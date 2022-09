Elezioni politiche 2022, tutti i candidati dei partiti nei collegi uninominali al Senato Tutti i nomi dei candidati alle elezioni del 25 settembre 2022 nei collegi uninominali al Senato della Repubblica: le scelte dei partiti e delle coalizioni.

A cura di Luca Pons

Alle elezioni politiche del 25 settembre i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere 600 parlamentari tra Deputati e Senatori, per la prima volta dopo il referendum che ha ridotto il numero di parlamentari. Secondo la legge elettorale attuale, di questi 600 due terzi saranno eletti con metodo proporzionale plurinominale, e un terzo con metodo maggioritario uninominale. In particolare, alla Camera saranno eletti 147 deputati con il sistema maggioritario e 245 con il sistema proporzionale, mentre al Senato 74 senatori saranno eletti con il sistema maggioritario e 122 con il sistema proporzionale. Quelli mancanti – 8 alla Camera, 4 al Senato – saranno i parlamentari eletti con il voto degli italiani all'estero.

Tra i leader di partito, Carlo Calenda di Azione è candidato nel Lazio, nel collegio Lazio U02, insieme tra gli altri a Emma Bonino, ex segretaria dei Radicali e co-fondatrice di +Europa. Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, si candida invece in Lombardia, nel collegio Lombardia U06. Altre candidature di spicco nella Regione sono Ignazio La Russa (Lombardia U05), Mariastella Gelmini (Lombardia U09, candidata con Azione e Italia viva) e, nel collegio Lombardia U11, Daniela Santanché e Carlo Cottarelli, candidati rispettivamente per il centrodestra e il centrosinistra.

Ecco tutti i candidati che si presenteranno al Senato e potranno essere votati con il sistema uninominale, in ordine di collegio come vengono presentati sul sito del Ministero dell'Interno.

Abruzzo – U01

Massimo Carugno – coalizione di centrosinistra

Isidoro Gianluca Malandra – Movimento 5 stelle

Aldo Di Bacco – Italexit

Raffaele D'Agata – Unione popolare

Guido Quintino Liris – coalizione di centrodestra

Gianfranco Claudio Felice Giuliante – Azione/Italia viva

Basilicata – U01

Ignazio Petrone – coalizione di centrosinistra

Maria Elisabetta Alberti Casellati – coalizione di centrodestra

Giovanni Colangelo – Unione popolare

Mariangela Guerra – Azione/Italia Viva

Antonio Materdomini – Movimento 5 stelleRoberto Robilotta – Italexit

Calabria – U01

Katarzyna Edyta Belbot – Italexit

Ernesto Rapani – coalizione di centrodestra

Ugo Vetere – Unione popolare

Francesca Dorato – coalizione di centrosinistra

Maria Saladino – Movimento 5 stelle

Daniela Flavia Ventura – Azione/Italia viva

Calabria – U02

Ernesto Lamanna – Italexit

Clotilde Minasi – coalizione di centrodestra

Angelina Antonietta Martino – Unione popolare

Francesco Pitaro – coalizione di centrosinistra

Giuseppe Auddino – Movimento 5 stelle

Agostino Siviglia – Azione/Italia viva

Campania – U01

Renato Delle Femmine – Unione popolare

Tommaso De Simone – coalizione di centrosinistra

Letizia D'Onofrio – Italexit

Antonio Del Monaco – Movimento 5 stelle

Giovanna Petrenga – coalizione di centrodestra

Ovidio Marzaioli – Azione/Italia viva

Campania – U02

Tiziana Salvetti – Unione popolare

Carlo Iannace – coalizione di centrosinistra

Teresa Caputo – Italexit

Maura Sarno – Movimento 5 stelle

Giulia Cosenza – coalizione di centrodestra

Francesca Mite – Azione/Italia viva

Campania – U03

Lorenzo Forte – Unione popolare

Anna Petrone – coalizione di centrosinistra

Giovanni Golino – Italexit

Francesco Castiello – Movimento 5 stelle

Antonio Iannone – coalizione di centrodestra

Luigi Casciello – Azione/Italia viva

Campania – U04

Elena Coccia – Unione popolare

Valeria Valente – coalizione di centrosinistra

Angela Nittolo – Italexit

Ada Lopreiato – Movimento 5 stelle

Stefano Caldoro – coalizione di centrodestra

Giuseppe Russo – Azione/Italia viva

Campania – U05

Anna Organo Detta Arianna – Unione popolare

Davide Crippa – coalizione di centrosinistra

Maria Abate – Italexit

Maria Domenica Castellone – Movimento 5 stelle

Elena Scarlato – coalizione di centrodestra

Vittoria Cristiano – Azione/Italia viva

Campania – U06

Clementina Sasso – Unione popolare

Eleonora Di Nocera Detta Nora – coalizione di centrosinistra

Salvatore Caraviello – Italexit

Orfeo Mazzella – Movimento 5 stelle

Giuseppina Castiello – coalizione di centrodestra

Mario Scognamiglio – Azione/Italia viva

Campania – U07

Francesco Bruno – Unione popolare

Leonardo Impegno – coalizione di centrosinistra

Nicola Massimo – Italexit

Raffaele De Rosa – Movimento 5 stelle

Claudio Barbaro – coalizione di centrodestra

Annarita Di Palma – Azione/Italia viva

Emilia-Romagna – U01

Giuseppe Negri Detto Beppe – coalizione di centrosinistra

Elena Murelli – coalizione di centrodestra

Haitham Allawi – Unione popolare

Alessandro Sbalbi – Azione/Italia viva

Gabriella Anna Maria Blancato – Movimento 5 stelle

Erica Romani – Italexit

Emilia-Romagna – U02

Vincenza Rando – coalizione di centrosinistra

Enrico Aimi – coalizione di centrodestra

Judith Pinnock – Unione popolare

Chiara Caselgrandi – Azione/Italia viva

Maria Laura Mantovani – Movimento 5 stelle

Michele Campari – Italexit

Emilia-Romagna – U03

Pierferdinando Casini – coalizione di centrosinistra

Vittorio Sgarbi – coalizione di centrodestra

Marco Odorici Detto Oddo – Unione popolare

Marco Lombardo – Azione/Italia viva

Fabio Selleri – Movimento 5 stelle

Daniele Mattei – Italexit

Emilia-Romagna – U04

Manuela Rontini – coalizione di centrosinistra

Alberto Balboni – coalizione di centrodestra

Mirna Testi – Unione popolare

Sylvia Kranz – Azione/Italia viva

Anastasia Ruggeri – Movimento 5 stelle

Paola Fuschini – Italexit

Emilia-Romagna – U05

Simona Emanuela Anna Carolina Viola – coalizione di centrosinistra

Marta Farolfi – coalizione di centrodestra

Oreste Godi – Unione popolare

Elena Leardini – Azione/Italia viva

Marco Croatti – Movimento 5 stelle

Eleonora Barreca – Italexit

Friuli-Venezia Giulia – U01

Emilia Accomando – Unione popolare

Furio Honsell – coalizione di centrosinistra

Antonino Iracà – Italexit

Luca Ciriani – coalizione di centrodestra

Stefano Patuanelli – Movimento 5 stelle

Giuliano Castenetto – Azione/Italia viva

Lazio – U01

Claudio Durigon – coalizione di centrodestra

Paolo Cipollone – Italexit

Ivano Peduzzi – Unione popolare

Alessandro Sterpa – Azione/Italia viva

Massimo Erbetti – Movimento 5 stelle

Alessandro Mazzoli – coalizione di centrosinistra

Lazio – U02

Lavinia Mennuni – coalizione di centrodestra

Bruna Malaschini – Italexit

Francesca Anna Perri – Unione popolare

Carlo Calenda – Azione/Italia viva

Alessandra Maiorino – Movimento 5 stelle

Emma Bonino – coalizione di centrosinistra

Lazio – U03

Giulia Bongiorno – coalizione di centrodestra

Felice Andrea Totaro – Italexit

Maria Vittoria Molinari – Unione popolare

Livia Pandolfi – Azione/Italia viva

Giuseppe Cracchiolo – Movimento 5 stelle

Andrea Catarci – coalizione di centrosinistra

Lazio – U04

Ester Mieli – coalizione di centrodestra

Mario Improta – Italexit

Stefania Alessandrini – Unione popolare

Maria Rita Iorio – Azione/Italia viva

Giulia Lupo – Movimento 5 stelle

Monica Cirinnà – coalizione di centrosinistra

Lazio – U05

Marco Silvestroni – coalizione di centrodestra

Monica Nobili – Italexit

Marco Bizzoni – Unione popolare

Ileana Cathia Piazzoni – Azione/Italia viva

Stefano Chirico – Movimento 5 stelle

Serena Gara – coalizione di centrosinistra

Lazio – U06

Claudio Fazzone – coalizione di centrodestra

Mariateresa Bellofatto – Italexit

Domenico Carcone – Unione popolare

Adamo Pantano – Azione/Italia viva

Anna Sacchetti – Movimento 5 stelle

Sergio Messore – coalizione di centrosinistra

Liguria – U01

Enrico Maria Nadasi – Movimento 5 stelle

Giacomo Marchetti – Unione popolare

Giovanni Berrino – coalizione di centrodestra

Maria Caridi Detta Mary – Azione/Italia viva

Francesca Barbato – Italexit

Sandra Zampa – coalizione di centrosinistra

Liguria – U02

Barbara Tronchi – Movimento 5 stelle

Norma Bertullacelli – Unione popolare

Stefania Pucciarelli – coalizione di centrodestra

Angelo Carella – Azione/Italia viva

Marco Mori – Italexit

Guido Melley – coalizione di centrosinistra

Lombardia – U01

Orlando Vivaldo Rinaldi – coalizione di centrosinistra

Massimiliano Romeo – coalizione di centrodestra

Francesca Bonoldi – Movimento 5 stelle

Sonia Sigurtà – Italexit

Giuseppina Versace Detta Giusy – Azione/Italia viva

Anna Maria Luridiana – Unione popolare

Lombardia – U02

Concetta Aurora Longo – coalizione di centrosinistra

Licia Ronzulli – coalizione di centrodestra

Tommaso Leoni – Movimento 5 stelle

Roberto Maggi – Italexit

Giuseppe Conti – Azione/Italia viva

Pierluigi Tavecchio – Unione popolare

Lombardia – U03

Antonio Misiani – coalizione di centrosinistra

Maria Cristina Cantù – coalizione di centrodestra

Eugenio Casalino – Movimento 5 stelle

Gianluca Luciano – Italexit

Ivan Scalfarotto – Azione/Italia viva

Alessandro Lanzani – Unione popolare

Lombardia – U04

Emanuele Fiano – coalizione di centrosinistra

Isabella Rauti – coalizione di centrodestra

Elena Sironi – Movimento 5 stelle

Samantha Mazza – Italexit

Tiziana Demma – Azione/Italia viva

Nadia Rosa – Unione popolare

Lombardia – U05

Adriana Albini – coalizione di centrosinistra

