta accadendo intorno". Guido Del Turco, figlio di Ottaviano, ci ha tenuto a ringraziare tutti parlando della situazione del padre con l'Adnkronos.

"Per rispetto a lui e alle sue complicate condizioni salute avevamo deciso di tenere un basso profilo sulla questione della revoca della pensione di parlamentare della Repubblica". Ma non è stato possibile, perché "gli eventi successivi e gli attestati di stima ci hanno però scaraventato di nuovo sotto i riflettori che in questi ultimi anni, proprio per aiutare papà, avevamo accuratamente evitato". La famiglia Del Turco "ha sofferto tanto e continua a soffrire ogni giorno". Nessun polemica, ha concluso il figlio dell'ex parlamentare, "mi auguro solo che tutti riflettano su una decisione che non rende giustizia a un uomo così".