I candidati e le liste del Movimento 5 stelle alle elezioni politiche 2022 Il Movimento 5 stelle correrà da solo, senza coalizioni, alle elezioni del 25 settembre 2022: tutti i nomi che ha scelto di candidare, nei collegi uninominali e plurinominali, per Camera e Senato.

A cura di Luca Pons

Alle elezioni politiche del 25 settembre, il Movimento 5 stelle correrà fuori da coalizioni e alleanze: sulla scheda elettorale, non sarà associato ad altri partiti. Negli ultimi sondaggi che è stato possibile pubblicare, il Movimento 5 stelle otteneva circa il 12% dei voti, quasi alla pari con la Lega al terzo posto tra i partiti più votati.

Con le elezioni, si voteranno i membri della Camera e del Senato. Come previsto dall'attuale legge elettorale, un terzo dei parlamentari sarà eletto tramite il metodo maggioritario – in cui vince solo la persona che prende più voti degli altri – e gli altri due terzi saranno eletti con il metodo proporzionale – in cui la proporzione di voti ricevuti da ciascun partito determina quante persone vengono elette. Perciò, ci saranno persone candidate nei collegi uninominali, elette con il sistema maggioritario, e persone candidate nei collegi plurinominali, elette con il sistema proporzionale. Ecco tutti i candidati del Movimento 5 stelle per le elezioni del 25 settembre. L'elenco completo è disponibile anche sul sito del Movimento 5 stelle.

I candidati al collegio uninominale alla Camera

Abruzzo

Collegio U01 – Carmela Grippa

Collegio U02 – Daniele Caruso

Collegio U03 – Attilio D'Andrea

Basilicata

Collegio U01 – Viviana Verri

Calabria

Collegio U01 – Vittoria Baldino

Collegio U02 – Anna Laura Orrico

Collegio Uo3 – Elisa Scutellà

Collegio U04 – Riccardo Tucci

Collegio U05 – Fabio Foti

Campania 1

Collegio U01 – Antonio Caso

Collegio U02 – Sergio Costa

Collegio U03 – Dario Carotenuto

Collegio U04 – Pasqualino Penza

Collegio U05 – Carmela Auriemma

Collegio U06 – Carmela Di Lauro

Collegio U07 – Gaetano Amato

Campania 2

Collegio U01 – Giuseppe Buompane

Collegio U02 – Danilo Della Valle

Collegio U03 – Sabrina Ricciardi

Collegio U04 – Michele Gubitosa

Collegio U05 – Virginia Villani

Collegio U06 – Giuseppe Benevento

Collegio U07 – Dario Vassallo

Emilia-Romagna

Collegio U01 – Carmine De Falco

Collegio U02 – Davide Zanichelli

Collegio U03 – Daniele Piccoli

Collegio U04 – Stefania Ascari

Collegio U05 – Lorenza D'Amato

Collegio U06 – Marzia Calzoni

Collegio U07 – Mattia Veronesi

Collegio U08 – Marta Rossi

Collegio U09 – Andrea Zerbini

Collegio U10 – Paolo Pasini

Collegio U11 – Mariano Gennari

Friuli-Venezia Giulia

Collegio U01 – Luca Sut

Collegio U02 – Cesidio Antidormi

Collegio U03 – Adriana Panzera

Lazio 1

Collegio U01 – Livio De Santoli

Collegio U02 – Manuel Tuzi

Collegio U03 – Angela Salafia

Collegio U04 – Francesca Flati

Collegio U05 – Marco Bella

Collegio U06 – Emanuela Ceccato

Collegio U07 – Carola Penna

Collegio U08 – Sante Narcisi

Collegio U09 – Viviana Carbonara

Lazio 2

Collegio U01 – Rosita Cicoria

Collegio U02 – Roberto Casanica

Collegio U03 – Gianluca Bono

Collegio U04 – Ilaria Fontana

Collegio U05 – Anna Mattiello

Liguria

Collegio U01 – Giovanni Spalla

Collegio U02 – Roberto Traversi

Collegio U03 – Maria Tini

Collegio U04 – Federica Giorgi

Lombardia 1

Collegio U01 – Daniela Gobbo

Collegio U02 – Sara Montrasio

Collegio U03 – Elena Calogero

Collegio U04 – Stefania Mammì

Collegio U05 – Riccardo Olgiati

Collegio U06 – Daniele Tromboni

Collegio U07 – Denis Nunga Lodi

Collegio U08 – Simona Bertogliatti

Collegio U09 – Pierluigi Riccitelli

Lombardia 2

Collegio U01 – Antonio Ferrara

Collegio U02 – Vittorio Salvo

Collegio U03 – Giovanni Currò

Collegio U04 – Luca Sangalli

Collegio U05 – Giovanni Galimberti

Lombardia 3

Collegio U01 – Concetta Torrisi

Collegio U02 – Jacopo Gnocchi

Collegio U03 – Amedeo Paccagnella

Collegio U04 – Samuel Sorial

Collegio U05 – Teresa Tamborino

Lombardia 4

Collegio U01 – Alberto Valenti

Collegio U02 – Valentina Barzotti

Collegio U03 – Paola Tacchini

Collegio U04 – Giovanni Cappellazzi

Marche

Collegio U01 – Giorgio Fede

Collegio U02 – Mirella Emiliozzi

Collegio U03 – Gabriele Santarelli

Collegio U04 – Rossella Accoto

Piemonte 1

Collegio U01 – Carlotta Tevere

Collegio U02 – Chiara Appendino

Collegio U03 – Luca Carabetta

Collegio U04 – Antonino Iaria

Collegio U05 – Antonella Pepe

Piemonte 2

Collegio U01 – Antonella Scagnetti

Collegio U02 – Mari Iacopino

Collegio U03 – Giuseppe Paschetto

Collegio U04 – Massimo Cerruti

Collegio U05 – Rosina Serratore

Puglia

Collegio U01 – Marco Pellegrini

Collegio U02 – Fabrizio Marrazzo

Collegio U03 – Angela Anna Bruna Piarulli

Collegio U04 – Nicola Grasso

Collegio U05 – Alberto Claudio De Giglio

Collegio U06 – Beatrice Ottaviani

Collegio U07 – Salvatore Giuliano

Collegio U08 – Annagrazia Angolano

Collegio U09 – Francesco Mandoi

Collegio U10 – Marina Zela

Sardegna

Collegio U01 – Mauro Congia

Collegio U02 – Loredana La Barbera

Collegio U03 – Emiliano Fenu

Collegio U04 – Mario Perantoni

Sicilia 1

Collegio U01 – Davide Aiello

Collegio U02 – Lenoardo Salvatore Penna

Collegio U03 – Daniela Morfino

Collegio U04 – Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone

Collegio U05 – Filippo Giuseppe Perconti

Collegio U06 – Vita Martinciglio

Sicilia 2

Collegio U01 – Eugenio Saitta

Collegio U02 – Luciano Cantone

Collegio U03 – Giovanni Carlo Amato

Collegio U04 – Maria Concetta Di Pietro

Collegio U05 – Katia Baglio

Collegio U06 – Grazia D'Angelo

Toscana

Collegio U01 – Luca Giacomelli

Collegio U02 – Elda Baldi

Collegio U03 – Marco Cresci

Collegio U04 – Claudio Loconsole

Collegio U05 – Stella Sorgente

Collegio U06 – Chiara Bartalini

Collegio U07 – Andrea Quartini

Collegio U08 – Maria Letizia Magnelli

Collegio U09 – Tommaso Pierazzi

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Collegio U01 – Rudi Tranquillini

