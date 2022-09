Elezioni politiche 2022, tutti i candidati nei collegi uninominali alla Camera Tutti i nomi dei candidati alle elezioni del 25 settembre 2022 nei collegi uninominali alla Camera dei Deputati: le scelte dei partiti e delle coalizioni.

A cura di Luca Pons

Alle elezioni politiche del 25 settembre i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere 600 parlamentari tra Deputati e Senatori, per la prima volta dopo il referendum che ha ridotto il numero di parlamentari. Secondo la legge elettorale attuale, di questi 600 due terzi saranno eletti con metodo proporzionale plurinominale, e un terzo con metodo maggioritario uninominale. In particolare, alla Camera saranno eletti 147 deputati con il sistema maggioritario e 245 con il sistema proporzionale, mentre al Senato 74 senatori saranno eletti con il sistema maggioritario e 122 con il sistema proporzionale. Quelli mancanti – 8 alla Camera, 4 al Senato – saranno i parlamentari eletti con il voto degli italiani all'estero.

Tra i leader di partito candidati alla Camera nei collegi uninominali, Giorgia Meloni è candidata in Abruzzo, nel collegio U03. Luigi Di Maio, invece, si presenta in Campania, nel collegio Campania 1 – U02. Qui la sfida potrebbe essere accesa: nello stesso collegio si candidano anche Mara Carfagna, con Azione e Italia viva, e Sergio Costa, candidato con il Movimento 5 stelle e ministro dell'Ambiente nei governi Conte I e Conte II, quando lo stesso Di Maio fu prima ministro del Lavoro e poi degli Esteri. Sempre in Campania, nel collegio uninominale Campania 1 – U03, si presenta Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli e capo politico di Unione popolare.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è candidato invece nel Lazio, nel collegio Lazio 1 – U08. A sfidarlo, tra gli altri, la consigliera comunale di Anzio Lina Giannino, del Partito democratico, che a maggio fu insultata in un atto vandalico alla sede del Pd dopo alcune denunce rivolte alla ‘ndrangheta locale.

Infine, tra i leader di partito c'è anche Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di +Europa, che si candida in Lombardia, nel collegio Lombardia 1 – U09 e contende il seggio anche a Giulio Tremonti, ex ministro delle Finanze nei governi Berlusconi, candidato con il centrodestra.

Ecco tutti i candidati che si presenteranno alla Camera e potranno essere votati con il sistema uninominale, in ordine di collegio come vengono presentati sul sito del Ministero dell'Interno.

