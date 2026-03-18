Il referendum sulla giustizia e il vero piano del governo Meloni: la nuova puntata di Scanner Live

Il Referendum sulla giustizia si avvicina. A pochi giorni dal voto del 22 e 23 marzo, Scanner Live fa il punto sullo scontro tra Sì e No finora, e su cosa il governo Meloni cerca di fare davvero con questa riforma. Con il magistrato Marco Patarnello, la giornalista Roberta Covelli, il saggista Tomaso Montanari e il costituzionalista Gaetano Azzariti, protagonisti della puntata in onda questa sera alle 21.

Mancano pochi giorni al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Anche se la campagna del No arriva a conclusione e sul fronte del Sì il centrodestra lancia gli ultimi appelli al voto, lo scontro politico è ancora nel vivo. Da parte del centrodestra non si sono fermati gli attacchi alla magistratura, con le promesse che la riforma fermerà i "casi Garlasco" e farà funzionare i centri migranti in Albania.

Questa sera, nella nuova puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it, a rispondere alle domande di Valerio Nicolosi ci saranno Marco Patarnello, sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione ed esponente di Magistratura democratica; Roberta Covelli, giornalista collaboratrice di Fanpage ed esperta di giustizia e comunicazione; e Tomaso Montanari, storico dell'arte e saggista impegnato per il No al referendum.

Gaetano Azzariti, costituzionalista di grande esperienza e professore ordinario dell'Università di Roma La Sapienza, parlerà faccia a faccia con Nicolosi allargare il discorso: i rischi per la democrazia in Italia, le autocrazie che prendono piede in Europa, e cosa c'entra tutto questo con la Costituzione e la riforma della giustizia.

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A Scanner Live, la puntata scaverà in profondità per chiarire cosa c'è dietro la riforma che prevede la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, la separazione del Csm e la nascita di un'Alta corte disciplinare. I sostenitori del No affermano che rischia di stravolgere l'autonomia della magistratura, e che sia parte di un progetto più ampio che potrebbe portare le procure sotto il controllo – diretto o meno – del governo. Un percorso già visto, in Europa, in Paesi come l'Ungheria.

Il magistrato Patarnello spiegherà il perché di questi timori. E non solo. Si cercherà di capire come è andata la comunicazione prima del voto, e perché le campagne elettorali del Sì e del No – tra gaffe, scivoloni, disinformazione, attacchi e polemiche – hanno finito per trasformare il referendum, per molti, in un voto sul governo Meloni.

Da una parte la riforma, dall'altra il dibattito sulle vere intenzioni dell'esecutivo. E come sempre a Scanner Live ci sarà ampio spazio per le domande del pubblico: quelle fatte in chat dagli spettatori durante la puntata, ma anche quelle inviate su Whatsapp – con un messaggio vocale o con un breve video – al numero +39 375 542 0067.

Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.