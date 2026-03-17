Meloni da Fedez per il referendum: l’ultima spiaggia per far vincere il Sì

La premier sarà ospite della prossima puntata dai “Pulp podcast”, il podcast di Fedez e Mister Marra. L’episodio dovrebbe andare online giovedì. Il canale YouTube conta 302mila iscritti, perlopiù giovani: per Meloni è l’ultima spiaggia per convincere gli elettori a votare Sì al referendum.

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Giorgia Meloni vuole tentare il tutto per tutto. La premier sarà ospite della prossima puntata dai "Pulp podcast", il podcast di Fedez e Mister Marra, per cercare di convincere gli elettori ancora indecisi a mobilitarsi per il referendum e votare Sì. L'episodio dovrebbe andare online giovedì, quando ormai mancheranno appena due giorni al voto. Il canale YouTube conta 302mila iscritti, perlopiù giovani: per Meloni è l'ultima spiaggia per battere il No.

In questi mesi il podcast ha ospitato diversi personaggi noti, ex magistrati e leader politici: Roberto Vannacci un anno fa, Matteo Renzi a giugno, più recentemente Antonio Tajani, Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e ancora, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda, assieme per un confronto.

Per la premier il long form del programma, con puntate che superano l'ora e mezza di durata, potrebbe essere la scatola perfetta per attirare quella grossa fetta di indecisi, tra cui anche giovani elettori, e convincerli a promuovere la riforma della giustizia. Un'opportunità per parlare a un'audience diversa da quella a cui in genere si rivolge: il pubblico di Fedez è chiaramente differente, in primis per età, da quello che legge i giornali o che segue le grandi reti generaliste a cui parla Meloni.

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La notizia dell'ospitata della presidente del Consiglio è stata anticipata dal Fatto quotidiano, anche se per ora ne Chigi ne il rapper hanno confermato. Fonti interne hanno confermato a Fanpage che la puntata ci sarà. A quanto si apprende sarebbe già stata registrata e verrà pubblicata dopodomani.

L'incontro tra Meloni e Fedez potrebbe anche essere l'occasione di riconciliarsi dopo lo scontro di due anni, quando dal palco di Atreju la premier aveva attaccato gli influencer, tra cui Chiara Ferragni, in quei giorni al centro dello scandalo "Pandoro gate". La leader di Fratelli d'Italia aveva criticato "quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari".

Il cantante aveva risposto, in difesa dell'ex moglie: "La presidente del Consiglio, sul palco della sua fantastica festa di partito, ha parlato delle priorità del paese. Avrà parlato della disoccupazione giovanile? No. Ha parlato della manovra finanziaria che stanno facendo col culo e non hanno ancora finito? No. Ha parlato della pressione fiscale del paese? No. Ha deciso di dire "diffidate delle persone che lavorano sul web", questa è la priorità per il nostro presidente del Consiglio", aveva commentato sui social.

Successivamente Meloni aveva rincarato la dose: "Ho detto una cosa di una banalità totale. Invece la sinistra se l'è presa ritenendo io attaccassi Chiara Ferragni. Sembrava avessi attaccato Che Guevara".

Nel frattempo sono passati due anni: i due hanno divorziato, il soffitto di cristallo che proteggeva l'immagine social di una famiglia all'apparenza perfetta è andato in frantumi e Ferragni, difesa dal'avvocato Giuseppe Iannacone (che tra le altre cose è un fermo sostenitore del No alla riforma) è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata. Chissà se Fedez avrà avuto modo di farne menzione a Meloni.