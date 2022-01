Gianni Letta dice che non è il candidato del centrodestra al Quirinale: e su Berlusconi non risponde È Gianni Letta il vero candidato del centrodestra al Quirinale? “Ma per carità”: è lui stesso a dirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti. No comment però sull’ex presidente del Consiglio, a cui è vicinissimo, e le sue operazioni per il Colle.

A cura di Annalisa Girardi

Gianni Letta al Quirinale? "Ma per carità": è lui stesso a dirlo, intercettato dai giornalisti che gli chiedevano se fosse lui il vero candidato del centrodestra dopo la turbolenza creata attorno al nome di Silvio Berlusconi. Sull'ex presidente del Consiglio, a cui è vicinissimo, e le sue operazioni per il Colle invece Letta non commenta. Si limita ad escludere la possibilità di essere sostenuto dal centrodestra durante la votazione per il prossimo presidente della Repubblica, che si aprirà tra pochi giorni. Le Camere sono infatti state convocate in seduta comune per lunedì 24 gennaio ed entro quella data si cercherà di capire se Berlusconi ha effettivamente i numeri necessari a suo favore. Non sembrerebbero però esserne convinti i suoi alleati nel centrodestra, come la Lega.

Matteo Salvini ha chiesto all'ex presidente del Consiglio di fare "i suoi incontri e i suoi conti" entro lunedì, in modo da dare il tempo al suo partito di presentare una "proposta condivisa" se le cose non dovessero andare nella direzione sperata. Insomma, il Carroccio sta già lavorando al piano B. In effetti fin dall'inizio la corsa di Berlusconi al Colle era apparsa in salita: il Partito democratico aveva messo in chiaro di essere disposto a sedersi al tavolo dei negoziati solo se il centrodestra avesse tolto il nome di Berlusconi, mentre il Movimento Cinque Stelle lo aveva definito una proposta "irricevibile". Nelle ultime ore la Lega ha messo in chiaro l'importanza di trovare subito un'alternativa e anche gli ambienti più vicini al Cavaliere iniziano a parlare di altre possibilità.

Vittorio Sgarbi, che nelle ultime settimane è stato al fianco di Berlusconi nelle trattative, ha definito l'operazione di Berlusconi "disperata" dicendo che si tratta di una parentesi ormai conclusa e consigliandogli di trovare già un altro nome da mettere in campo. Tra le figure papabili per il centrodestra, i giornali avevano parlato appunto anche di Gianni Letta. Tuttavia oggi è lui stesso a smentire una sua candidatura al Quirinale.