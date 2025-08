Fratelli d’Italia rilancia il tour estivo: in spiaggia la nuova edizione del “quiz dei Patrioti”

Anche quest'anno si terrà il tour estivo di Fratelli d'Italia nelle principali spiagge italiane. L'iniziativa si chiama "Giustizia e sicurezza, non solo parole. Le riforme che l'Italia aspettava da decenni" ed è partita lo scorso weekend da Ostia, dove gli esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno presentato "l'enigmistica tricolore", con all'interno la nuova edizione del "quiz dei Patrioti", un cruciverba con sfottò e attacchi indirizzati ai colleghi dei partiti d'opposizione.

"Al via il tour estivo di Fratelli d’Italia: da Ostia alle principali località italiane, per raccontare ai cittadini le riforme su giustizia e sicurezza portate avanti dal Governo Meloni", si legge nel post pubblicato sull'account Instagram di Fratelli d'Italia. "Saremo presenti con i nostri eletti, dirigenti e militanti in piazze, spiagge, città, ma anche ospedali, centri anziani e presidi delle Forze dell’ordine. Sarà un’estate tra la gente, per continuare a raccontare un’Italia più giusta e più sicura", prosegue la descrizione.

Tra i volti noti presenti alla prima tappa della campagna di FdI, il deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale (l'organizzazione giovanile melanzana), il capogruppo al Senato Lucio Malan e Augusta Montaruli, vicecapogruppo alla Camera.

Nel megacruciverba realizzato dal partito è pieno di stoccate a Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Alleanza Verdi-Sinistra. Ma anche di lodi nei confronti dell'operato del governo e della maggioranza. Ad esempio, al 42 orizzontale si legge: "Con questo provvedimento del governo Meloni lo Stato torna forte contro ladri, truffatori e prepotenti". La riposta corretta dovrebbe essere, secondo i meloniani, Decreto Sicurezza, il controverso provvedimento fortemente contestato per la stretta imposta nei confronti di chi manifesta e esprime il proprio dissenso. Il 35 verticale invece, recita: "Col Governo Meloni sono diminuiti". Ovvero, in teoria, gli "sbarchi" che l'esecutivo vanta di esser riuscito a ridurre nell'ultimo anno.

E ancora, attacchi ad altri colleghi di minoranza. "Sta dalla parte di chi occupa le case", è la casella che dovrebbe ospitare il nome dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis. "Il Ras del Pd in Puglia", si legge al 75 orizzontale, un riferimento al governatore Michele Emiliano. Oppure "Il Partito delle Ztl", al 52 verticale, espressione generalmente usata dalla maggioranza per connotare criticamente i dem.

La campagna estiva meloniana proseguirà nei prossimi giorni in diverse città marittime italiane, tra cui Pescara, Termoli, Cagliari, Jesolo, Forte dei Marmi, Rimini, Palermo, Aosta.