Abruzzo – U01

Elisabetta Merlino – coalizione di centrosinistra

Gaetano Luigi Fuiano – Azione/Italia viva

Alberto Bagnai – coalizione di centrodestra

Amanda De Menna – Unione popolare

Gianni Correggiari – Italexit

Carmela Grippa – Movimento 5 stelle

Abruzzo – U02

Luciano di Lorito – coalizione di centrosinistra

Roberto Quercia – Azione/Italia Viva

Guerino Testa – coalizione di centrodestra

Emanuele Mancinelli – Unione popolare

Giustino D'Uva – Italexit

Daniele Caruso – Movimento 5 stelle

Abruzzo – U03

Rita Innocenzi – coalizione di centrosinistra

Emanuele Pistoia – Azione/Italia viva

Giorgia Meloni – coalizione di centrodestra

Nicola Stornelli – Unione popolare

Arianna Salvatore – Italexit

Attilio D'Andrea – Movimento 5 stelle

Basilicata – U01

Salvatore Caiata – coalizione di centrodestra

Viviana Verri – Movimento 5 stelle

Luca Braia – Azione/Italia Viva

Giorgio Santoriello – Italexit

Francesco Pietrantuono – coalizione di centrosinistra

Vincenzo Ritunanno – Unione popolare

Calabria – U01

Domenico Mazza – Azione/Italia viva

Domenico Furgiuele – coalizione di centrodestra

Maria Angelica Stamato – Unione popolare

Carolina De Leo – Italexit

Giovanni Papasso – coalizione di centrosinistra

Vittoria Baldino – Movimento 5 stelle

Calabria – U02

Annunziata Paese – Azione/Italia viva

Andrea Gentile – coalizione di centrodestra

Luisa Giglio – Unione popolare

Italexit – Anna D'Agni

Vittorio Pecoraro – coalizione di centrosinistra

Anna Laura Orrico – Movimento 5 stelle

Calabria – U03

Francesco Mauro – Azione/Italia viva

Wanda Ferro – coalizione di centrodestra

Pietro Bevilacqua detto Piero – Unione popolare

Giuseppe Gigliotti – Italexit

Giuseppina Iemma – coalizione di centrosinistra

Elisa Scutellà – Movimento 5 stelle

Calabria – U04

Maria Soccorsa Galati – Azione/Italia viva

Giovanni Arruzzolo – coalizione di centrodestra

Michele Conia – Unione popolare

Domenico Antonio Greco – Italexit

Dalila Nesci – coalizione di centrosinistra

Riccardo Tucci – Movimento 5 stelle

Calabria – U05

Giovanni Latella – Azione/Italia viva

Francesco Cannizzaro – coalizione di centrodestra

Antonio Guerrieri – Unione popolare

Pietro Vincenzo Marcianò – Italexit

Domenico Donato Battaglia – coalizione di centrosinistra

Fabio Foti – Movimento 5 stelle

Campania 1 – U01

Francesca Licata – Unione popolare

Domenico Brescia – coalizione di centrodestra

Antonio Caso – Movimento 5 stelle

Fiorella Zabatta – coalizione di centrosinistra

Simona Boccuti – Italexit

Vincenzo Daniele – Azione/Italia viva

Campania 1 – U02

Domenico Ciruzzi detto Mimmo – Unione popolare

Mariarosaria Rossi – coalizione di centrodestra

Sergio Costa – Movimento 5 stelle

Luigi Di Maio – coalizione di centrosinistra

Francesco Amodeo – Italexit

Maria Rosaria Carfagna – Azione/Italia viva

Campania 1 – U03

Luigi De Magistris – Unione popolare

Giuseppe Pecoraro – coalizione di centrodestra

Dario Carotenuto – Movimento 5 stelle

Fabrizio Ferrandelli – coalizione di centrosinistra

Pierpaolo Fontana – Italexit

Caterina Cernicchiaro – Azione/Italia viva

Campania 1 – U04

Gennaro Mallozzi – Unione popolare

Monica Maisto – coalizione di centrodestra

Pasqualino Penza – Movimento 5 stelle

Vincenzo Spadafora – coalizione di centrosinistra

Consiglia Migliaccio – Italexit

Marianna Riccardi – Azione/Italia viva

Campania 1 – U05

Carmela Cantone – Unione popolare

Maria Concetta Donnarumma – coalizione di centrodestra

Carmela Auriemma – Movimento 5 stelle

Paolo Siani – coalizione di centrosinistra

Giuseppina Abate – Italexit

Vincenzo Romano – Azione/Italia viva

Campania 1 – U06

Michele La Pietra – Unione popolare

Marta Schifone – coalizione di centrodestra

Carmela Di Lauro – Movimento 5 stelle

Enzo Peluso – coalizione di centrosinistra

Sergio Delle Donne – Italexit

Giuseppe Maria Piedepalumbo – Azione/Italia viva

Campania 1 – U07

Marco Manna – Unione popolare

Annarita Patriarca – coalizione di centrodestra

Gaetano Amato – Movimento 5 stelle

Alessandro Ruotolo detto Sandro – coalizione di centrosinistra

Stefania Aversa – Italexit

Biancamaria Balzano – Azione/Italia viva

Campania 2 – U01

Antonella Avolio – Unione popolare

Vincenzo Santagata – coalizione di centrosinistra

Sonia Di Carluccio – Italexit

Giuseppe Buompane – Movimento 5 stelle

Riccardo Scalzone – Azione/Italia viva

Gerolamo Cangiano – coalizione di centrodestra

Campania 2 – U02

Massimo Sgroi – Unione popolare

Francesca Trovato detta Liliana – coalizione di centrosinistra

Diego Ruocco – Italexit

Danilo Della Valle – Movimento 5 stelle

Teresa Ucciero – Azione/Italia viva

Carmen Letizia Giorgianni – coalizione di centrodestra

Campania 2 – U03

Marcello Giulianini – Unione popolare

Antonella Pepe – coalizione di centrosinistra

Concetta Altieri – Italexit

Sabrina Ricciardi – Movimento 5 stelle

Antonio Del Mese – Azione/Italia viva

Francesca Maria Rubano – coalizione di centrodestra

Campania 2 – U04

