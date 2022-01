Il cordoglio della politica per David Sassoli, è morto un uomo perbene La morte di David Sassoli, che si è spento nella notte, ha scosso il mondo della politica: da destra a sinistra, tutti lo ricordano come un uomo perbene, un uomo delle istituzioni, un vero europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli è morto questa notte in seguito alle complicazioni dovute a una grave disfunzione del sistema immunitario. Era stato per tre volte parlamentare europeo ed era sicuramente fra le personalità italiane più apprezzate e rispettate, un uomo capace di unire e rappresentare degnamente le istituzioni continentali. Sono in molti in queste ore i politici che lo stanno ricordando con messaggi commossi, che riflettono la grande stima di cui godeva l’esponente del Partito Democratico e guida dell’assemblea comunitaria.

Tra questi, proprio il segretario del Pd Enrico Letta, che lo ricorda come “un amico unico, persona di straordinaria generosità, appassionato europeista”:

Il presidente del Consiglio Ue Michel si dice addolorato per la perdita di un uomo di cui rammenta "il calore umano, la generosità, la convivialità e il sorriso". Mentre il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe si dice scioccato dalla notizia, non manca il ricordo della Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen, che abbraccia virtualmente la famiglia e descrive Sassoli come "un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico":

Del profilo europeista parla anche Paolo Gentiloni, membro della Commissione Ue e compagno di partito:

Sono comunque tanti gli attestati di stima che arrivano dal mondo della politica, da Matteo Renzi, che lo ricorda come "servitore delle istituzioni", a Lucia Azzolina, che piange la morte di "un uomo perbene"; "profondo dolore" esprime anche il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta; il senatore Sandro Ruotolo ricorda invece la carriera da cronista di Sassoli, volto noto anche del telegiornale di Rai1. Toccante il ricordo della collega Federica Mogherini:

Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enzo Amendola affida a Twitter il suo ricordo: