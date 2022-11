Giorgia Meloni è la leader politica più apprezzata sui social, Giuseppe Conte secondo Giorgia Meloni è di gran lunga la leader politica più apprezzata sui social, secondo l’analisi del sentiment realizzata da Spin Factor /Human. Medaglia d’argento per Giuseppe Conte e terzo posto per Matteo Salvini. Ultimo Enrico Letta.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni vince su tutta la linea. La leader di Fratelli d'Italia ha stravinto le elezioni, è stata incaricata e poi ha giurato come presidente del Consiglio, è a capo del governo ormai da dieci giorni, si sta per lanciare in Europa a un vertice Ue fondamentale per il destino del Paese e allo stesso tempo il suo partito continua a volare nei sondaggi politici. Insomma, per Meloni il consenso cresce giorno dopo giorno e si allarga sempre più rapidamente, tanto che Fratelli d'Italia – secondo diversi istituti demoscopici – è già intorno al 30% e non sembra avere intenzione di rallentare a breve.

Allo stesso tempo Meloni raccoglie consensi anche sui social. Secondo l'analisi del sentiment realizzata da Spin Factor/Human- che tiene in considerazione i canali social dei principali leader italiani e le conversazioni avvenute su Facebook, Twitter e Instagram in relazione al nuovo governo e ai temi di maggiore interesse – la presidente del Consiglio ha un gradimento che arriva al 65,43% dei commenti positivi, risultando la più apprezzata sui social network.

Dietro alla leader di Fratelli d'Italia c'è il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che invece si ferma al 62,28% di sentiment positivo. Terzo sul podio il leader della Lega – e neoministro delle Infrastrutture – Matteo Salvini, con il 59,94%. Subito sotto il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, che raccoglie il 58,02% di commenti positivi, piazzandosi davanti – per un soffio – al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che invece si ferma al 57,65%.

Penultimo tra i leader politici c'è Carlo Calenda, segretario di Azione e volto del Terzo polo, che raccoglie il 54,11% di sentiment positivo. Ultimo e unico ad avere più commenti negativi che positivi c'è infine Enrico Letta: il segretario uscente del Partito Democratico raccoglie appena il 48,91% di sentiment positivo. Fuori dai giochi Mario Draghi, che fino a qualche settimana fa era il leader più apprezzato.