Paolo Vittoria – Unione popolare

Maurizio Petracca – coalizione di centrosinistra

Rosario Rocco Del Priore – Italexit

Michele Giubitosa – Movimento 5 stelle

Stefano Farina – Azione/Italia viva

Gianfranco Rotoni – coalizione di centrodestra

Campania 2 – U05

Erminia Maiorino – Unione popolare

Paola Lanzara – coalizione di centrosinistra

Francesco Metropoli – Italexit

Virginia Villani – Movimento 5 stelle

Imma Zinnia – Azione/Italia viva

Maria Immacolata Vietri – coalizione di centrodestra

Campania 2 – U06

Simona Libera Scocozza – Unione popolare

Fulvio Bonavitacola – coalizione di centrosinistra

Cristina Coccia – Italexit

Giuseppe Benevento – Movimento 5 stelle

Corrado Naddeo – Azione/Italia viva

Giuseppe Bicchielli – coalizione di centrodestra

Campania 2 – U07

Nazario Matarazzo – Unione popolare

Luca Cascone – coalizione di centrosinistra

Franesca Mari – Italexit

Dario Vassallo – Movimento 5 stelle

Elvira Serra – Azione/Italia viva

Attilio Pierro – coalizione di centrodestra

Emilia Romagna – U01

Sabrina De Canio – Azione/Italia viva

Cinzia Cicognini – Italexit

Tommaso Foti – coalizione di centrodestra

Beatrice Ghetti – coalizione di centrosinistra

Carmine De Falco – Movimento 5 stelle

Elena Maria Anelli – Unione popolare

Emilia Romagna – U02

Matteo Ferroni – Azione/Italia viva

Sandra Marchignoli – Italexit

Laura Cavandoli – coalizione di centrodestra

Michele Vanolli – coalizione di centrosinistra

Davide Zanichelli – Movimento 5 stelle

Antonio Varatta – Unione popolare

Emilia Romagna – U03

Maura Manghi – Azione/Italia viva

Ermanno Sezzi – Italexit

Roberta Rigon – coalizione di centrodestra

Ilenia Malavasi – coalizione di centrosinistra

Daniele Piccoli – Movimento 5 stelle

Natale Cuccurese – Unione popolare

Emilia Romagna – U04

Claudia Cicolani – Azione/Italia Viva

Maria Gandini detta Mia – Italexit

Daniela Dondi – coalizione di centrodestra

Aboubakar Soumahoro – coalizione di centrosinistra

Stefania Ascari – Movimento 5 stelle

Jose Carrasso – Unione popolare

Emilia Romagna – U05

Mara Mucci – Azione/Italia viva

Stefania Chiappe – Italexit

Benedetta Fiorini – coalizione di centrodestra

Angelo Bonelli – coalizione di centrosinistra

Lorenza D'Amato – Movimento 5 stelle

Alessandro Bernardi – Unione popolare

Emilia Romagna – U06

Naike Gruppioni – Azione/Italia viva

Fabio Fabbri – Italexit

Dalila Jolanda Ansalone – coalizione di centrodestra

Virginio Merola – coalizione di centrosinistra

Marzia Calzoni – Movimento 5 stelle

Simona Ferlini – Unione popolare

Emilia Romagna – U07

Giampiero Veronesi – Azione/Italia viva

Stefani Chiesi Mazzanti – Italexit

Giuseppe Galati – coalizione di centrodestra

Andrea De Maria – coalizione di centrosinistra

Mattia Veronesi – Movimento 5 stelle

Elena Govoni – Unione popolare

Emilia Romagna – U08

Chiara Francesconi – Azione/Italia viva

Piero Mongelli – Italexit

Alice Buonguerrieri – coalizione di centrodestra

Ouidad Bakkali – coalizione di centrosinistra

Marta Rossi – Movimento 5 stelle

Liliana Salvo – Unione popolare

Emilia Romagna – U09

Francesco Badia – Azione/Italia viva

Caterina Barboni – Italexit

Mauro Malaguti – coalizione di centrodestra

Paola Boldrini – coalizione di centrosinistra

Andrea Zerbini – Movimento 5 stelle

Stefania Soriani – Unione popolare

Emilia Romagna – U10

Luca Ferrini – Azione/Italia viva

Daniele Valentini – Italexit

Gloria Saccani – coalizione di centrodestra

Massimo Bulbi – coalizione di centrosinistra

Paolo Pasini – Movimento 5 stelle

Bruno Basini – Unione popolare

Emilia Romagna – U11

Alessandro Francesco Petrillo – Azione/Italia viva

Giammaria Zanzini – Italexit

Jacopo Morrone – coalizione di centrodestra

Andrea Gnassi – coalizione di centrosinistra

Mariano Gennari – Movimento 5 stelle

Guido Mascioli – Unione popolare

Friuli-Venezia Giulia – U01

Teresa Tassa Viol – Azione/Italia viva

Ester Dilda – Italexit

Luca Sut – Movimento 5 stelle

Vannia Gava – coalizione di centrodestra

Gian Luigi Bettoli – Unione popolare

Gloria Favret – coalizione di centrosinistra

Friuli-Venezia Giulia – U02

Maria Sandra Telesca – Azione/Italia viva

Ketty Rodela – Italexit

Cesidio Antidormi – Movimento 5 stelle

Walter Rizzetto – coalizione di centrodestra

Ivan Volpi – Unione popolare

Manuela Celotti – coalizione di centrosinistra

Friulia-Venezia Giulia – U03

Daniela Rossetti – Azione/Italia viva

Franco Zonta – Italexit

Adriana Panzera – Movimento 5 stelle

Massimiliano Panizzut – coalizione di centrodestra

Silvia Di Fonzo – Unione popolare

Caterina Conti – coalizione di centrosinistra

Lazio 1 – U01

Livio De Santoli – Movimento 5 stelle

Elisabetta Canitano – Unione popolare

Paolo Ciani – coalizione di centrosinistra

Giovanni Frajese – Italexit

Elena Bonetti – Azione/Italia viva

Maria Spena – coalizione di centrodestra

Lazio 1 – U02

Manuel Tuzi – Movimento 5 stelle

Raul Mordenti – Unione popolare

Enzo Foschi – coalizione di centrosinistra

