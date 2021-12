Governo proroga lo stato di emergenza, Giorgia Meloni: “Assurdo, voteremo contro” “Il Governo decide di prorogare lo stato di emergenza addirittura oltre a quanto previsto dalla legge. In effetti uno stato di emergenza c’è, ed è inutile continuare a nasconderlo: quello di tenere insieme una maggioranza che ha dentro tutto e il contrario di tutto. Non è più tollerabile scaricare sugli italiani questo gioco, per questo voteremo fermamente no a questa assurda proroga”: lo ha detto Giorgia Meloni commentando la decisione del Cdm.

A cura di Annalisa Girardi

Il Consiglio dei ministri ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, considerando la critica fase pandemica in cui il Paese continua a trovarsi. In questo modo il governo potrà continuare a intervenire tempestivamente per far fronte alla crisi sanitaria. Tuttavia, questa volta ci dovrà essere un passaggio in Parlamento, dal momento che sono stati superati i due anni, arco di tempo in cui è possibile prorogare il regime speciale semplicemente con una delibera del Cdm. Diversi leader di partito hanno già assicurato il proprio sostegno al governo e si sono detti favorevoli al rinnovo. All'opposizione le cose si fanno più complicate: "Voteremo fermamente no a questa assurda proroga", ha scritto Giorgia Meloni in un post su Facebook.

La leader di Fratelli d'Italia ha spiegato: "Nonostante l'alta adesione alla campagna vaccinale, le terapie intensive e le ospedalizzazioni sotto controllo, il green pass e il super green pass, il Governo decide di prorogare lo stato di emergenza addirittura oltre a quanto previsto dalla legge. In effetti uno stato di emergenza c'è, ed è inutile continuare a nasconderlo: quello di tenere insieme una maggioranza che ha dentro tutto e il contrario di tutto". Per poi aggiungere: "Ma non è più tollerabile scaricare sugli italiani questo gioco, per questo voteremo fermamente no a questa assurda proroga".

In un'intervista con il Corriere della Sera, Meloni aveva già spiegato di non essere affatto favorevole a una proroga, precisando che il fatto che questo potesse durare più di due anni fosse un "controsenso logico e linguistico". La deputata aveva aggiunto che a questo punto nella pandemia il governo dovesse "riuscire a combattere l'epidemia ripristinando i diritti" e sottolineando che altrimenti si fosse di fronte a un "problema per la democrazia".