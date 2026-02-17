Futuro Nazionale di Vannacci presenta lo statuto: cosa dice su teoria gender, aborto e eutanasia

Aborto, eutanasia, teoria gender, famiglia tradizionale, identità. Nel nuovo statuto di Futuro Nazionale c'è di tutto. Mentre cominciano i lavori in vista della prima assemblea costituente, prevista a ridosso dell'estate, la nuova creazione di Roberto Vannacci presenta il manifesto che racchiude i capisaldi del partito.

"Valori fondamentali e non negoziabili", riferiscono in una nota i tre parlamentari, ormai ex Fratelli d'Italia e Lega, Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello. "Abbiamo messo nero su bianco davanti a un notaio quello che abbiamo scolpito nel cuore da sempre, valori che purtroppo altri hanno abbandonato e ai quali si richiamano solo in campagna elettorale", aggiungono.

All'articolo due, dedicato ai valori fondativi di FNV, si parla innanzitutto di "identità tradizionale italiana, radicata nel diritto romano, nel pensiero greco, nell'eroismo romano e cavalleresco e nella mirabile sintesi di questi operata dalla civiltà cristiana", di "cultura, tradizione e storia dei nostri popoli", poi ancora di "mosaico tipicamente italiano di densa fioritura delle differenze, incluse le lingue e i dialetti locali, come "Patria delle piccole patrie" di specificità che declinano in molteplici modi, di territorio in territorio, ciò che nei secoli ha fatto grande l'Italia davanti all'Europa e al mondo" e infine di "sussidiarietà orizzontale nel rapporto tra Stato e territori". Insomma un inno sovranista all'italianità.

Oltre alla difesa delle forze dell'ordine e dell'esercito, lo statuto si concentra su alcuni punti fermi del partito come la "libertà di educazione e della vita dal concepimento fino alla morte". Un chiaro posizionamento rispetto a temi quali diritto all'aborto e eutanasia.

Nei punti 6 e 7 dell'articolo 2 poi, largo spazio alla "lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo e negazione di quelle virtù che hanno fatto grande l’Italia'". Parole "scolpite nel cuore che si oppongono con fermezza a chi recentemente nel centrodestra (e con imbarazzanti piroette del proprio partito) ha aperto al concetto di famiglia come ‘qualsiasi unione basata sull'amore'. Per noi la famiglia è quella creata dall'amore di un uomo e di una donna", sottolineano Pozzolo, Sasso e Ziello.

E poi "difesa a spada tratta delle radici dell’Italia e del popolo italiano, dei confini del territorio nazionale, della coesione valoriale e culturale come elemento imprescindibile di appartenenza alla cittadinanza, non potendo quest'ultima essere ridotta al mero rispetto formale delle leggi né, tantomeno, al corretto espletamento di procedure burocratiche". Un comma che le new entry di FNV si prendono la briga di tradurre al resto del centrodestra. Ovvero: "la cittadinanza non si regala per il solo fatto di essere nati in Italia e non siamo disposti a negoziare sull'inclusione del terzo mondo a casa nostra. Il centrodestra non tradisca gli Italiani pur di piacere a poteri forti, UE e sinistre. È arrivata una destra vera, è arrivato Futuro nazionale", avvertono.

Infine, gli ultimi due punti, l'8 e il 9, si soffermano sulla tutela della piccola e media proprietà e della piccola media e impresa contro i "sistemi comunisti e capitalisti sfrenati" e sulla salvaguardia dell'ambiente inteso come "luogo di vita" da affidare "alla cura dell'uomo che ne è il fine e il custode".

Quanto al processo costituente del partito un ruolo centrale sarà riconosciuto a ‘Il Mondo al Contrario', il movimento ispirato dal testo dell'ex generale, riunitosi ieri in assemblea. "Le modifiche statutarie approvate definiscono con chiarezza il ruolo del movimento nel processo costituente del partito Futuronazionale, rispetto al quale esiste una piena continuità ideale e valoriale: il MAC mette a disposizione competenze e strumenti per accompagnare questa nuova fase. Una volta completato il percorso costituente, il Movimento ‘Il Mondo al Contrario' assumerà stabilmente il ruolo di centro di elaborazione culturale e politica di Futuro nazionale, diventando laboratorio di idee, scuola di formazione e luogo di crescita di una classe dirigente preparata, coerente e radicata nei valori identitari che hanno dato origine al progetto", fanno sapere.