Giorgia Venerandi – Italexit

Fabio Dionisi – Azione/Italia viva

Simonetta Matone – coalizione di centrodestra

Lazio 1 – U03

Angela Salafia – Movimento 5 stelle

Eleonora Forenza – Unione popolare

Rossella Muroni – coalizione di centrosinistra

Luca Raimondi – Italexit

Marta Marziali – Azione/Italia viva

Fabio Rampelli – coalizione di centrodestra

Lazio 1 – U04

Francesca Flati – Movimento 5 stelle

Chiara Prato – Unione popolare

Roberto Morassut – coalizione di centrosinistra

Alessandra Cotta – Italexit

Luca Di Egidio – Azione/Italia viva

Maria Teresa Bellucci – coalizione di centrodestra

Lazio 1 – U05

Marco Bella – Movimento 5 stelle

Bruno Leonarduzzi Duranti – Unione popolare

Patrizia Prestipino detta Pat – coalizione di centrosinistra

Anita Ciervo – Italexit

Pietro Madonia – Azione/Italia viva

Alessandro Battilocchio – coalizione di centrodestra

Lazio 1 – U06

Emanuele Ceccato – Movimento 5 stelle

Massimo Arcangeli – Unione popolare

Claudio Mancini – coalizione di centrosinistra

Andrea Perillo – Italexit

Francesca Severi – Azione/Italia viva

Luciano Ciocchetti – coalizione di centrodestra

Lazio 1 – U07

Carola Penna – Movimento 5 stelle

Claudio Stamegna – Unione popolare

Carlo Romano – coalizione di centrosinistra

Carlotta Chiaraluce – Italexit

Valentina Grippo – Azione/Italia viva

Federico Freni – coalizione di centrodestra

Lazio 1 – U08

Sante Narcisi – Movimento 5 stelle

Elena Mazzoni – Unione popolare

Rosalba Giannino detta Lina – coalizione di centrosinistra

Valerio Scalia – Italexit

Roberto Mastrosanti – Azione/Italia viva

Antonio Tajani – coalizione di centrodestra

Lazio 1 – U09

Viviana Carbonara – Movimento 5 stelle

Roberto Penna – Unione popolare

Marco Vincenzi – coalizione di centrosinistra

Gianni Golia – Italexit

Giovanna Marchese – Azione/Italia viva

Alessandro Palombi – coalizione di centrodestra

Lazio 2 – U01

Rosita Cicoria – Movimento 5 stelle

Massimo Ranucci detto Stromberg – Unione popolare

Mauro Rotelli – coalizione di centrodestra

Stefania Ranieri – Italexit

Linda Ferretti – coalizione di centrosinistra

Lisetta Ciambella detta Luisa – Azione/Italia viva

Lazio 2 – U02

Roberto Casanica – Movimento 5 stelle

Sara Marocchi – Unione popolare

Paolo Trancassini – coalizione di centrodestra

Alessio Catoni – Italexit

Alessandra Clementini – coalizione di centrosinistra

Vincenzo Marcorelli – Azione/Italia viva

Lazio 2 – U03

Gianluca Bono – Movimento 5 stelle

Francesca Malara – Unione popolare

Chiara Colosimo – coalizione di centrodestra

Giuseppe Barbaro – Italexit

Tommaso Malandruccolo – coalizione di centrosinistra

Tiziano Lauri – Azione/Italia viva

Lazio 2 – U04

Ilaria Fontana – Movimento 5 stelle

Sonia Sale – Unione popolare

Massimo Ruspandini – coalizione di centrodestra

Damiana Fiammenghi – Italexit

Andrea Turriziani – coalizione di centrosinistra

Stefano Carducci – Azione/Italia viva

Lazio 2 – U05

Anna Mattiello – Movimento 5 stelle

Maddè Guglielmo – Unione popolare

Nicola Ottaviani – coalizione di centrodestra

Cosmo Mammolletta – Italexit

Rita Visini – coalizione di centrosinistra

Elisa Venturo – Azione/Italia viva

Liguria – U01

Alberto Gabrielli – Unione popolare

Silvia Arcari – Italexit

Marina Lombardi – coalizione di centrosinistra

Giovanni Spalla – Movimento 5 stelle

Desiree Negri – Azione/Italia viva

Edoardo Rixi – coalizione di centrodestra

Liguria – U02

Gianluca Traverso – Unione popolare

Fabio Montorro – Italexit

Katia Piccardo – coalizione di centrosinistra

Roberto Traversi – Movimento 5 stelle

Mauro Avvenente – Azione/Italia viva

Ilaria Cavo – coalizione di centrodestra

Liguria – U03

Laura Tonelli – Unione popolare

Marco Martini – Italexit

Luca Pastorino – coalizione di centrosinistra

Maria Tini – Movimento 5 stelle

Davide Falteri – Azione/Italia viva

Sandro Mario Biasotti – coalizione di centrodestra

Liguria – U04

Catia Castellani – Unione popolare

Raffaella Spezia – Italexit

Daniele Montebello – coalizione di centrosinistra

Federica Giorgi – Movimento 5 stelle

Silvia Garibaldi – Azione/Italia viva

Roberto Bagnasco – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U01

Daniela Maria Brambilla – Italexit

Mariasole Mascia – Azione/Italia viva

Giovanna Amodio – coalizione di centrosinistra

Daniela Gobbo – Movimento 5 stelle

Massimo Camnasio – Unione popolare

Paola Frassinetti – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U02

Marco Pipino – Italexit

Antonino Foti – Azione/Italia viva

Jenny Arienti – coalizione di centrosinistra

Sara Montrasio – Movimento 5 stelle

Maria Angela Piumatti – Unione popolare

Andrea Crippa – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U03

Olga Pellegrino – Italexit

Livia Ilaria Achilli – Azione/Italia viva

Paolo Romano – coalizione di centrosinistra

Elena Calogero – Movimento 5 stelle

Osvaldo Colombo – Unione popolare

Lucrezia Maria Benedetta Mantovani – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U04