Ignazio Benito Maria La Russa – coalizione di centrodestra

Paola Pizzighini – Movimento 5 stelle

Giulia Ghetti – Italexit

Marco Malinverno – Azione/Italia viva

Sara Maria Mastronicola – Unione popolare

Lombardia – U06

Federica Perelli – coalizione di centrosinistra

Silvio Berlusconi – coalizione di centrodestra

Bruno Marton – Movimento 5 stelle

Fabio Meroni – Italexit

Fabio Giovanni Carmelo Albanese – Azione/Italia viva

Anita Giuriato – Unione popolare

Lombardia – U07

Giacomo Angeloni – coalizione di centrosinistra

Daisy Pirovano – coalizione di centrodestra

Sabina Lupo – Movimento 5 stelle

Leonardo Blasi – Italexit

Andrea Moltrasio – Azione/Italia viva

Dario Fratus Detto Daria – Unione popolare

Lombardia – U08

Rosa Vitale – coalizione di centrosinistra

Stefano Borghesi – coalizione di centrodestra

Anna Maria Bonettini – Movimento 5 stelle

Eros Lodi – Italexit

Riccardo Canini – Azione/Italia viva

Dario Filippini – Unione popolare

Lombardia – U09

Cristina Tedaldi – coalizione di centrosinistra

Giuliomaria Terzi Di Sant'Agata – coalizione di centrodestra

Mariarosa Ghitti – Movimento 5 stelle

Gian Luca Beretta – Italexit

Mariastella Gelmini – Azione/Italia viva

Laura Alghisi – Unione popolare

Lombardia – U10

Valerio Federico – coalizione di centrosinistra

Gian Marco Centinaio – coalizione di centrodestra

Silvia Baldina – Movimento 5 stelle

Eleonora Tempesta – Italexit

Francesca Zanchi – Azione/Italia viva

Franco Rossi – Unione popolare

Lombardia – U11

Carlo Cottarelli – coalizione di centrosinistra

Daniela Garnero Santanchè – coalizione di centrodestra

Umberto Di Franco – Movimento 5 stelle

Lorenza Rizzi – Italexit

Francesca Zaltieri – Azione/Italia viva

Pierluigi Luisi – Unione popolare

Marche – U01

Elena Leonardi – coalizione di centrodestra

Andrea Spalletti – Italexit

Roberto Cataldi – Movimento 5 stelle

Elena Compagnucci – Unione popolare

Mirella Gattari – coalizione di centrosinistra

Fabio Urbinati – Azione/Italia viva

Marche – U02

Antonio De Poli – coalizione di centrodestra

Emanuela Merli – Italexit

Samuela Melini – Movimento 5 stelle

Marco Bini – Unione popolare

Marco Bentivogli – coalizione di centrosinistra

Elena Fabbri – Azione/Italia viva

Molise – U01

Ottavio Antonio Balducci – Movimento 5 stelle

Rossella Gianfagna – coalizione di centrosinistra

Claudio Lotito – coalizione di centrodestra

Carla Giammaria – Azione/Italia viva

Rossano Pazzagli – Unione popolare

Piemonte – U01

Silvia Martini – Italexit

Marzia Casolati – coalizione di centrodestra

Andrea Giorgis – coalizione di centrosinistra

Alberto Unia – Movimento 5 stelle

Cristina Peddis – Azione/Italia viva

Piemonte – U02

Manuela Latino – Italexit

Paola Ambrogio – coalizione di centrodestra

Elena Apollonio – coalizione di centrosinistra

Elisa Pirro – Movimento 5 stelle

Michel Bouquet – Azione/Italia viva

Daniela Alfonzi – Unione popolare

Piemonte – U03

Paul Renato Rosette – Italexit

Gaetano Nastri – coalizione di centrodestra

Rossano Pirovano – coalizione di centrosinistra

Luca Zacchero – Movimento 5 stelle

Roberto Cataldo Faggiano – Azione/Italia viva

Gabriele Arati – Unione popolare

Piemonte – U04

Chiara Chirio – Italexit

Paolo Zangrillo – coalizione di centrodestra

Maria Rita Rossa – coalizione di centrosinistra

Mariassunta Matrisciano Detta Susy – Movimento 5 stelle

Anna Bracco – Azione/Italia viva

Manrica Buri – Unione popolare

Piemonte – U05

Davide Gallo – Italexit

Giorgio Maria Bergesio – coalizione di centrodestra

Fiammetta Rosso – coalizione di centrosinistra

Roberto Falcone – Movimento 5 stelle

Vincenzo Pellegrino – Azione/Italia viva

Michele Baracco – Unione popolare

Puglia – U01

Anna Maria Fallucchi – coalizione di centrodestra

Lorenzo Frattarolo – Azione/Italia viva

