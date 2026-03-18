Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto: oggi il No chiude la campagna a Roma, in piazza anche Schlein e Conte

"La stessa politica ci ha spiegato qual è il vero obiettivo di questa riforma" della Giustizia, ovvero "una magistratura meno indipendente. Così avremo dei cittadini, in particolare i più deboli, con minore possibilità di tutela". È quanto afferma Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), in un'intervista al quotidiano La Stampa. "Non penso ci sia stato quell’equilibrio istituzionale che un referendum di questo tipo richiederebbe", ha aggiunto, commentando le campagne per il Sì e per il No, "basta guardare la televisione: l’altra sera molti programmi erano interamente dedicati alle ragioni del Sì, senza un contraddittorio. Alcuni interventi, poi, sono stati trasmessi a notte fonda. Mi domando perché".