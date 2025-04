video suggerito

Il Movimento 5 Stelle vuole portare l’ambasciatore russo (ed Elon Musk) in audizione al Senato Il Movimento 5 Stelle ha chiesto di ascoltare l’ambasciatore russo in Italia, nell’ambito dell’approfondimento condotto in Senato sulle interferenze straniere in Europa. Una richiesta destinata a suscitare polemiche, per il rischio di offrire un palcoscenico alla propaganda russa. Ma i pentastellati rivendicano la scelta, sostenendo la necessità di confrontarsi con tutti i soggetti capaci di condizionare le democrazie europee, compreso Elon Musk. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Billeci

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con una scelta destinata a suscitare polemiche, il Movimento 5 Stelle ha chiesto l'audizione dell'ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov, davanti alle commissioni Esteri e Affari europei del Senato. L'ambito è quello dell'approfondimento sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell’Unione europea e nei Paesi candidati a entrarvi. Ed è motivata dai pentastellati con la necessità di ascoltare tutti i soggetti dotati di capacità di condizionamento sull'Europa.

La richiesta però non può essere considerata al pari di qualsiasi altra, non fosse altro perché dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina i rapporti istituzionali del nostro Paese con il Cremlino sono stati quasi azzerati. Mentre adesso, se la proposta del partito di Giuseppe Conte si concretizzasse, l'uomo di Putin in Italia varcherebbe le porte delle aule parlamentari e parlerebbe di fronte ai senatori.

Il rischio di una passerella per la Russia

Questa prospettiva ha già suscitato malumori a palazzo Madama e rischia di creare nuove tensioni tra i 5 Stelle e una parte del Partito Democratico. Nell'ala riformista dei dem, infatti, c'è chi sostiene che in questo modo i pentastellati stiano offrendo un palcoscenico di primo livello a Paramonov, per diffondere le idee della propaganda russa. E si fa notare che solo pochi giorni fa, collegato con la manifestazione M5S a Roma contro il piano di riarmo europeo, l'economista Jeffrey Sachs aveva spronato i 5 Stelle a promuovere il dialogo con la Russia, al punto da chiedere a Conte di invitare Putin a Roma, tra gli applausi della folla.

Leggi anche Cosa dice la mozione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo europeo

Lato 5 Stelle si sottolinea come la richiesta di ascoltare l'ambasciatore russo non ha trovato opposizioni nell'ufficio di presidenza delle commissioni competenti del Senato, riunito l'8 Aprile per stilare il calendario delle prossime audizioni sul tema delle ingerenze straniere in Europa. Fino a oggi, davanti ai senatori sono sfilati attivisti e accademici. Ora però dal Movimento si chiede un "salto di qualità" nell'approfondimento della questione.

La replica del Movimento

Spiega a Fanpage.it il capogruppo M5S in Commissione Affari Ue Pietro Lorefice: "Il nostro obiettivo è raccogliere in maniera plurale e non preconcetta i punti di vista dei principali soggetti, statuali e non, maggiormente informati su questo fenomeno in quanto notoriamente dotati di capacità di condizionamento". Oltre all'ambasciatore russo, infatti, i pentastellati hanno chiesto di ascoltare anche quelli statunitense, cinese, israeliano, iraniano, britannico, indiano e saudita.

La "ciliegina sulla torta" chiesta dal partito di Conte è l‘audizione di Elon Musk, proprietario del social network X e membro dell'amministrazione Trump. Un ventaglio così vario di interlocutori dimostrerebbe – secondo i 5 Stelle – che non c'è la volontà di offrire passerelle, ma semmai quella di dare la possibilità ai senatori di mettere alla berlina gli auditi. Ma dal lato opposto rimangono i dubbi sull'opportunità coinvolgere la Russia in una discussione parlamentare di questo tipo.