Elena Incoronata Pallara – Unione popolare

Gisella Naturale – Movimento 5 stelle

Valentina Bratti – Italexit

Teresa Cicolella – coalizione di centrosinistra

Puglia – U02

Francesco Paolo Sisto – coalizione di centrodestra

Stefania D'Addato – Azione/Italia viva

Franco Bartolomei – Unione popolare

Michele Coratella – Movimento 5 stelle

Pasquale Simone – Italexit

Domenico Lomelo – coalizione di centrosinistra

Puglia – U03

Filippo Melchiorre – coalizione di centrodestra

Nunzia Cinone – Azione/Italia viva

Patrizia Angela Romana Carlucci – Unione popolare

Maria La Ghezza – Movimento 5 stelle

Camilla Campanella – Italexit

Michele Nitti – coalizione di centrosinistra

Puglia – U04

Vita Maria Nocco – coalizione di centrodestra

Nicola Bruni – Azione/Italia viva

Angelo Leo – Unione popolare

Roberto Fusco – Movimento 5 stelle

Michela Distratis – Italexit

Maria Grazia Cascarano – coalizione di centrosinistra

Puglia – U05

Roberto Marti – coalizione di centrodestra

Alfredo Pagliaro – Azione/Italia viva

Duilio Cosimo Romanello – Unione popolare

Antonio Salvatore Trevisi – Movimento 5 stelle

Raffaele Cesario – Italexit

Pietro Luigi Lopalco – coalizione di centrosinistra

Sardegna – U01

Antonella Zedda – coalizione di centrodestra

Giovanni Fancello – Unione popolare

Antonella Atzei – Italexit

Sabrina Licheri – Movimento 5 stelle

Claudia Medda – Azione/Italia viva

Maria Del Zompo – coalizione di centrosinistra

Sardegna – U02

Marcello Pera – coalizione di centrodestra

Lucia Brocca – Unione popolare

Gavino Fonnesu – Italexit

Marcello Cherchi – Movimento 5 stelle

Antioco Valerio Zoccheddu – Azione/Italia viva

Gavino Manca – coalizione di centrosinistra

Sicilia – U01

Mario Barbuto – coalizione di centrodestra

Dolores Bevilacqua – Movimento 5 stelle

Antonino Terminelli – coalizione di centrosinistra

Giuseppa Provino – Azione/Italia viva

Giovanni Maniscalco – Unione popolare

Riccardo Santangelo – Italexit

Sicilia – U02

Raoul Russo – coalizione di centrodestra

Giuseppe Chiazzese – Movimento 5 stelle

Stefania Marascia – coalizione di centrosinistra

Giovanni Bavetta – Azione/Italia viva

Susanna Caracci – Unione popolare

Giuliana Maria Fundarò – Italexit

Sicilia – U03

Stefania Gabriella Anastasia Craxi – coalizione di centrodestra

Pietro Lorefice – Movimento 5 stelle

Marina Calogera Castiglione – coalizione di centrosinistra

Michele Termini – Azione/Italia viva

Nicola Puleo – Unione popolare

Maria Caterina Sciacca – Italexit

Sicilia – U04

Sebastiano Musumeci Detto Nello – coalizione di centrodestra

Giuseppina Rannone – Movimento 5 stelle

Orazio Ermanno Arancio – coalizione di centrosinistra

Tiziana D'Anna – Azione/Italia viva

Goffredo D'Antona – Unione popolare

Nunzia Alessandra Schilirò – Italexit

Sicilia – U05

Salvatore Sallemi – coalizione di centrodestra

Giuseppe Pisani – Movimento 5 stelle

Paolo Amenta – coalizione di centrosinistra

Marianna Buscema – Azione/Italia viva

Giorgio Piccione – Unione popolare

Emanuele Cavallo – Italexit

Sicilia – U06

Carmela Bucalo – coalizione di centrodestra

Barbara Floridia – Movimento 5 stelle

Antonia Russo – coalizione di centrosinistra

Emiliano Lazzara Papina – Azione/Italia viva

Dolores Dessì Detta Doris – Unione popolare

Giuseppe Sottile – Italexit

Toscana – U01

Andrea Barbagli – Movimento 5 stelle

Davide Vivaldi – Azione/Italia viva

Silvio Franceschelli – coalizione di centrosinistra

Claudio Cubattoli – Unione popolare

Gualtiero Bomba – Italexit

Simona Petrucci – coalizione di centrodestra

Toscana – U02

Valeria Marrocco – Movimento 5 stelle

Massimo Vitrani – Azione/Italia viva

Andrea Marcucci – coalizione di centrosinistra

Giovanni Bruno – Unione popolare

Cinzia Del Bigallo – Italexit

