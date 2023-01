Il discorso di Mattarella fa contenti tutti, da Salvini a Fratoianni: le reazioni della politica Il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto commenti positivi da tutti i leader della maggioranza e dell’opposizione. Da Giorgia Meloni a Nicola Fratoianni, da Enrico Letta a Matteo Salvini, che nella sua risposta ha anche attaccato le opposizioni.

A cura di Luca Pons

Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolto nella notte di Capodanno come sempre e ha toccato diversi temi. Dalla guerra all'evasione fiscale, dalla pandemia alla Costituzione, in circa 16 minuti di discorso. Le reazioni del mondo della politica non si sono fatte attendere, e tutti i leader politici – dalla maggioranza all'opposizione – hanno trovato qualcosa di cui essere contenti.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata la prima a rendere pubblica la sua risposta. In una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha detto di aver telefonato a Mattarella e di aver "condiviso le parole del Capo dello Stato sulle gravi violazioni della libertà che si consumano in varie aree del mondo", e anche "sulla necessità di concordia istituzionale nell'interesse dei giovani, delle donne, di chi lavora e guarda al futuro con fiducia". Parole di pace istituzionale, quindi, verso il presidente della Repubblica che, a gennaio del 2022, il partito di Giorgia Meloni aveva provato in tutti i modi a non rieleggere.

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato ed esponente di Fratelli d'Italia, ha dato una risposta positiva, con un'enfasi sulla recente morte di Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI: "Dal presidente Mattarella arriva un messaggio di altissimo profilo che abbraccia non solo le emergenze nazionali ed internazionali, ma che dedica anche spazio al ricordo del Papa emerito Benedetto XVI e al dovere di mantenere come guida e bussola la Costituzione repubblicana nel suo 75°anniversario. Ultimo ma non ultimo, il suo sottolineare positivamente la guida di una donna a capo del nuovo governo eletto dal popolo. In sintesi un messaggio che conferma la guida saggia e illuminata del presidente Mattarella".

Sempre tra gli esponenti della maggioranza, il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha detto che "la migliore risposta al Presidente Sergio Mattarella è l'impegno quotidiano per far correre l'Italia, anche grazie a cantieri come quelli che abbiamo iniziato a sbloccare, ponti come quello sullo Stretto, riforme come quella dell'Autonomia prevista dalla Costituzione (opportunamente richiamata dal Capo dello Stato), sforzi come quelli che stiamo facendo per una migliore consapevolezza delle regole di sicurezza stradale soprattutto per i ragazze e ragazzi".

Salvini ne ha poi approfittato per un attacco alle opposizioni: "Il Presidente Mattarella ha evidenziato che il centrodestra ha vinto chiaramente le elezioni, ha formato un governo in tempi rapidi e guida il Paese in piena legittimità: auspichiamo che questa analisi isoli quelle frange dell'opposizione che ancora non si rassegnano alla sconfitta e delegittimano pericolosamente gli avversari".

Infine, anche il terzo leader di partito della maggioranza, Silvio Berlusconi, ha risposto in modo positivo al discorso di Mattarella: "Il presidente Mattarella ha dimostrato ancora una volta grande saggezza ed ha saputo interpretare l'unità profonda della nazione intorno ai valori fondanti della nostra Carta Costituzionale”.

Per quanto riguarda le opposizioni, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha risposto con un lungo messaggio in cui ha sottolineato "il richiamo ad una comunità nazionale fortemente solidale e coesa: un monito che condivido e che – aggiungo – dovrebbe essere da guida per tutte le forze politiche, sociali e civiche del Paese". Conte ha sottolineato le parole di Mattarella sulla pace in Ucraina: "Mi auguro aiuti ad armonizzare l'ancor timido dibattito nel Paese sulla necessità di pace. È un augurio in linea con l'aspettativa di un'Europa finalmente protagonista di un percorso che renda merito al suo spirito fondativo di pacificazione e prosperità tra i popoli".

Enrico Letta, segretario del Partito democratico ancora per qualche settimana, ha commentato il discorso del capo dello Stato dicendo che "conferma la straordinaria saggezza che ha portato il Parlamento unito a rieleggere il presidente Mattarella per il nuovo settennato". Tra i temi sollevati dal presidente della Repubblica, Letta ha parlato del "dramma degli squilibri crescenti" e della necessità di "lottare contro tutte le disuguaglianze".

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, si è limitato a commentare: "Grande apprezzamento per le parole del Presidente, con un pensiero speciale per le ragazze iraniane". Infine, anche il segretario del partito di opposizione Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, si è complimentato con Mattarella: "Un discorso importante, fortemente ancorato alla Costituzione repubblicana e attraversato dai suoi valori fondanti", ha commentato.