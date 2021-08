Green Pass a 12 mesi, c’è via libera del Cts per prolungare la validità della Certificazione Covid Gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno dato parere positivo sulla possibilità di prolungare la durata del Green Pass da 9 a 12 mesi. Ora la decisione spetta al governo, chiamato a cambiare le regole sulla scadenza della Certificazione Covid. Quella del Cts sul Green Pass era una decisione particolarmente attesa dal momento che tra poche settimane inizieranno a a scadere le Certificazioni di chi si è vaccinato per primo, come ad esempio il personale sanitario.

A cura di Annalisa Girardi

Via libera del Comitato tecnico scientifico: gli esperti hanno dato parere positivo sulla possibilità di prolungare la durata del Green Pass da 9 a 12 mesi. Ora la decisione spetta al governo, che dovrà cambiare le regole attualmente in vigore. "Abbiamo fatto, come ministero della Salute, una richiesta ben precisa e attediamo una decisione del Cts. In base a quelle che saranno le indicazioni procederemo e questo anche in merito alla terza dose. La struttura commissariale è pronta per somministrare la terza dose ma aspettiamo anche una decisione dell'Ema che è attesa a settimane. Ci muoviamo sempre seguendo le indicazioni scientifiche", aveva detto oggi il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parlando del prolungamento della scadenza della Certificazione Covid.

Fabio Ciciliano, membro del Cts, intervenendo a Radio Anch'io e spiegando il motivo per cui si stesse ragionando sull'estensione della durata del Green Pass, aveva sottolineato che "a quantità di anticorpi circolanti non si riduce di molto nel periodo che vai 9 ai 12 mesi" e che "la competenza immunologica, ossia la capacità di proteggersi dal virus, indipendentemente dalla quantità di anticorpi rimane conservata".

Quella del Cts sul Green Pass era una decisione particolarmente attesa dal momento che tra poche settimane inizieranno a a scadere le Certificazioni di chi si è vaccinato per primo, come ad esempio il personale sanitario. In attesa del parere delle autorità regolatorie sulla terza dose, allora, si è iniziato a premere sulla possibilità di estendere il Green Pass per coprire il "buco" a cui molte persone andrebbero altrimenti incontro. In realtà il vero problema riguarda i guariti, per cui il Green Pass dura 6 mesi: dal momento che in seguito alla guarigione la vaccinazione è consigliata dopo i sei mesi ed entro un anno, c'è comunque una finestra di tempo in cui la Certificazione risulta scaduta e non si potrà comunque sottoporsi al vaccino.