Collegio U02 – Maurizio Dal Bianco

Collegio U03 – Angelo Rizzo

Collegio U04 – Davide Barbieri

Umbria

Collegio U01 – Ilaria Gabrielli

Collegio U02 – Alessandra Ruffini

Veneto 1

Collegio U01 – Marco Lazzarini

Collegio U02 – Alessandro Ferro

Collegio U03 – Cristina Manes

Collegio U04 – Maurizio Mestriner

Collegio U05 – Elena Quaranta

Veneto 2

Collegio U01 – Elena Suman

Collegio U02 – Rosa Valentino

Collegio U03 – Giacomo Cusumano

Collegio U04 – Gedorem Andreatta

Collegio U05 – Sonia Perenzoni

Collegio U06 – Francesco Vaccaro

Collegio U07 – Antonietta Benedetti

Le liste per i collegi plurinominali alla Camera

Secondo il funzionamento della legge elettorale, nei collegi elettorali il capolista è la prima persona a essere eletta con il metodo proporzionale se la lista ottiene un numero di voti sufficiente. Tra i nomi più noti dei capolista c'è quello di Giuseppe Conte, leader del Movimento, che si candida in cinque collegi: Lombardia 1 – P01 e P02, Campania 1 – P01, Sicilia 1 – P01 e in Puglia nel collegio 1. Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e vicepresidente della Federazione italiana tennis, è capolista in tutti i quattro collegi del Piemonte.

Tra gli altri nomi, emergono quello di Riccardo Ricciardi – vicepresidente del Movimento e considerato esponente dell'ala "di sinistra" del partito, che si candida nei collegi 1 e 2 nella Toscana – ma anche quelli di Sergio Costa, ministro per l'Ambiente nei governi Conte candidato nel collegio Campania 1 – P02, e di Ilaria Fontana, attuale sottosegretaria alla Transizione ecologica, che si presenta nel collegio Lazio 2 – P02.

Tutti i candidati del Movimento 5 stelle nei collegi plurinominali per la Camera

I candidati al Senato nei collegi uninominali

Abruzzo

Collegio U01 – Isidoro Gianluca Malandra

Basilicata

Collegio U01 – Antonio Materdomini

Calabria

Collegio U01 – Maria Saladino

Collegio U02 – Giuseppe Auddino

Campania

Collegio U01 – Antonio Del Monaco

Collegio U02 – Maura Sarno

Collegio U03 – Francesco Castiello

Collegio U04 – Ada Lopreiato

Collegio U05 – Maria Domenica Castellone

Collegio U06 – Orfeo Mazzella

Collegio U07 – Raffaele De Rosa

Emilia-Romagna

Collegio U01 – Gabriella Anna Maria Blancato

Collegio U02 – Maria Laura Mantovani

Collegio U03 – Fabio Selleri

Collegio U04 – Anastasia Ruggeri

Collegio U05 – Marco Croatti

Friuli-Venezia Giulia

Collegio U01 – Stefano Patuanelli

Lazio

Collegio U01 – Massimo Erbetti

Collegio U02 – Alessandra Maiorino

Collegio U03 – Giuseppe Cracchiolo

Collegio U04 – Giulia Lupo

Collegio U05 – Stefano Chirico

Collegio U06 – Anna Sacchetti

Liguria

Collegio U01 – Enrico Maria Nadasi

Collegio U02 – Barbara Tronchi

Lombardia

Collegio U01 – Francesca Bonoldi

Collegio U02 – Tommaso Leoni

Collegio U03 – Eugenio Casalino

Collegio U04 – Elena Sironi

Collegio U05 – Paola Pizzighini

Collegio U06 – Bruno Marton

Collegio U07 – Sabina Lupo

Collegio U08 – Anna Maria Bonettini

Collegio U09 – Mariarosa Ghitti

Collegio U10 – Silvia Baldina

Collegio U11 – Umberto Di Franco

Marche

Collegio U01 – Roberto Cataldi

Collegio U02 – Samuela Melini

Molise

Collegio U01 – Ottavio Antonio Balducci

Piemonte

Collegio U01 – Alberto Unia

Collegio U02 – Elisa Pirro

Collegio U03 – Luca Zacchero

Collegio U04 – Mariassunta Matrisciano detta Susy

Collegio U05 – Roberto Falcone

Puglia

Collegio U01 – Gisella Naturale

Collegio U02 – Michele Coratella

Collegio U03 – Maria La Ghezza

Collegio U04 – Roberto Fusco

Collegio U05 – Antonio Salvatore Trevisi

Sardegna

Collegio U01 – Sabrina Licheri

Collegio U02 – Marcello Cherchi

Sicilia

Collegio U01 – Dolores Bevilacqua

Collegio U02 – Giuseppe Chiazzese

Collegio U03 – Pietro Lorefice

Collegio U04 – Giuseppina Rannone

Collegio U05 – Giuseppe Pisani

Collegio U06 – Barbara Floridia

Toscana

Collegio U01 – Andrea Barbagli

Collegio U02 – Valeria Marrocco

Collegio U03 – Manuela Bellandi

Collegio U04 – Claudio Cantella

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Collegio U01 – Paolo Minotto