Alberto Gazzola Muti – Italexit

Margherita Almerinda Mazzuoccolo – Azione/Italia viva

Ilaria Ramoni – coalizione di centrosinistra

Stefania Mammì – Movimento 5 stelle

Mara Ghidorzi – Unione popolare

Riccardo De Corato – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U05

Alessandra Roggia – Italexit

Andrea Sfondrini – Azione/Italia viva

Sara Bettinelli – coalizione di centrosinistra

Riccardo Olgiati – Movimento 5 stelle

Stefano Amann – Unione popolare

Laura Ravetto – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U06

Adalberto Motta – Italexit

Emanuele Rosario De Carolis – Azione/Italia viva

Matteo Mangili – coalizione di centrosinistra

Daniele Tromboni – Movimento 5 stelle

Felisa Francisca Alvear Pineda – Unione popolare

Marco Osnato – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U07

Francesca Gentile – Italexit

Filippo Campiotti – Azione/Italia viva

Bruno Tabacci – coalizione di centrosinistra

Denis Nunga Lodi – Movimento 5 stelle

Giuseppina Maria Vercesi Detta Giusi – Unione popolare

Andrea Mandelli – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U08

Filippo Deidda – Italexit

Francesco Ascioti – Azione/Italia viva

Gianfranco Librandi – coalizione di centrosinistra

Simona Bertogliatti – Movimento 5 stelle

Elena Lott – Unione popolare

Cristina Rossello – coalizione di centrodestra

Lombardia 1 – U09

Andrea Giuseppe Giorgio Stramezzi – Italexit

Giulia Pastorella – Azione/Italia viva

Benedetto Della Vedova – coalizione di centrosinistra

Pierluigi Riccitelli – Movimento 5 stelle

Bianca Miriam Tedone – Unione popolare

Giulio Tremonti – coalizione di centrodestra

Lombardia 2 – U01

Antonio Ferrara – Movimento 5 stelle

Giuseppe Musolino – Unione popolare

Guido Bonoldi – Azione/Italia viva

Andrea Pellicini – coalizione di centrodestra

Matteo Capriolo – coalizione di centrosinistra

Orietta Chiaravalli – Italexit

Lombardia 2 – U02

Vittorio Salvo – Movimento 5 stelle

Antonio Cuomo – Unione popolare

Gianluigi Farioli Detto Gigi – Azione/Italia viva

Stefano Candiani – coalizione di centrodestra

Federica Gasbarro – coalizione di centrosinistra

Tiziano Fracchia – Italexit

Lombardia 2 – U03

Giovanni Currò – Movimento 5 stelle

Mauro Baroni – Unione popolare

Anna Veronelli – Azione/Italia viva

Nicola Molteni – coalizione di centrodestra

Luca Monti – coalizione di centrosinistra

Carla Clerici – Italexit

Lombardia 2 – U04

Luca Sangalli – Movimento 5 stelle

Cristian Pavioni – Unione popolare

Alessandro Stefano Bertolini – Azione/Italia viva

Giancarlo Giorgetti – coalizione di centrodestra

Valeria Caterina Duico – coalizione di centrosinistra

Francesca Losi – Italexit

Lombardia 2 – U05

Giovanni Galimberti – Movimento 5 stelle

Raffaela Lamberti – Unione popolare

Stefano Motta – Azione/Italia viva

Maurizio Enzo Lupi – coalizione di centrodestra

Laura Bartesaghi – coalizione di centrosinistra

Emanuele Greco – Italexit

Lombardia 3 – U01

Gianpaolo Catania – Italexit

Concetta Torrisi – Movimento 5 stelle

Alessandro Sorte – coalizione di centrodestra

Gabriele Giudici – coalizione di centrosinistra

Fabio Paganini – Azione/Italia viva

Gian Maria Maddalena Magni Detta Giovanna – Unione popolare

Lombardia 3 – U02

Consuelo Locati – Italexit

Jacopo Gnocchi – Movimento 5 stelle

Rebecca Frassini – coalizione di centrodestra

Valentina Ceruti – coalizione di centrosinistra

Niccolò Carretta – Azione/Italia viva

Simone Santini – Unione popolare

Lombardia 3 – U03

Germano Pezzoni – Italexit

Amedeo Paccagnella – Movimento 5 stelle

Simona Bordonali – coalizione di centrodestra

Pier Luigi Mottinelli – coalizione di centrosinistra

Massimo Ottelli – Azione/Italia viva

Marsilio Gatti – Unione popolare

Lombardia 3 – U04

Marcello Orizio – Italexit

Samuel Sorial – Movimento 5 stelle

Maurizio Casasco – coalizione di centrodestra

Roberto Rossini – coalizione di centrosinistra

Guido Galperti – Azione/Italia viva

Aristide Greco Casotti Detto Dino – Unione popolare

Lombardia 3 – U05

Maria Fazio – Italexit

Teresa Tamborino – Movimento 5 stelle

Giangiacomo Calovini – coalizione di centrodestra

Donatella Albini – coalizione di centrosinistra

Monica Lippa – Azione/Italia viva

Cristina Torli – Unione popolare

Lombardia 4 – U01

Emanuele Massimiliano Corsico Piccolini – coalizione di centrosinistra

Alberto Valenti – Movimento 5 stelle

Alessandro Cattaneo – coalizione di centrodestra

Achille Lanfranchi Detto Pier – Azione/Italia viva

Rita Lipardi – Unione popolare

Giuseppe Ravalli – Italexit

Lombardia 4 – U02

Paolo Costanzo – coalizione di centrosinistra

Valentina Barzotti – Movimento 5 stelle

Carmine Fabio Raimondo – coalizione di centrodestra

Bianca Baruelli – Azione/Italia viva

Iara Savoia – Unione popolare

Cristiano Schiavi – Italexit

Lombardia 4 – U03

Giorgio Pagliari – coalizione di centrosinistra

Paola Tacchini – Movimento 5 stelle

Silvana Andreina Comaroli – coalizione di centrodestra

Gabriel Fomiatti – Azione/Italia viva

Valentina Mozzi – Unione popolare

Paola Trombini – Italexit

Lombardia 4 – U04

Paolo Galeotti – coalizione di centrosinistra

Giovanni Cappellazzi – Movimento 5 stelle

Andrea Dara – coalizione di centrodestra

Gianmarco Carra – Azione/Italia viva

Aldo Vincenzi – Unione popolare

Domenico Ossino – Italexit

Marche – U01

Meri Marziali – coalizione di centrosinistra

Giorgio Fede – Movimento 5 stelle

Maria Stella Origlia – Azione/Italia viva

Francesco Battistoni – coalizione di centrodestra

Diletta Parrino – Unione popolare

Guido Olivieri – Italexit

Marche – U02

Fulvio Esposito – coalizione di centrosinistra

Mirella Emiliozzi – Movimento 5 stelle

Mariano Calamita – Azione/Italia viva

Giorgia Latini – coalizione di centrodestra

Simone Marincioni – Unione popolare