Manfredi Potenti – coalizione di centrodestra

Toscana – U03

Manuela Bellandi – Movimento 5 stelle

Barbara Masini – Azione/Italia viva

Anna Graziani – coalizione di centrosinistra

Rigoletta Vincenti – Unione popolare

Monica Castro Pivetta – Italexit

Patrizio Giacomo La Pietra – coalizione di centrodestra

Toscana – U04

Claudio Cantella – Movimento 5 stelle

Stefania Saccardi – Azione/Italia viva

Ilaria Cucchi – coalizione di centrosinistra

Francesca Conti – Unione popolare

Guglielmo Mossuto – Italexit

Federica Picchi – coalizione di centrodestra

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U01

Paolo Minotto – Movimento 5 stelle

Patrizia Pace – Südtiroler Volkspartei-Patt

Valeria Allocati – Unione popolare

Pietro Patton – coalizione di centrosinistra

Martina Loss – coalizione di centrodestra

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U02

Giulio Angelini – Movimento 5 stelle

Stefano Bresciani – Südtiroler Volkspartei-Patt

Claudio Della Volpe – Unione popolare

Donatella Conzatti – coalizione di centrosinistra

Michaela Biancofiore – coalizione di centrodestra

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U03

Rosa Michela Rizzi – Movimento 5 stelle

Roberta Bergamo – Südtiroler Volkspartei-Patt

Giuliano Pantano – Unione popolare

Michele Sartori – coalizione di centrosinistra

Elena Testor – coalizione di centrodestra

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04

Renzo Roncat – Movimento 5 stelle

Stefania Gander – Azione/Italia viva

Manfred Mayr – Südtiroler Volkspartei-Patt

Luigi Spagnolli – coalizione di centrosinistra

Michelangelo Zanghi – Unione popolare

Maurizio Bosatra – coalizione di centrodestra

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05

Daniela Rossi – Partito democratico

Marlene Messner – Alleanza Verdi e Sinistra

Francesca Morrone – Movimento 5 stelle

Giovanna Valentini – Azione/Italia viva

Juliane Unterberger – Südtiroler Volkspartei-Patt

Rita Mattei – coalizione di centrodestra

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06

Renate Prader – coalizione di centrosinistra

Hans Heiss – Alleanza Verdi e Sinistra

Markus Falk – Movimento 5 stelle

Massimo Rapi – Azione/Italia viva

Meinhard Durnwalder – Südtiroler Volkspartei-Patt

Andrea Causin – coalizione di centrodestra

Umbria – U01

Federico Novelli – coalizione di centrosinistra

Federico Pasculli – Movimento 5 stelle

Donatella Porzi – Azione/Italia viva

Angelo Baldinelli – Italexit

Francesco Zaffini – coalizione di centrodestra

Augusto Mangoni – Unione popolare

Valle D'Aosta – U01

Francesco, Maria, Giuseppe, Carlo Lucat – Unione popolare

Nicoletta Spelgatti – coalizione di centrodestra

Patrik Vesan – Autonomie progrès fédéralisme

Daria Pulz – Valle D'Aosta aperta

Rollandin Augusto – Per l'autonomia

Veneto – U01

Michele Mognato – coalizione di centrosinistra

Raffaele Speranzon – coalizione di centrodestra

Nicoletta Ciriello – Italexit

Sara Giaggio – Movimento 5 stelle

Gabriele Galiazzo – Azione/Italia viva

Filippo Nappi – Unione popolare

Veneto – U02

Paolo Galeano – coalizione di centrosinistra

Luca De Carlo – coalizione di centrodestra

Roberto Levi – Italexit

Flavio Baldan – Movimento 5 stelle

Paola Tiziana Francesca Bergamo – Azione/Italia viva

Gabriella Cassol – Unione popolare

Veneto – U03

Emanuele Alecci – coalizione di centrosinistra

Anna Maria Bernini – coalizione di centrodestra

Francesca Conz – Italexit

Giorgio Burlini – Movimento 5 stelle

Innocente Marangon – Azione/Italia viva

Stefania Aquilini – Unione popolare

Veneto – U04

Claudia Maria Longhi – coalizione di centrosinistra

Mara Bizzotto – coalizione di centrodestra

Giorgio Amadori – Italexit

Barbara Guidolin – Movimento 5 stelle

Marilisa Munari – Azione/Italia viva

Veneto – U05