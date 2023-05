Giuseppe Conte è stato colpito al volto da un contestatore a Massa Il leader del Movimento 5 Stelle era appena arrivato in piazza a Massa per un evento elettorale, quando un uomo gli si è avvicinato fingendo di stringergli la mano e lo ha aggredito fisicamente colpendolo al volto mentre lo attaccava verbalmente per le misure introdotte durante la pandemia di Covid.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giuseppe Conte è stato colpito al volto durante un evento elettorale a Massa, in Toscana. Un contestatore gli si è avvicinato fingendo di volergli stringere la mano per fargli i complimenti, ma appena ha potuto ha colpito al volto il leader del Movimento 5 Stelle. Durante la violenza, l'uomo avrebbe inveito contro l'ex presidente del Consiglio, incolpandolo di aver introdotto le misure di contenimento durante la pandemia di Covid. Il contestatore è stato immediatamente allontanato dalle forze dell'ordine, che sono intervenute subito per fermarlo, mentre i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle – arrivati in piazza per incontrare il leader – hanno insultato a loro volta l'uomo mentre veniva portato via.

"Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia – ha commentato poco dopo Giuseppe Conte – Non si può accontentare tutti nonostante si lavori al bene di tutti". Poi ha aggiunto: "Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili. Se avessimo seguito le loro indicazioni probabilmente oggi saremmo una comunità completamente distrutta. Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico".

L'aggressione è stata resa nota dallo stesso Movimento 5 Stelle, che ha diffuso la notizia e il commento del leader. Nessun dettaglio sulle condizioni di Conte, che in ogni caso non dovrebbe aver riportato ferite. L'ex presidente del Consiglio è a Massa per un evento elettorale in sostegno della candidata pentastellata Daniela Bennati, in vista del turno di amministrative che si terrà in moltissimi comuni italiani il 14 e il 15 maggio.

La solidarietà della politica dopo l'aggressione a Conte

I primi a esprimere solidarietà al leader del Movimento 5 Stelle sono stati i suoi omologhi degli altri partiti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato: "Ogni forma di violenza va condannata senza esitazione. Il dissenso deve essere civile e rispettoso delle persone e dei gruppi politici". Sulla stessa linea il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: "Solidarietà a Giuseppe Conte – ha detto il leader della Lega – La violenza non può essere tollerata. Mai". E ancora, la segretaria del Pd, Elly Schlein: "Sono vicina a Giuseppe Conte e a lui esprimo la solidarietà mia e di tutta la comunità del Partito Democratico per l’aggressione subita oggi in Toscana. Usando la violenza non si affermano le proprie ragioni ma solo la propria vigliaccheria".