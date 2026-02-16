Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

L’ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 evidenzia per la prima volta il sorpasso di Alleanza Verdi e Sinistra sulla Lega di Salvini e la crescita della nuova formazione di Vannacci, Futuro Nazionale, sopra il 3%.

L'ultimo sondaggio Swg, diffuso questa sera da La7 durante il Telegiornale di Enrico Mentana, mostra un calo per il principale partito italiano, Fratelli d'Italia. Quello che salta all'occhio è il sorpasso di Alleanza Verdi e Sinistra rispetta alla Lega e la crescita della nuova formazione di Vannacci, Futuro Nazionale, che ruba voti al Carroccio.

Il partito di Meloni, secondo le intenzioni di voto raccolte tra l'11 e il 16 febbraio, resta in testa nella classifica, ma risulta in calo: lo voterebbe il 29,8% degli aventi diritto, ma ci sono ben decimali in meno rispetto alla settimana precedente (-0,3). Al secondo posto del sondaggio rimane saldamente il Partito Democratico, ora al 22,0%: anche il partito di Schlein risulta in calo dello 0,2%. La forbice tra i due principali partiti resta comunque ampia, vicino agli otto punti percentuali.

Il Movimento 5 Stelle è all'11,8%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (+0,1); mentre Forza di Tajani Italia rimane stabile all'8,4%.

Nel campo del centrodestra si osserva una leggera perdita di consenso per la Lega, che scende al 6,4% (-0,2). Come si diceva, nella classifica generale, spicca il sorpassoi di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) sul partito di Salvini: 6,6% (in crescita dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione). Con questo risultato, non solo Avs agguanta la Lega, ma consolida anche la sua posizione nell'area progressista.

Tra le forze politiche più piccole, si segnala la crescita importante di Futuro Nazionale, partito fondato dal generale Roberto Vannacci, dopo la rottura con il Carroccio: il nuovo soggetto politico è sopra la soglia di sbarramento, e precisamente al 3,6% (+0,3). Cresce anche Azione di Calenda, al 3,3% (+0,2 rispetto alla precedente rilevazione).

Si segnala anche la crescita Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,3% (+0,1). Scendono invece +Europa, al 1,4% (in calo dello 0,1%), e Noi Moderati di Lupi, con l'1,1% (in calo dello 0,1%). Le altre liste raccolgono complessivamente il 3,3%, un dato rimasto stabile rispetto al precedente sondaggio.