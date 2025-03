La minaccia di Musk: “Se spengo Starlink crolla l’Ucraina”. Schlein: “Meloni gli consegna la nostra sicurezza?”

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Elon Musk ha lanciato sul suo social X un avvertimento chiaro, che mostra molto chiaramente quanto la sicurezza dell'Ucraina sia legata in questo momento ai voleri dell'amministrazione americana. "Il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell'esercito ucraino. L'intera linea del fronte crollerebbe se lo spegnessi", si legge nel messaggio.

In pratica Musk sta dicendo che che senza il suo sistema satellitare Starlink, la difesa ucraina non reggerebbe, lasciando intendere di non avere ancora staccato la spina. "Ho letteralmente sfidato Putin a un combattimento corpo a copro per l'Ucraina", ha scritto su X.

"Mi disgustano – ha aggiunto – anni di massacri in una situazione di stallo che l'Ucraina perderà inevitabilmente", "chiunque abbia veramente a cuore la questione, rifletta veramente e capisca veramente, vuole che il tritacarne si fermi. Pace adesso".

Il patron di Tesla, sempre su X, ha poi invocato "sanzioni ai primi 10 oligarchi ucraini, in particolare a quelli che possiedono ville a Monaco". Secondo Musk, se si imponessero misure restrittive "tutto questo finirebbe immediatamente. Questa è la chiave del rompicapo".

A gennaio la premier Meloni era stata attaccata dalle opposizioni, per un presunto accordo con SpaceX, smentito poi dal governo, ma mai chiarito del tutto. Proprio rispondendo a una domanda di Fanpage.it, durante la conferenza stampa di fine anno, la premier aveva assicurato di non aver "mai parlato personalmente con Elon Musk di queste vicende", aggiungendo però non avere le "idee chiare" su un eventuale accordo con Space X, su cui, aggiungeva, il governo è in fase di istruttoria.

"Si tratta di mettere, in sicurezza comunicazioni molto sensibili, parlando con un soggetto che tecnologicamente è il più avanzato per fare questo lavoro. Perché non ci sono alternative, soprattutto non ci sono alternative pubbliche. Poi forse dovremmo aprire un dibattito sul perché Italia e Europa non sono arrivate in tempo a elaborare delle tecnologie adatte. Oggi ci si sta lavorando", aveva detto Meloni.

Oggi la segretaria del Pd Elly Schlein torna a incalzare Meloni, alla luce delle ultime dichiarazioni di Elon Musk: "‘Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla' Elon Musk sta dimostrando che l'unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l'ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul dl Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. Senza una rete satellitare europea efficiente e competitiva la difesa europea non potrà mai esistere".