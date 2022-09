I candidati dei partiti alle elezioni politiche: nomi e liste collegio per collegio Oggi, 25 settembre, si vota alle elezioni nazionali per eleggere Camera e Senato. Ecco tutti i nomi dei candidati, nei collegi uninominali e plurinominali, anche divisi per partito e per collegio.

Dalle ore 7 fino alle 23 di oggi 25 settembre si vota in Italia per le elezioni politiche 2022: gli elettori sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento ed eleggere 400 Deputati e 200 Senatori. La legge elettorale che regola il voto delle politiche è il cosiddetto Rosatellum, un sistema elettorale misto che prevede la coesistenza di sistema maggioritario e proporzionale.

I candidati dei partiti alla Camera e al Senato si distinguono in uninominali e plurinominali: ciò significa che una parte dei candidati (nei collegi uninominali) viene eletta con il sistema maggioritario, mentre la restante parte nei collegi plurinominali viene eletta con il metodo proporzionale.

Sulle schede elettorali gli elettori troveranno quindi diversi nomi: il primo rettangolo contiene il nome del candidato uninominale, mentre ad ogni partito che corre da solo o in coalizione è abbinato una lista di nomi. Non è possibile esprimere preferenze per i candidati: se si vota un partito o una coalizione si esprimerà automaticamente la preferenza per il candidato al collegio uninominale relativo a quel partito o coalizione.

I candidati ai collegi uninominali alla Camera e al Senato

Sul sito del Ministero dell'Interno è possibile trovare tutti i nomi dei candidati ai collegi uninominali alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Ogni partito o coalizione esprime il nome di un candidato al collegio uninominale, che compete con gli altri candidati per un seggio in Parlamento. In questo caso, viene eletto chi prende più voti, anche solo una preferenza in più rispetto agli sfidanti. Questa porzione di seggi, infatti, è assegnata con il sistema maggioritario.

Tra i candidati nei collegi uninominali della Camera emergono nomi di spicco. Per quanto riguarda il centrodestra, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è candidata nel collegio 3 in Abruzzo, il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, nel collegio Lazio 1 – U08, e il capo politico del gruppo Noi Moderati, Maurizio Lupi, è inserito nel collegio uninominale Lombardia 2 – U05. L'attuale ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, si candida nel collegio Lombardia 2 – U04. Tra i candidati della coalizione di centrosinistra, invece, nel collegio Campania 1 – U02 c'è Luigi Di Maio, fondatore della lista Impegno civico. Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, rispettivamente segretario e presidente di +Europa, si candidano il primo in Lombardia (Lombardia 1 – U09) e il secondo in Piemonte (Piemonte 1 – U01). Per il Movimento 5 stelle, l'ex ministro per la Transizione ecologica Sergio Costa è inserito nel collegio Campania 1 – U02 e l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, nel collegio Piemonte 1 – U02.

Anche nei collegi uninominali del Senato non mancano candidati particolarmente noti. Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, è inserito nel collegio 6 della Lombardia, mentre l'attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è candidata in Basilicata. Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, è candidato sempre in Lombardia, nel collegio 5. Nel centrosinistra, Pier Ferdinando Casini si presenta nel collegio 3 dell'Emilia Romagna e Monica Cirinnà, nota per aver promosso la legge sulle unioni civili, si candida nel Lazio nel collegio U04. Emma Bonino, leader di +Europa, è inserita nel collegio Lazio U02. Per quanto riguarda il Movimento 5 stelle il ministro dell'Agricoltura, il triestino Stefano Patuanelli, è candidato nell'unico collegio del Friuli-Venezia Giulia. In più Carlo Calenda, leader del terzo polo formato da Azione e Italia Viva, si presenta nel collegio Lazio 2.

I candidati dei partiti ai collegi plurinominali

Il Viminale ha pubblicato anche tutti i nomi di coloro che sono stati candidati dai partiti ai collegi plurinominali. Per ogni partito, vengono elencati fino a quattro nomi: questi vanno a comporre i cosiddetti listini bloccati. In base a quante preferenze ottiene il partito o la coalizione, i candidati vengono eletti nell'ordine in cui sono presentati nel listino. Non è possibile esprimere una preferenza specifica per un candidato al plurinominale, ma solo per il partito di cui questo è espressione.

Come trovare i nomi dei candidati nel proprio collegio

Se si preferisce trovare direttamente le persone candidate nel proprio collegio uninominale e plurinominale, quindi i nomi che si troveranno sulle due schede per Camera e Senato, senza scorrere gli elenchi per partito o per Regione, è possibile farlo grazie al sistema digitale creato dal Ministero dell'Interno.

In questo "trovacollegio" è sufficiente inserire il nome del proprio Comune e la sezione elettorale in cui si va a votare, che è indicata sulla tessera elettorale. Il sito restituisce innanzitutto le informazioni disponibili sulla propria sezione, cioè l'indirizzo e il tipo di struttura di cui si tratta (scuola elementare, scuola media, auditorium comunale, eccetera). Poi indica il numero del collegio uninominale e del collegio plurinominale in cui si trova il Comune, sia per la Camera che per il Senato. Infine, cliccando sui link forniti dal sito, si viene rimandati alla piattaforma Eligendo, che raccoglie i nomi dei candidati, oltre ai dati sull'affluenza alle elezioni e gli aggiornamenti in tempo reale sullo spoglio dei voti. Nel caso dei collegi plurinominali, è sufficiente cliccare sul simbolo di un partito per vedere i suoi candidati in quel collegio. Nel caso dei collegi uninominali, invece, il nome della persona candidata è già indicata sopra il simbolo del partito.