Katjuscia Delmonte – Italexit

Marche – U03

Antonio Mastrovincenzo – coalizione di centrosinistra

Gabriele Santarelli – Movimento 5 stelle

Francesca Cantarini – Azione/Italia viva

Stefano Maria Benvenuti Gostoli – coalizione di centrodestra

Anna Maurizi – Unione popolare

Massimo Gianangeli – Italexit

Marche – U04

Giordano Masini – coalizione di centrosinistra

Rossella Accoto – Movimento 5 stelle

Federico Talè – Azione/Italia viva

Mirco Carloni – coalizione di centrodestra

Renzo Savelli – Unione popolare

Stefano Puzzer – Italexit

Molise – U01

Alessandra Salvatore – coalizione di centrosinistra

Lorenzo Cesa – coalizione di centrodestra

Donato D'Ambrosio – Azione/Italia viva

Hikmet Aslan – Unione popolare

Riccardo Di Palma – Movimento 5 stelle

Piemonte 1 – U01

Carlotta Tevere – Movimento 5 stelle

Massimo Giuntoli – Azione/Italia viva

Elena Chiorino – coalizione di centrodestra

Serena Tagliaferri – Italexit

Riccardo Magi – coalizione di centrosinistra

Elisabetta Forni – Unione popolare

Piemonte 1 – U02

Chiara Appendino – Movimento 5 stelle

Maria Katja Agate – Azione/Italia viva

Augusta Montaruli – coalizione di centrodestra

Luca Giacomone – Italexit

Stefano Lepri – coalizione di centrosinistra

Luigi Celebre – Unione popolare

Piemonte 1 – U03

Luca Carabetta – Movimento 5 stelle

Paola Barbero – Azione/Italia viva

Elena Maccanti – coalizione di centrodestra

Luca Cellamare – Italexit

Davide Gariglio – coalizione di centrosinistra

Rosa Bartiromo – Unione popolare

Piemonte 1 – U04

Antonino Iaria – Movimento 5 stelle

Osvaldo Napoli – Azione/Italia viva

Alessandro Giglio Vigna – coalizione di centrodestra

Aldo Querio Gianetto – Italexit

Antonella Giordano – coalizione di centrosinistra

Cadigia Ester Perini – Unione popolare

Piemonte 1 – U05

Antonella Pepe – Movimento 5 stelle

Daniela Ruffino – Azione/Italia viva

Roberto Pella – coalizione di centrodestra

Marina Pittau – Italexit

Carmen Bonino – coalizione di centrosinistra

Marco Scibona – Unione popolare

Piemonte 2 – U01

Giovanni Barosini – Azione/Italia viva

Stefanella Ravazzi – Unione popolare

Federico Bodo – coalizione di centrosinistra

Antonella Scagnetti – Movimento 5 stelle

Riccardo Molinari – coalizione di centrodestra

Alberto Costanzo – Italexit

Piemonte 2 – U02

Vittorio Barazzotto – Azione/Italia viva

Daniele Cherubin – Unione popolare

Emanuela Allegra Detta Milù – coalizione di centrosinistra

Mario Iacopino – Movimento 5 stelle

Alberto Luigi Gusmeroli – coalizione di centrodestra

Eleonora Chiodo – Italexit

Piemonte 2 – U03

Teresa Barresi – Azione/Italia viva

Cinzia Lamanna – Unione popolare

Maria Moccia Detta Mariella – coalizione di centrosinistra

Giuseppe Paschetto – Movimento 5 stelle

Andrea Delmastro Delle Vedove – coalizione di centrodestra

Danilo Ramirez – Italexit

Piemonte 2 – U04

Barbara Baino – Azione/Italia viva

Lorenza Ameglio – Unione popolare

Andrea Ghignone – coalizione di centrosinistra

Massimo Cerruti – Movimento 5 stelle

Marcello Coppo – coalizione di centrodestra

Elena Agnese Italina Maria Bobbio – Italexit

Piemonte 2 – U05

Enrico Costa – Azione/Italia viva

Aniello Fierro Detto Nello – Unione popolare

Luca Pione – coalizione di centrosinistra

Rosina Serratore – Movimento 5 stelle

Monica Ciaburro – coalizione di centrodestra

Paolo Radosta – Italexit

Puglia – U01

Ivana Palieri – Unione popolare

Eugenia Maria Roccella – coalizione di centrodestra

Marco Pellegrini – Movimento 5 stelle

Carmela Maria Elisabetta La Notte – Italexit

Valentina Lucianetti – coalizione di centrosinistra

Savino Danaro – Azione/Italia viva

Puglia – U02

Michele Del Sordo – Unione popolare

Giacomo Diego Gatta Detto Giandiego – coalizione di centrodestra

Fabrizio Marrazzo – Movimento 5 stelle

Francesco Ferraro – Italexit

Raffaele Piemontese – coalizione di centrosinistra

Chiara D'Errico – Azione/Italia viva

Puglia – U03

Anna Maria Sternativo – Unione popolare

Mariangela Matera – coalizione di centrodestra

Angela Anna Bruna Piarulli – Movimento 5 stelle

Antonio Pica – Italexit

Sabino Zinni – coalizione di centrosinistra

Gennaro Antonio Rociola – Azione/Italia viva

Puglia – U04

Sabino De Razza – Unione popolare

Rita Dalla Chiesa – coalizione di centrodestra

Nicola Grasso – Movimento 5 stelle

Angela Rossano – Italexit

Michele Abbaticchio – coalizione di centrosinistra

Benedetto Grillo – Azione/Italia viva

Puglia – U05

Laura Marchetti – Unione popolare

Davide Bellomo – coalizione di centrodestra

Alberto Claudio De Giglio – Movimento 5 stelle

Vincenzo Madetti – Italexit

Luisa Torsi – coalizione di centrosinistra

Stefano Franco – Azione/Italia viva

Puglia – U06

Preneste Anzolin Detto Tito – Unione popolare

Rossano Sasso – coalizione di centrodestra

Beatrice Ottaviani – Movimento 5 stelle

Sabrina Mafalda Lanzillotti – Italexit

Domenico Nisi – coalizione di centrosinistra

Rosalia Maria Lisi – Azione/Italia viva

Puglia – U07

Giancarlo Scalone – Unione popolare

Mauro D'Attis – coalizione di centrodestra

Salvatore Giuliano – Movimento 5 stelle

Cristina Paolino – Italexit

Elena Tiziana Brigante – coalizione di centrosinistra

Antonietta Curlo – Azione/Italia viva

Puglia – U08

Matteo Spadaro – Unione popolare

Dario Iaia – coalizione di centrodestra

Annagrazia Angolano – Movimento 5 stelle

Cosimo Breccia – Italexit

Giampiero Mancarelli – coalizione di centrosinistra

Angelo Di Lena – Azione/Italia viva

Puglia – U09

Marianna Lentini – Unione popolare

Saverio Congedo – coalizione di centrodestra

Francesco Mandoi – Movimento 5 stelle

Minotta Morelli – Italexit

Sebastiano Giuseppe Leo – coalizione di centrosinistra

Maria Soave Alemanno – Azione/Italia viva

Puglia – U10

