Il governo prorogherà le scadenza fiscale per le zone colpite dagli incendi e dal maltempo “Il governo prorogherà le scadenze contributive e tributarie nelle zone colpite dagli incendi e dalle calamità naturali di questi giorni”: lo ha fatto sapere il viceministro Maurizio Leo.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo prorogherà le scadenze fiscali per le zone colpite dal maltempo. Lo fa sapere il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in una nota: "Il governo prorogherà le scadenze contributive e tributarie nelle zone colpite dagli incendi e dalle calamità naturali di questi giorni", scrive il Mef, precisando che le zone saranno meglio definite nei prossimi giorni.

"Una volta definite con precisione le aree interessate dagli straordinari eventi di questi giorni, preso atto che in molte zone persistono difficoltà nell'effettuare i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo consentirà alle imprese ed ai cittadini residenti di regolarizzare i predetti obblighi", si legge ancora nella nota.

Intanto il governo è impegnato nella riforma del Fisco, che arriverà la prossima settimana nell'Aula del Senato. La commissione Finanze a Palazzo Madama ha infatti terminato l'esame degli emendamenti alla delega fiscale e votato mandato alla relatrice Antonella Zedda, di Fratelli d'Italia. "In qualità di relatrice del provvedimento non posso che esprimere soddisfazione per la discussione svoltasi in commissione, che ha consentito di approfondire in tempi ragionevoli i temi più importanti della delega. Al termine dell'esame possiamo dire di essere giunti a un testo che non è azzardato definire rivoluzionario ed innovativo capace di garantire tanto i cittadini e tanto lo Stato", ha detto.

Dopo l'approvazione in Senato il testo dovrà comunque tornare alla Camera per una terza lettura. L'obiettivo è comunque quello di arrivare al via libera definitivo prima delle pausa estiva, cioè entro l'11 agosto. "L‘obiettivo che volevamo raggiungere è di tenere conto del fatto che molti provvedimenti devono entrare in vigore il 1 gennaio 2024, mi riferisco in particolare alla global minimum tax e a certe correzioni del contenzioso tributario, per rispettare gli impegni assunti in sede di Pnrr", ha precisato Leo.