Sondaggi politici, vola Meloni e crolla Salvini: la Lega superata dal Terzo polo

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia non si ferma più: nei sondaggi politici continua a crescere il partito di Giorgia Meloni. Al tempo stesso, continua il crollo del Partito democratico, che finisce alla pari con il Movimento Cinque Stelle, e della Lega, che viene superata dal Terzo polo. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Swg, trasmesso durante il telegiornale serale di La7.

È passato oltre un mese dalle elezioni dello scorso 25 settembre. E il quadro non è sostanzialmente cambiato, anche se si acuiscono delle tendenze: quella in positivo per il partito della presidente del Consiglio e quelle in negativo per i dem. Fratelli d'Italia è al primo posto con il 29,1%, in crescita di 0,8 punti percentuali rispetto alla scorsa settimana, mentre il Partito democratico ne perde 0,7 e crolla al 16,3%. La stessa percentuale di consensi, secondo il sondaggio Swg, è anche ottenuta dal Movimento Cinque Stelle, in leggero calo (-0,1%) rispetto a sette giorni fa.

Un altro elemento interessante che emerge dal sondaggio di Swg è il sorpasso ad opera del Terzo polo di Azione e Italia Viva della Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini perde infatti 0,7 punti percentuali, finendo al 7,9%, mentre l'alleanza di Carlo Calenda e Matteo Renzi ne guadagna 0,2 e sale all'8,6%.

A seguire troviamo Forza Italia, in leggero rialzo: con 0,3 punti percentuali in più rispetto a lunedì scorso, gli azzurri si posizionano al 6,5%. Riamane invece stabile l'alleanza di Verdi e Sinistra, che prosegue al 4,1% di una settimana fa. In lieve flessione, ma comunque oltre la soglia di sbarramento, +Europa, che si ferma al 3%. Per quanto riguarda le altre forze politiche troviamo Italexit al 2,5% e Unione Popolare all'1,4%. Non si esprime comunque il 32% degli intervistati.