Lucia Antonucci – Unione popolare

Alessandro Colucci – coalizione di centrodestra

Marina Zela – Movimento 5 stelle

Alessio Parata – Italexit

Anna Grazia Maraschio – coalizione di centrosinistra

Maria Addolorata Fiore – Azione/Italia viva

Sardegna – U01

Claudia Ortu – Unione popolare

Francesco Stara – Azione/Italia viva

Roberta Moro – Italexit

Mauro Congia – Movimento 5 stelle

Ugo Cappellacci – coalizione di centrodestra

Andrea Frailis – coalizione di centrosinistra

Sardegna – U02

Sabrina Milanovic – Unione popolare

Alberto Cacciarru – Azione/Italia viva

Tiziana Balestrini – Italexit

Loredana La Barbera – Movimento 5 stelle

Gianni Lampis – coalizione di centrodestra

Franca Maria Fara – coalizione di centrosinistra

Sardegna – U03

Gian Franca Salvai – Unione popolare

Stefano Coinu – Azione/Italia viva

Roberto De Cicco – Italexit

Emiliano Fenu – Movimento 5 stelle

Barbara Polo – coalizione di centrodestra

Michele Piras – coalizione di centrosinistra

Sardegna – U04

Andrea Lai – Unione popolare

Giovanna Maria Pedoni – Azione/Italia viva

Roberto Luppu – Italexit

Mario Perantoni – Movimento 5 stelle

Dario Giagoni – coalizione di centrodestra

Carla Bassu – coalizione di centrosinistra

Sicilia 1 – U01

Giuseppa Rita Militello – Italexit

Piera Aiello – Unione popolare

Davide Aiello – Movimento 5 stelle

Giuseppe Alessi – Azione/Italia viva

Erasmo Palazzotto – coalizione di centrosinistra

Gabriella Giammanco – coalizione di centrodestra

Sicilia 1 – U02

Sonia Buglione – Italexit

Maria Grazia Carini – Unione popolare

Leonardo Salvatore Penna – Movimento 5 stelle

Giuseppe Caltanissetta – Azione/Italia viva

Vittorio Michele Craxi – coalizione di centrosinistra

Maria Carolina Varchi – coalizione di centrodestra

Sicilia 1 – U03

Daniele Augello – Italexit

Fulvio Vassallo Paleologo – Unione popolare

Daniela Morfino – Movimento 5 stelle

Claudio Merlino – Azione/Italia viva

Maria Saeli – coalizione di centrosinistra

Francesco Saverio Romano – coalizione di centrodestra

Sicilia 1 – U04

Rossella Alfieri – Italexit

Giuseppe Carusotto – Unione popolare

Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone – Movimento 5 stelle

Emanuele Maganuco – Azione/Italia viva

Martina Riggi – coalizione di centrosinistra

Michela Vittoria Brambilla – coalizione di centrodestra

Sicilia 1 – U05

Maurizio Michele Blò – Italexit

Eleanna Durante – Unione popolare

Filippo Giuseppe Perconti – Movimento 5 stelle

Leonardo Ciaccio – Azione/Italia viva

Eleonora Maria Sciortino – coalizione di centrosinistra

Calogero Pisano – coalizione di centrodestra

Sicilia 1 – U06

Adriana Cavasino – Italexit

Davide Licari – Unione popolare

Vita Martinciglio – Movimento 5 stelle

Giulia Pantaleo – Azione/Italia viva

Antonio Ferrante – coalizione di centrosinistra

Marta Antonia Fascina – coalizione di centrodestra

Sicilia 2 – U01

Salvatore Liuzzo – Azione/Italia viva

Giuseppe Zisa – Unione popolare

Luigi Melilli – Italexit

Eugenio Saitta – Movimento 5 stelle

Antonino Minardo – coalizione di centrodestra

Luigi Bellassai – coalizione di centrosinistra

Sicilia 2 – U02

Vincenza Biagia Ciraldo – Azione/Italia viva

Damiano Francesco Cuce – Unione popolare

Luigi Savoca – Italexit

Luciano Cantone – Movimento 5 stelle

Valeria Carmela Maria Sudano – coalizione di centrodestra

Emiliano Abramo – coalizione di centrosinistra

Sicilia 2 – U03

Angelica Prestianni – Azione/Italia viva

Ermelinda Majorana – Unione popolare

Elena Agata Malafarina – Italexit

Giovanni Carlo Amato – Movimento 5 stelle

Francesco Maria Salvatore Ciancitto – coalizione di centrodestra

Chiara Guglielmino – coalizione di centrosinistra

Sicilia 2 – U04

Concetta Carbone – Azione/Italia viva

Nicola Candido – Unione popolare

Giovanni Calleri – Italexit

Maria Concetta Di Pietro – Movimento 5 stelle

Giovanni Luca Cannata – coalizione di centrodestra

Lucia Azzolina – coalizione di centrosinistra

Sicilia 2 – U05

Fabrizio Benedetto Maria Pulvirenti – Azione/Italia viva

Gaspare Di Stefano – Unione popolare

Mario Pietro Coppolino – Italexit

Katia Baglio – Movimento 5 stelle

Tommaso Antonino Calderone – coalizione di centrodestra

Giuseppe Arena – coalizione di centrosinistra

Sicilia 2 – U06

Letteria Modica – Azione/Italia viva

Francesco Mucciardi – Unione popolare

Carlo Spanò – Italexit

Grazia D'Angelo – Movimento 5 stelle

Matilde Siracusano – coalizione di centrodestra

Felice Calabrò – coalizione di centrosinistra

Toscana – U01

Federico Celentano – Italexit

Salvatore Allocca – Unione popolare

Stefano Scaramelli – Azione/Italia viva

Fabrizio Rossi – coalizione di centrodestra

Enrico Rossi – coalizione di centrosinistra

Luca Giacomelli – Movimento 5 stelle

Toscana – U02

Paolo Zorzato – Italexit

Nicolò Martinelli – Unione popolare

Cosimo Maria Ferri – Azione/Italia viva

Elisa Montemagni – coalizione di centrodestra

Martina Nardi – coalizione di centrosinistra

Elda Baldi – Movimento 5 stelle

Toscana – U03

Alessandro Balduini – Italexit

Francesca Trasatti – Unione popolare

Marco Remaschi – Azione/Italia viva

Riccardo Zucconi – coalizione di centrodestra

Serena Mammini – coalizione di centrosinistra

Marco Cresci – Movimento 5 stelle

Toscana – U04

Manuela Terranova – Italexit

Stefano Teotino – Unione popolare

Michele Lio Passarelli – Azione/Italia viva

Edoardo Ziello – coalizione di centrodestra

Stefano Ceccanti – coalizione di centrosinistra

Claudio Loconsole – Movimento 5 stelle

Toscana – U05

Costanza Vaccaro – Italexit

Francesca Pacchini – Unione popolare

Alessandro Cosimi – Azione/Italia viva

Chiara Tenerini – coalizione di centrodestra

Andrea Romano – coalizione di centrosinistra

Stella Sorgente – Movimento 5 stelle

Toscana – U06

Nicola Casini – Italexit

