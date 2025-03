I dilemmi del governo sui satelliti di Musk: il nuovo episodio di “A microfoni spenti”

video suggerito

Nella seconda puntata parliamo di.

È online il nuovo episodio di "A microfoni spenti", il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta la politica italiana ai tempi di Giorgia Meloni. L'appuntamento è per ogni sabato alle ore 13.00 e la voce è quella del nostro reporter, Marco Billeci, che vi porterà dentro e attorno ai palazzi del potere per svelare gli intrighi e le strategie che prendono piede quando i microfoni, appunto, si spengono.

In questa seconda puntata si parla di Starlink e delle tensioni all'interno della maggioranza che si sono venute a creare quando Matteo Salvini ha cominciato a sostenere apertamente, e in modo decisamente entusiasta, l'idea di affidare le comunicazioni sensibili dell'Italia ai satelliti di Elon Musk.

Mentre il leader della Lega veste i panni del tifoso, infatti, sia da Forza Italia che da Fratelli d'Italia tirano il freno. Anche Giorgia Meloni, che ha sempre avuto una buona parola per il miliardario, sembra essere più fredda nei suoi confronti. Perché?

La premier nel frattempo ha anche affidato all'Agenzia spaziale italiana il compito di studiare le diverse opzioni a disposizione, quando si tratta di comunicazioni satellitari del Paese. E la francese Eutelsat si sarebbe anche fatta avanti come partner sostitutivo, al posto degli americani.

In questa puntata del nostro podcast politico vi racconteremo perché e come Starlink sia diventato emblema di un rapporto con gli Stati Uniti che per tutta Europa è estremamente complicato in queste settimane. E faremo luce sulle strategie di Palazzo Chigi, sul mondo di consiglieri e funzionari, che ruotano attorno alle stanze dei bottoni.

