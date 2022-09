I candidati e le liste di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche 2022 Fratelli d’Italia guida la coalizione di centrodestra alle elezioni del 25 settembre 2022: tutti i nomi che ha scelto di candidare, nei collegi uninominali e plurinominali, per Camera e Senato.

A cura di Luca Pons

Alle elezioni politiche del 25 settembre, Fratelli d'Italia si presenterà in coalizione con altri partiti di centrodestra. In particolare, le altre liste che appariranno sulla scheda sono Lega, Forza Italia e Noi moderati. Negli ultimi sondaggi che è stato possibile pubblicare, Fratelli d'Italia raccoglieva circa il 25% dei voti, mentre l'intera coalizione di centrodestra superava il 45%.

Votando, si eleggeranno i componenti di Camera e Senato. Come prevede la legge elettorale in vigore, un terzo dei parlamentari sarà eletto con il metodo maggioritario – in cui vince solo la persona che prende più voti degli altri – e due terzi saranno eletti con il metodo proporzionale – in cui la proporzione di voti ricevuti da ciascun partito determina quante persone vengono elette. Perciò, ci saranno persone candidate nei collegi uninominali, elette con il sistema maggioritario, e persone candidate nei collegi plurinominali, elette con il sistema proporzionale. Ecco tutti i candidati di Fratelli d'Italia per le elezioni del 25 settembre. L'elenco completo è disponibile anche sul sito di Fratelli d'Italia.

I candidati al collegio uninominale alla Camera e al Senato

Nei collegi uninominali di Camera e Senato, le candidature sono le stesse per tutti i partiti del centrodestra. Per ciascun collegio uninominale, infatti, la coalizione può indicare una sola persona, mentre nei collegi plurinominali ogni partito ha presentato una lista di quattro nomi.

Nei collegi uninominali della Camera, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è candidata in Abruzzo, nel collegio 3. Altri candidati particolarmente noti sono Carlo Nordio, ex magistrato che a gennaio era stato candidato al Quirinale dal centrodestra (collegio Veneto 1 – U03), e Giulio Tremonti, ministro delle Finanze in diversi governi Berlusconi (collegio Lombardia 1 – U09), ma anche la nota ex conduttrice di Forum Rita Dalla Chiesa (Puglia – U04) e la deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina (collegio Sicilia 1 – U06)

Nei collegi uninominali del Senato, proprio Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, è candidato nel collegio 6 della Lombardia. Sempre in area Forza Italia, l'attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è candidata in Basilicata, la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini si presenta nel terzo collegio del Veneto, e il deputato e medico personale di Berlusconi Paolo Zangrillo è inserito nel collegio Piemonte U04. Infine, il dirigente calcistico e presidente della Lazio Claudio Lotito è candidato in Molise.

Tra gli altri candidati al Senato, i più conosciuti e legati a Fratelli d'Italia sono soprattutto Ignazio La Russa (collegio Lombardia – U05), Daniela Santanchè (Lombardia – U11) e l'attuale presidente della Regione siciliana Nello Musumeci (Sicilia – U04), che non si candiderà più come presidente della Regione, sostituito da Renato Schifani.

Le liste per i collegi plurinominali alla Camera

Nei collegi plurinominali della Camera di Fratelli d'Italia, spiccano particolarmente i capilista in alcuni collegi. Secondo il funzionamento della legge elettorale, il capolista è la prima persona a essere eletta con il metodo proporzionale se la lista ottiene un numero di voti sufficiente.

La leader del partito, Giorgia Meloni, è candidata come capolista in ben cinque collegi: Lazio 1 – P01, Lombardia 1 – P01, Puglia – P02, Sicilia 1 – P01 e Sicilia 2 – P02. Altri nomi di rilievo sono due candidati anche nei collegi uninominali: Giulio Tremonti, capolista nel collegio Lombardia 1 – P02, e Carlo Nordio, che si presenta nel collegio 1 del Veneto.

Tutti i candidati di Fratelli d'Italia nei collegi plurinominali della Camera

Le liste dei collegi plurinominali al Senato

Anche al Senato, il funzionamento dei collegi plurinominali è lo stesso: il capolista è la prima persona a essere eletta con il metodo proporzionale se la lista ottiene un numero di voti sufficiente.

Tra i capilista, ci sono tre candidati che si trovano anche nei collegi uninominali: Daniela Santanchè (capolista in due collegi, Lazio – P01 e Piemonte – P01), Ignazio La Russa (candidato nel collegio 2 della Lombardia) e Nello Musumeci (inserito nel collegio 2 della Sicilia). Tra gli altri nomi si trova Adolfo Urso, senatore e attuale presidente del Copasir, candidato nel collegio Veneto – P01.

Tutti i candidati di Fratelli d'Italia nei collegi plurinominali del Senato

I candidati alla circoscrizione Estero

I 5,6 milioni di italiani residenti all'estero possono votare via posta, e con il loro voto eleggono 8 deputati alla Camera e 4 senatori. La circoscrizione Estero, come viene chiamata, si divide in quattro ripartizioni: Europa, che comprende Turchia e Russia e dove si eleggono 3 deputati alla Camera su 8, perché è quella con il maggior numero di votanti; America meridionale, dove si eleggono 2 deputati; America centrale e settentrionale, dove si eleggono 2 deputati; e infine Africa, Asia, Oceania e Antartide, che eleggono un solo deputato. Per quanto riguarda il Senato, ogni ripartizione elegge un senatore.

Per gli italiani all'estero, le modalità di voto sono diverse da quelle di chi vota in Italia: sulla scheda, si indica con una X il simbolo della lista prescelta e si possono esprimere fino a due preferenze, scrivendo i nomi dei candidati o delle candidate. Il metodo usato per stabilire chi ottiene i seggi è quello proporzionale.

Ecco i candidati di Fratelli d'Italia – e di tutto il centrodestra – per la circoscrizione Estero:

Europa – Senato

Luigi Billè

Alessandro Zehentner

America meridionale – Senato

Marcelo David Bomrad

Emerson Fittipaldi

America settentrionale e centrale – Senato

Vincenzo Arcobelli

Isabella Linda Olivieri

Africa, Asia, Oceania, Antartide – Senato

Michele Grigoletti

Enrico Nan

Europa – Camera

Giuseppe Arnone

Simone Billi

Antonio Cenni

Elia Rossi

Giuseppe Stabile

Stefano Giuseppe Ticozzelli

America meridionale – Camera

Francesca De Natale Sifola Galiani

Vito De Palma

Luis Roberto Di San Martino Lorenzato Di Ivrea detto Lorenzato

Andrea Dorini

America settentrionale e centrale – Camera

Andrea Di Giuseppe

Federico Felli

Angela Nissoli detta Fucsia detta Fitzgerald

Antonio Zara

Africa, Asia, Oceania, Antartide – Camera