Simona Baldanzi – Unione popolare

Edoardo Fanucci – Azione/Italia viva

Erica Mazzetti – coalizione di centrodestra

Tommaso Nannicini – coalizione di centrosinistra

Chiara Bartalini – Movimento 5 stelle

Toscana – U07

Vera Balsimelli – Italexit

Stefano Cecchi – Unione popolare

Lucia Annibali – Azione/Italia viva

Angela Sirello – coalizione di centrodestra

Federico Gianassi – coalizione di centrosinistra

Andrea Quartini – Movimento 5 stelle

Toscana – U08

Daniele Falciai – Italexit

Samuela Marconcini – Unione popolare

Gabriele Toccafondi – Azione/Italia viva

Chiara Mazzei – coalizione di centrodestra

Emiliano Fossi – coalizione di centrosinistra

Maria Letizia Magnelli – Movimento 5 stelle

Toscana – U09

Sandra Picchi – Italexit

Cristiano Rossi – Unione popolare

Lucia Cherici – Azione/Italia viva

Tiziana Nisini – coalizione di centrodestra

Vincenzo Ceccarelli – coalizione di centrosinistra

Tommaso Pierazzi – Movimento 5 stelle

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U01

Roberto Sani – Azione/Italia viva

Rudi Tranquillini – Movimento 5 stelle

Andrea De Bertoldi – coalizione di centrodestra

Sara Ferrari – coalizione di centrosinistra

Ivo Cestari – Unione popolare

Martina Battan – Italexit

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U02

Alessia Tarolli – Azione/Italia viva

Maurizio Dal Bianco – Movimento 5 stelle

Vanessa Cattoi – coalizione di centrodestra

Michela Calzà – coalizione di centrosinistra

Irene Castellani – Unione popolare

Maurizio Bisoffi – Italexit

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U03

Mauro Randi – Azione/Italia viva

Angelo Rizzo – Movimento 5 stelle

Sabrina Adami – coalizione di centrodestra

Elide Mussner – coalizione di centrosinistra

Francesco Alberti – Unione popolare

Hannes Schick – Italexit

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04

Ennio Chiodi – Azione/Italia viva

Davide Barbieri – Movimento 5 stelle

Paola Binetti – coalizione di centrodestra

Franz Ploner – coalizione di centrosinistra

Elisabetta Starita – Unione popolare

Ilaria Battistetti – Italexit

Umbria – U01

Franco Raimondo Barbabella – Azione/Italia viva

Ilaria Gabrielli – Movimento 5 stelle

Benedetta Calderigi – Unione popolare

Francesco De Rebotti – coalizione di centrosinistra

Andrea Bindocci – Italexit

Raffaele Nevi – coalizione di centrodestra

Umbria – U02

Carla Casciari – Azione/Italia viva

Alessandra Ruffini – Movimento 5 stelle

Roberto Ghiandoni – Unione popolare

Stefano Vinti – coalizione di centrosinistra

Maela Peraio – Italexit

Virginio Caparvi – coalizione di centrodestra

Valle D'Aosta – U01

Loredana Augusta Roncasse – Italia sovrana e popolare

Erika Guichardaz – Valle D'Aosta aperta

Emily Marinella Rini – coalizione di centrodestra

Giovanni Girardini – La renaissance valdôtaine

Davide Ianni – Partito comunista italiano

Loredana De Rosa – Unione popolare

Franco Manes – Autonomie progrès fédéralisme

Veneto 1 – U01

Bruno Milliaccio – Italexit

Martina Semenzato – coalizione di centrodestra

Marco Lazzarini – Movimento 5 stelle

Maria-Teresa Menotto – coalizione di centrosinistra

Monica Coin – Unione popolare

Alberto Baban – Azione/Italia viva

Veneto 1 – U02

Lorenza Citeroni – Italexit

Giorgia Andreuzza – coalizione di centrodestra

Alessandro Ferro – Movimento 5 stelle

Francesca Bressanin – coalizione di centrosinistra

Marco Simionato – Unione popolare

Federico Resler – Azione/Italia viva

Veneto 1 – U03

Mauro Scaggiante – Italexit

Carlo Nordio – coalizione di centrodestra

Cristina Manes – Movimento 5 stelle

Cristina Guarda – coalizione di centrosinistra

Alberto Cocco – Unione popolare

Alessandra Nava – Azione/Italia viva

Veneto 1 – U04

Monica Morando – Italexit

Dimitri Coin – coalizione di centrodestra

Maurizio Mestriner – Movimento 5 stelle

Giovanni Zorzi – coalizione di centrosinistra

Gabriele Zanella – Unione popolare

Nadine Tabacchi – Azione/Italia viva

Veneto 1 – U05

Daniele Trabucco – Italexit

Ingrid Bisa – coalizione di centrodestra

Elena Quaranta – Movimento 5 stelle

Maria Teresa Cassol – coalizione di centrosinistra

Carlotta De Longhi – Unione popolare

Marco Griguolo – Azione/Italia viva

Veneto 2 – U01

Elena Suman – Movimento 5 stelle

Alberto Lucchin – coalizione di centrosinistra

Giacomo Bovolenta – Azione/Italia viva

Maria Teresa Bovolenta – Unione popolare

Marco Piccoli – Italexit

Alberto Stefani – coalizione di centrodestra

Veneto 2 – U02

Rosa Valentino – Movimento 5 stelle

Katia Maccarrone – coalizione di centrosinistra

Maria Antonietta Auditore – Azione/Italia viva

Emanuele Caon – Unione popolare

Lina Manuali – Italexit

Massimo Bitonci – coalizione di centrodestra

Veneto 2 – U03

Giacomo Cusumano – Movimento 5 stelle

Gianpiero Dalla Zuanna – coalizione di centrosinistra

Carlo Pasqualetto – Azione/Italia viva

Luca Lendaro – Unione popolare

Simone Colucci – Italexit

Elisabetta Gardini – coalizione di centrodestra

Veneto 2 – U04

Gedorem Andreatta – Movimento 5 stelle

Giulia Andrian – coalizione di centrosinistra

Marica Dalla Valle – Azione/Italia viva

Alberto Carraro – Unione popolare

Ilaria Brunelli – Italexit

Silvio Giovine – coalizione di centrodestra

Veneto 2 – U05

Sonia Perenzoni – Movimento 5 stelle

Diego Zaffari – coalizione di centrosinistra

Stefano Zausa – Azione/Italia viva

Annarita Simone – Unione popolare

Boris Negrello – Italexit

Maria Cristina Caretta – coalizione di centrodestra

Veneto 2 – U06

Francesco Vaccaro – Movimento 5 stelle

Anna-Lisa Nalin – coalizione di centrosinistra

Mariafrancesca Salzani – Azione/Italia viva

Maria Rosaria Perrelli Detta Iaia – Unione popolare

Maristella Padovani – Italexit

Lorenzo Fontana – coalizione di centrodestra

Veneto 2 – U07