Collegio U02 – Giulio Angelini

Collegio U03 – Rosa Michela Rizzi

Collegio U04 – Renzo Roncat

Collegio U05 – Francesca Morrone

Collegio U06 – Markus Falk

Umbria

Collegio U01 – Federico Pasculli

Veneto

Collegio U01 – Sara Giaggio

Collegio U02 – Flavio Baldan

Collegio U03 – Giorgio Burlini

Collegio U04 – Barbara Guidolin

Collegio U05 – Maura Zambon

Le liste dei collegi plurinominali al Senato

Anche al Senato, i collegi plurinominali funzionano allo stesso modo: il capolista è la prima persona a essere eletta con il metodo proporzionale se la lista ottiene un numero di voti sufficiente.

Tra le figure istituzionali di maggior rilievo, il Movimento 5 stelle candida Stefano Patuanelli, ministro per l'Agricoltura, nei collegi di Friuli-Venezia Giulia, Lazio P02 e Campania P02. La sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia si presenta nel collegio Sicilia P02 e la capogruppo del Movimento al Senato Maria Domenica Castellone nel collegio Campania P01. L'attuale vicepresidente del partito, Mario Turco, è candidato nei collegi di Puglia e Basilicata. Nel collegio della Calabria e in quello Sicilia – P01, invece, il capolista è Roberto Scarpinato, ex magistrato e membro del pool antimafia guidato da Giovanni Balcone e Paolo Borsellino, alla prima candidatura in politica.

Tutti i candidati del Movimento 5 stelle nei collegi plurinominali del Senato

I candidati alla circoscrizione Estero

I 5,6 milioni di italiani residenti all'estero possono votare via posta, e con il loro voto eleggono 8 deputati alla Camera e 4 senatori. La circoscrizione Estero, come viene chiamata, si divide in quattro ripartizioni: Europa, che comprende Turchia e Russia e dove si eleggono 3 deputati alla Camera su 8, perché è quella con il maggior numero di votanti; America meridionale, dove si eleggono 2 deputati; America centrale e settentrionale, dove si eleggono 2 deputati; e infine Africa, Asia, Oceania e Antartide, che eleggono un solo deputato. Per quanto riguarda il Senato, ogni ripartizione elegge un senatore.

Per gli italiani all'estero, le modalità di voto sono diverse da quelle di chi vota in Italia: sulla scheda, si indica con una X il simbolo della lista prescelta e si possono esprimere fino a due preferenze, scrivendo i nomi dei candidati o delle candidate. Il metodo usato per stabilire chi ottiene i seggi è quello proporzionale.

Ecco i candidati del Movimento 5 stelle per la circoscrizione Estero:

Europa – Senato

Andrea Bardin

Stefano Balbi

America meridionale – Senato

Ivana Mainenti

Vincenzo Garruti

America centrale e settentrionale – Senato

Anna Fumagalli

Virginia Baglione

Africa, Asia, Oceania, Antartide – Senato

Clorinda Altrocchi

Lorenzo Cola

Europa – Camera

Marcello Pilato

Diego Renzi

Piergiuseppe Pusceddu

Federica Onori

Salvatore La Barbera

Simone Ciliani

America meridionale – Camera

Thiago Troccoli De Almeida

Valentina Pococacio

Alessandro Fama

Giancarlo Colella

America centrale e settentrionale – Camera

Jonas Iaffaldano Di Gregorio

Giovanni Evangelista

Clirime Ibrahimllari

Paola Pegoraro

Africa, Asia, Oceania, Antartide – Camera