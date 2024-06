video suggerito

Gioventù Meloniana, il leader catalano Puigdemont: "Video di Fanpage è preoccupante, nessuno può tacere" Sull'inchiesta del team Backstair di Fanpage.it, Gioventù Meloniana, è intervenuto anche il leader indipendendita catalano Carles Puidgemont: "Ciò che Fanpage.it ha scoperto è estremamente preoccupante. Il presidente del Consiglio italiano alimenta il mostro nelle viscere di uno degli Stati fondatori dell'Europa, e nessuno può tacere".

A cura di Annalisa Cangemi

L'ex presidente della Generalitat di Catalogna, Carles Puigdemont, leader di Junts per Catalunya, partito independentista arrivato secondo alle elezioni del 12 maggio, ha commentato l'inchiesta di Fanpage.it ‘Gioventù Meloniana', sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

"Il fascismo e il nazismo, così come il falangismo spagnolo, sono ideologie totalitarie che minacciano la pace e la democrazia. I loro eredi stanno perdendo paura e vergogna, incoraggiati da un’ingegneria dell’intolleranza progettata per cercare il sostegno dei giovani. Ciò che Fanpage.it ha scoperto è estremamente preoccupante. Il presidente del Consiglio italiano alimenta il mostro nelle viscere di uno degli Stati fondatori dell'Europa, e nessuno può tacere. Spero che i primi ministri europei chiedano spiegazioni ogni volta che la incontrano; non possono fingere che ciò sia aneddotico o irrilevante", ha scritto in un post su X.

Puigdemont cita l'inchiesta di Fanpage.it, andata in onda lo scorso 14 giugno durante trasmissione ‘Piazza Pulita'. Grazie a una giornalista del nostro team Backstair, che si è infiltrata per mesi all'interno dell'organizzazione giovanile di Fdi, ‘Gioventù Nazionale, sono stato documentati atteggiamenti apertamente nostalgici nei confronti del fascismo e del nazismo, come saluti romani, saluti gladiatori, con il tipico gesto della stretta dell'avanbraccio, inni al Duce, e frasi razziste. Nel servizio video viene mostrato come la stessa premier Meloni si dichiari pubblicamente "fiera" dei giovani del partito, che un giorno potrebbero far parte della classe dirigente di Fdi. Inoltre viene anche raccontato, sempre attraverso l'utilizzo di telecamere nascoste, come parlamentari, eurodeputati e anche la sorella della premier, Arianna Meloni, approvino le attività del gruppo, e le sostengano. Dall'inchiesta sembra inoltre emergere un inquietante collegamento tra i fondi del servizio civile e le attività di propaganda politica di Fratelli d'Italia, come rivelano gli stessi esponenti di Gioventù Nazionale, che compaiono nel servizio.

Ieri anche la Commissione Ue aveva condannato la simbologia fascista orgogliosamente esibita dai giovani attivisti di Fdi, ritenendola "inappropriata" e "moralmente sbagliata", come ha detto il capo del servizio del portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sulla videoinchiesta di Fanpage.it.

Meloni per il momento non è intervenuta in prima persona, ma ieri il senatore dem Verducci ha presentato una interrogazione alla presidente del Consiglio e al ministro dell’Interno, sottoscritta da tutto il gruppo Pd, con cui chiede di sapere "quali siano le valutazioni del Governo sui fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda adottare al fine di fare chiarezza su quanto accade all’interno di Gioventù nazionale per contrastare ogni forma di organizzazione chiaramente ispirata all’ideologia fascista che avvalora violenza, razzismo, antisemitismo e apologia del fascismo" e "quale sia la sua valutazione in merito al fatto che Gioventù Nazionale intenda utilizzare i fondi del Servizio civile universale per il proprio finanziamento".