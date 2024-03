Sondaggi politici, la fiducia in Meloni sotto al 40%: scende anche FdI, bene Pd e stabile la Lega L’ultimo sondaggio politico elettorale di Termometro Politico registra il calo di fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che va sotto al 40%. Per quanto riguarda le intenzione di voto, FdI mantiene un netto vantaggio sugli altri partiti, cresce il Pd e rimane stabile la Lega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Scende la fiducia in Giorgia Meloni. Secondo le rilevazioni di Termometro Politico questo indicatore va per la prima volta sotto quota 40%: tra il 24,9% di chi dice di averne molta e il 14,4% di chi ne ha invece poca, il consenso nella presidente del Consiglio arriva al 39,3%, contro il 60,2% di chi ne ha poca (11,7%) o per nulla (48,5%). Quello sulla fiducia è un dato in calo rispetto alla scorsa settimana, quando era invece il 40,2% degli intervistati a rispondere positivamente al sondaggio.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, il quadro è stabile. Fratelli d'Italia mantiene il suo vantaggio su tutte le altre forze politiche, anche se perde lo 0,3% dei consensi rispetto all'ultima rilevazione, scendendo al 27,5%. Il Partito democratico è il secondo schieramento nel Paese, in crescita di 0,2 punti percentuali, grazie ai quali i dem arrivano al 19,5%. Lo stesso miglioramento si registra anche per il Movimento Cinque Stelle che sale invece al 16%.

La Lega risulta stabile al 9%, mentre Forza Italia registra la prima flessione dopo settimane di crescita: perdendo lo 0,1% scende al 7,2%. Stabile anche Azione che si mantiene al 3,8%, mentre è in discesa l'Alleanza Verdi e Sinistra al 3,2%. Al di sotto del 3% troviamo poi Italia Viva, precisamente al 2,8%, e +Europa al 2,4%.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, il sondaggio di Termometro Politico conclude: "Per la prima volta abbiamo sondato, inoltre, il movimento “Pace Terra Dignità” di Michele Santoro e il nuovo “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca. Per quest’ultimo, la percentuale d’ingresso è decisamente bassa (0,5%). Va meglio la “lista Santoro”, con l’1,8%, che supera fin da subito anche Democrazia Sovrana e Popolare (1,7%) di Marco Rizzo".